'낭만닥터 윤아름' 소주연, '프로보노' 공익 변호사 된다

SBS 화면 캡처

소주연은 <낭만닥터 김사부2>의 윤아름 캐릭터를 통해 대중들에게 얼굴을 널리 알렸다.대학에서 일본어를 전공한 소주연은 2017년 박보영과 함께 구강 청결제 CF에 출연하면서 데뷔했다. 그 후 단편영화와 웹드라마에 출연하며 연기 경험을 쌓던 소주연은 같은 해 이동통신 광고 '자장가의 비밀'편에 출연했다. 소주연은 1인 가구에서 홀로 반려견을 키우는 여성 역을 맡아 12살 반려견과 우정을 나누는 드라마 타이즈의 CF에서 따뜻한 매력을 보여주면서 선한 이미지로 주목 받기 시작했다.2018년 MBC 주말드라마 <내사랑 치유기>에서 치우(소유진 분)의 동서 양은주를 연기한 소주연은 2019년 KBS 화요드라마 <회사 가기 싫어>에서 3년 차 직장인 이유진 역을 맡았다. 소주연은 회사 내 막내 사원의 고충을 잘 표현한 연기로 직장인들의 공감을 불러 일으켰다. 특히 상사의 지시로 귀엽게 건배사를 선보인 후 시크하게 "건배사 진짜 싫어요"라고 속마음 인터뷰를 하는 장면이 상당히 인상적이었다.그렇게 조금씩 대중들의 눈도장을 찍던 소주연은 2020년 <낭만닥터 김사부2>에서 돌담병원의 응급의학과 전공의 4년 차 윤아름을 연기했다. 사실 <낭만닥터 김사부2>에서 윤아름은 시즌1에서 서은수가 연기했던 우연화를 대체하는 인물이었는데 소주연은 밝고 해맑은 연기로 시청자들의 많은 사랑을 받았다. 특히 출근 첫날 인사하자마자 "오늘은 응급실이 한가하네요"라는 '돌담병원 금기어'를 내뱉기도 했다.27.1%의 최고 시청률을 기록한 <낭만닥터 김사부2>를 통해 인지도를 대폭 끌어올린 소주연은 2020년 카카오TV를 통해 공개된 웹드라마 <도시남녀의 사랑법>에 출연했다(닐슨코리아 시청률 기준). <도시남녀의 사랑법>에서 각종 아르바이트를 하면서 살만큼 벌고 자신만의 세계가 견고한 4차원 서린이 역을 맡은 소주연은 천진난만하고 엉뚱하면서도 진지한 매력까지 보여주면서 호평을 받았다.데뷔 후 주로 귀엽고 해맑은 캐릭터를 많이 연기했던 소주연은 2021년 을 통해 서스펜스 스릴러라는 낯선 장르에 도전했다. <셋>은 성범죄의 상처를 안고 살아가던 친구 셋이 복수를 위해 12년 만에 다시 모이면서 벌어지는 일을 그린 드라마로 소주연은 지금껏 보여준 이미지와 다른 색깔의 연기를 보여줬다. <셋>은 시청자들의 호불호를 떠나 소주연에게 연기자로서 소중한 경험이 됐다.