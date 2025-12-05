"연간 2억 명은 옛말"... 극장가, 자구책 마련에 고심

CJ CGV

CJ CGV 이벤트 행사 중 하나였던 ‘도심 속에서 만나는 특별한 템플스테이, 고요극장’ 행사 사진.올 3분기 매출액 5831억 원에 영업이익 234억 원을 기록했다고 공시한 CJ CGV는 국내 사업에선 올해 56억 원의 영업 손실을 냈다. 매출액도 전년 동기 대비 6.3% 줄어든 1962억 원. 올해 2월과 9월 두 차례 희망퇴직을 받을 정도로 내부에선 허리띠를 조이는 흐름이 감지되고 있다.국내 사업 부진에도 어느 정도 매출을 올릴 수 있었던 비결은 상대적으로 경제 성장기에 들어선 베트남, 인도네시아 덕이었다. 해당 국가들의 관객 수가 증가하며 지사를 둔 CGV 또한 이익을 보게된 것. 특히 베트남에서 올린 147억원의 영업이익은 전년 동기 대비 약 3.5배 증가한 결과였다. 영업손실을 기록한 튀르키예 경우엔 임차구조 개선 등 비용 효율화 방향을 유지하겠다 밝힌 바 있다.올해 CGV는 총 12곳의 극장 문을 닫고, 파주 운정과 서울 강동구 지역 등 2곳을 새로 열었다. CGV 자체 특수관인 4DX·SCREENX 등의 특수관 활용은 물론이고, 최근엔 AI 영화를 활용해 관객 실시간 반응을 접목한 인터렉티브 시네마를 시도한 바 있다. 또한 코로나19 팬데믹 기간 중 상영관 일부를 개조해 클라이밍짐으로 운영하거나 방탈출 카페로 활용해 온 사례도 대표적인 자구책이다.단발성 사례지만 한국불교문화사업단과 공동 개최한 '극장 속 템플스테이'나 뜨개 상영회 같은 이벤트도 CGV의 기획력 중 하나였다. 이에 더해 프로야구 경기나 가수들의 콘서트 등 현장감이 중요한 문화행사를 연계한 ICECON 사업도 유의미한 사례라 할 수 있다.CGV의 한 관계자는 "지난 3년간 계속 국내가 어려운 상황이라 연간 관객 2억 명을 기본값으로 놓고 보던 걸 1억 명 수준에서 살아나가야 한다로 큰 방향을 잡았다"며 "기존 상영관 시설 투자를 함께 하면서 시장 상황에 맞게 몸집을 효율화하는 쪽으로 가려 한다"고 전했다.롯데시네마는 올해 상영관 4곳을 폐관했고, 새로 1곳을 열었다. 올 3분기까지 86억원의 영업손실이 나며 지난해에 이어 적자 상황이 이어지고 있다. 모기업인 롯데컬쳐웍스는 2023년 말 비상경영을 선포하며 자사 직원들의 희망퇴직을 받은 바 있는데 올해 말 다시 한번 희망퇴직을 공지하며 긴축 경영 흐름을 견지하고 있다.롯데시네마 관계자는 "지자체와 협업 사례 및 특수관 다변화로 관객분들에게 극장에서 영화를 봐야 한다는 이유를 확실하게 제시하려 한다"며 몇 가지 사례를 소개했다.대표적으로 경기콘텐츠진흥원(아래 경콘진)과 1년 단위 임대계약으로 운영하는 경기 인디시네마 전용관이다. 광교 롯데시네마를 경콘진이 임대해 독립예술영화 전용관으로 운영하는 방안으로, 지자체 예산으로 도민의 문화향유권 확대에 기여함과 동시에 멀티플렉스 시설을 활용한다는 장점이 있다.롯데시네마의 음향 특화관인 광음시네마도 오픈 1주년을 지나며 그 활용에 박차를 가하는 모양새다. 액션이나 SF 등 특정 장르 영화에 더욱 몰입감을 주는 해당 특화관은 지난 1년여간 일반 상영관 대비 50%p 높은 좌석 점유율을 보였다는 게 내부 분석이다. 또한 삼성 Onyx LED 스크린을 활용한 슈퍼LED 상영관, 그리고 광음시네마와 LED 스크린을 결합한 광음LED 상영관, 기존 수퍼플렉스 확대 운영 등 특화관의 다변화를 꾀하는 중이다.이와 함께 복합문화 및 체험형 상영관 운영도 롯데시네마가 공을 들이는 부문이었다. 지난해 6월 첫선을 보인 라이브 시네마는 관객이 직접 주어진 이야기 안에서 동료들과 함께 실마리를 풀어가는 형태로 방탈출 카페의 변형으로 볼 수 있다. 지난 10월 첫 운영을 발표한 아티스테이지(ARTISTAGE)는 일종의 팬덤 전용 상영관으로 팬미팅, 토크 콘서트, 상영회 등을 할 수 있는 다목적 무대 상영관으로 자리매김하고 있다.