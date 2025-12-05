한국 극장가 점령한 일본 애니, 우연이 아니다

매드하우스

큰사진보기 ▲장송의 프리렌포스터 매드하우스

이 작품이 결코 우연적으로 만들어지지 않았단 건 오늘의 한국에 시사점이 있다. 대중 만화와 소설이 웹툰과 웹소설의 형태로 일본보다도 더 자극적으로 창작되고 소비되는 한국이다. 일부 작품은 일본과 마찬가지로 드라마며 영화로까지 미디어믹스 창작물로 이어지고 있으나, 도저히 새롭게 빚기 어려울 만큼 그 작품성이 민망한 작품이 수두룩한 게 현실이다. 생태계는 작품의 질을 높이기 위한 시도를 턱없이 적게 하고, 수준급 신인을 발굴하려는 노력 또한 부족하기 짝이 없다.



<장송의 프리렌>은 일본 창작 생태계가 딛고 선 저변이 얼마나 굳고 넓은지를 알도록 한다. 게임산업과 만화산업이 애니산업과 능동적으로 주고받는 이로움이 있음을 확인케 한다. 보는 이를 마취시키는 게 아니라 생각하도록, 더 잘 느끼도록 하는 여백을 작품 안에 기꺼이 담고자 하는 노력이 엿보이는 작품이다. 그 가치를 어떤 이들이, 점점 더 많은 이들이 알아보기 시작한 결과가 오늘의 성공이다. 내달 한국에 선보일 <장송의 프리렌> 2기는 또 어떤 이야기를 담고 있을까.



서로 다른 산업 부문이 의지하며 함께 상승국면을 맞이한 일본에 비하여 한국 영화산업은 외롭게 무너져가는 오늘이다. 올 한 해 자리한 업계 많은 이들이 오로지 자극만을 추구하는 콘텐츠의 빈약함을 몰락의 한 사유로 지목한다. 나 또한 그를 부정할 수 없음을 느낀다. 남다른 이야기, 탁월한 작가는 결코 우연히 태어나지 않는다. 고작 1만 관객을 흥행선이라 여기는 한국 독립영화판이, 또 오로지 보는 이를 마취할 생각만 하는 웹소설과 웹툰 시장이 이처럼 관객을 감동케 하는 이야기를 빚어낼 수 있을까. 희망을 말할 수 있는 이유, 그를 찾아야 할 때다.

장송의프리렌 매드하우스 애니메이션 일본애니 김성호의씨네만세 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 김성호 (starsky216) 내방 구독하기 작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / <자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다> 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com 이 기자의 최신기사 프랑스 문학 교수의 '비독서 방법론'이 진짜 말하는 것

스틸컷이야기는 그로부터 수십 년 뒤로 건너간다. 열여섯이던 청년 힘멜은 어느덧 일흔여섯 노인이 되고, 주당이던 하이터는 대륙의 존경 받는 대성직자가 되어 있다. 아이젠 또한 도끼를 들 정력이 더는 없는 상태. 그러나 오로지 엘프인 프리렌만이 전과 같은 모습으로 살아 있다. 서로 달리 작용하는 시간은 모든 것을 달리 감각하게 한다. 힘멜과 하이터에겐 당연한 것이 프리렌에겐 그렇지 않다. 어느덧 수명이 다해 스러져가는 전대의 영웅들을 뒤로 하고 다시 길을 떠나는 프리렌의 이야기는 그로부터 인간이 쉬이 닿지 못하는 감각과 인간에겐 익숙한 감정들의 깨어남으로 이어지게 된다.시리즈는 힘멜의 죽음으로부터 본격적인 막을 올린다. 프리렌은 대륙 최북단에 있다는 오레올, 사람들이 천국이라 부르는 이곳은 영혼들이 잠드는 땅으로 도착한 자에게 죽은 자와 만날 수 있는 시간을 허한다. 동료들이 살았을 적 그들의 짧은 수명을 귀히 여기지 않고 알려 들지 않았던 프리렌은 이곳으로 나아가 죽은 동료들과 재회를 꿈꾼다. 그를 향해 나아가는 과정은 곧 한 세기 전 이들이 마왕을 처단하기 위해 떠난 여정과 같은 길로 놓여 있다. 그 과정으로부터 프리렌은 동료들과의 추억을, 그들과 함께 하며 겪었던 배려와 격려, 우정과 친절, 용기와 행복을 비로소 느끼게 되는 것이다. 인간에겐 무려 100년, 엘프에겐 고작 1세기 뒤에.<장송의 프리렌>은 도파민 팡팡 터지는, 다시 말해 시청자의 오감을 자극해 스크린 앞에 붙들어두기 위한 목적으로 달려드는 수많은 작품 사이에서 분명한 차별점을 지녔다. 보다 보면 그 느리고 평이한 전개가 기상천외하며 긴박하기 짝이 없는 작품들 사이에서 지루하게 느껴지는 순간도 없잖다. 그럼에도 이 작품은 분명한 이점을 가졌으니, 프리렌이 일행들과 마주하는 수많은 순간들로부터 새롭지는 않아도 분명한 미덕의 태어남을 마주하도록 한다는 점이다. 진짜 감동, 억지로 주입되지 않는 자연스런 미감이 보는 이를 설득하는 순간이 오고야 만다.