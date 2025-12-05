한국 극장가 점령한 일본 애니, 우연이 아니다

올 한 해 평론가며 배급업자들과 만난 자리에서 자주 언급되는 이야기가 일본 애니메이션의 역주다. 그럴 수밖에 없는 것이 2025년 한국영화 박스오피스에서 확연히 눈에 띄는 지표가 일본 애니의 선전인 때문이다. 박스오피스 최상단에 올라 있는 작품부터가 <극장판 귀멸의 칼날: 무한성편>이다. 영화진흥위원회가 매년 전국 극장으로부터 전산실적을 받아 집계한 이래 처음으로 일본 애니가 한국 영화계를 정복한 것이다.
그저 한 편의 이례적 성취가 아니다. <극장판 체인소 맨: 레제편>은 10대 남성향이 현격한 유치한 작품이란 평가에도 꾸준히 흥행하며 330만 관객을 넘어섰다. 올 한 해 이보다 흥행한 한국영화는 단 두 편, <좀비딸>과 <야당> 뿐이다. 한국영화를 대표하는 거장이라 불리는 봉준호와 박찬욱의 기대작조차 <극장판 체인소 맨: 레제편>을 넘어서지 못했단 건 시사하는 바가 크다. 대중 전반을 대상으로 한 보편적 상업영화 선호가 확고한 일본 애니에게 안방 시장에서 패퇴했다는 사실은 한국 영화산업의 위기를 극명히 내보이는 징후로 볼 수 있다.
어째서 극장개봉을 선택한 한국 영화는 관객을 극장으로 불러오지 못했는가. 어떻게 OTT를 통해 쉽게 마주할 수 있는 일본 애니의 일회성 극장판 영화가 수백만 관객을 모을 수 있었는가. 지난 시대 일부 오타쿠들의 전유물로, 수만에서 수십만 이상을 모을 수 있는 대중적 상품으로의 가치를 의심받던 이들 일본 애니가 올해를 분기점으로 한국에서 전혀 다른 위상을 갖게 된 점은 명백하다 할 것이다.
일본 애니메이션의 저력이 보인다