'낭만닥터 윤아름' 소주연, '프로보노' 공익 변호사 된다

6일 <태풍상사>의 후속으로 첫 방송되는 tvN 주말드라마 <프로보노>는 2016년 KBS의 <구르미 그린 달빛>과 2020년 JTBC의 <이태원 클라쓰>, 2022년 넷플릭스의 <안나라수마나라>를 연출했던 김성윤 감독의 신작이다. <프로보노>는 라틴어 'Pro bono publico'의 줄임말로 '공익을 위하여'라는 뜻을 가지고 있다. 출세에 목 매던 속물 판사가 공익 변호사가 되면서 벌어지는 이야기를 다룬 휴먼 법정물이다.
사실 법정 드라마는 한국에서 더 이상 낯선 장르가 아니다. 올해만 해도 tvN의 <서초동>과 JTBC의 <에스콰이어: 변호사를 꿈꾸는 변호사들> 같은 법정 드라마가 방영돼 많은 사랑을 받은 바 있다. 하지만 <프로보노>를 집필한 문유석 작가는 실제 서울중앙지방법원 부장판사 출신으로 2018년 판사 시절의 이야기를 엮은 JTBC 드라마 <미스 함무라비>를 통해 각본가로 데뷔해 현재는 전업작가로 활동하고 있다.
<프로보노> 역시 법조계에서 23년 동안 몸 담았던 전직 판사 출신 작가가 집필한 드라마답게 시청자들이 잘 몰랐던 법조계의 세밀한 부분들을 잘 표현할 것으로 기대를 모으고 있다. <프로보노>에는 정경호가 출세 지향형 속물판사에서 졸지에 공익 변호사가 되는 강다윗을 연기하고 데뷔 후 꾸준한 활동으로 경력을 쌓고 있는 배우 소주연은 <프로보노>를 통해 데뷔 후 처음으로 케이블 드라마 미니시리즈 주연을 맡았다.
<낭만닥터 김사부2>의 마스코트 윤아름