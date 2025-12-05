사이트 전체보기
"연간 2억 명은 옛말"... 극장가, 자구책 마련에 고심

[기획] 지자체와 협약, 특별관 및 상영 시설 투자에 집중하는 멀티플렉스 극장들

이선필(thebasis3)
25.12.05 15:05최종업데이트25.12.05 15:05
엔데믹, 그리고 뉴노말 시대에 여전히 국내 극장가는 불황을 면치 못하고 있다. 영화진흥위원회 발간 '2025년 상반기 한국 영화산업 결산 보고서'에 따르면 그 현상을 수치로 재확인할 수 있다. 올 상반기 극장 전체 매출액은 4079억 원, 전체 관객 수는 4250만 명을 기록하며 2024년 동기 대비 매출액은 33.2%(2024억 원), 관객 수는 32.5%(2043만 명) 감소했다.

국내 주요 멀티플렉스 극장들도 적자 경영으로 어려움을 겪고 있다. 올 3분기 기준 메가박스중앙이 대형 멀티플렉스 3사 중에서 유일하게 영업이익 27억 원으로 흑자 전환했다는 소식이 있었지만, 올해 전반을 놓고 보면 3사 모두 극적 반전은 어려운 모양새다.

그럼에도 각 극장은 저마다 특수관 비중 확대, 이벤트 상영, 해외 사업 구조 개선 등으로 자구책을 마련해왔다. 2013년 이후 7년간 연간 관객 2억 명을 넘었던 극장가는 코로나19 펜데믹 이후 절반 수준으로 급감했고, 급기야 팬데믹 기간을 제외하고 올해 누적 관객이 21년 만에 1억 명 미만이 될 것이란 예측이 심심찮게 나오는 상황. 이런 이유로 주요 멀티플렉스는 성장과 확대 중심의 전략에서 선택과 집중으로 방향을 선회하고 있었다.

다양한 문화 콘텐츠와 접점 만들기

CJ CGV 이벤트 행사 중 하나였던 ‘도심 속에서 만나는 특별한 템플스테이, 고요극장’ 행사 사진.
CJ CGV 이벤트 행사 중 하나였던 ‘도심 속에서 만나는 특별한 템플스테이, 고요극장’ 행사 사진.CJ CGV

올 3분기 매출액 5831억 원에 영업이익 234억 원을 기록했다고 공시한 CJ CGV는 국내 사업에선 올해 56억 원의 영업 손실을 냈다. 매출액도 전년 동기 대비 6.3% 줄어든 1962억 원. 올해 2월과 9월 두 차례 희망퇴직을 받을 정도로 내부에선 허리띠를 조이는 흐름이 감지되고 있다.

국내 사업 부진에도 어느 정도 매출을 올릴 수 있었던 비결은 상대적으로 경제 성장기에 들어선 베트남, 인도네시아 덕이었다. 해당 국가들의 관객 수가 증가하며 지사를 둔 CGV 또한 이익을 보게된 것. 특히 베트남에서 올린 147억원의 영업이익은 전년 동기 대비 약 3.5배 증가한 결과였다. 영업손실을 기록한 튀르키예 경우엔 임차구조 개선 등 비용 효율화 방향을 유지하겠다 밝힌 바 있다.

올해 CGV는 총 12곳의 극장 문을 닫고, 파주 운정과 서울 강동구 지역 등 2곳을 새로 열었다. CGV 자체 특수관인 4DX·SCREENX 등의 특수관 활용은 물론이고, 최근엔 AI 영화를 활용해 관객 실시간 반응을 접목한 인터렉티브 시네마를 시도한 바 있다. 또한 코로나19 팬데믹 기간 중 상영관 일부를 개조해 클라이밍짐으로 운영하거나 방탈출 카페로 활용해 온 사례도 대표적인 자구책이다.

단발성 사례지만 한국불교문화사업단과 공동 개최한 '극장 속 템플스테이'나 뜨개 상영회 같은 이벤트도 CGV의 기획력 중 하나였다. 이에 더해 프로야구 경기나 가수들의 콘서트 등 현장감이 중요한 문화행사를 연계한 ICECON 사업도 유의미한 사례라 할 수 있다.

CGV의 한 관계자는 "지난 3년간 계속 국내가 어려운 상황이라 연간 관객 2억 명을 기본값으로 놓고 보던 걸 1억 명 수준에서 살아나가야 한다로 큰 방향을 잡았다"며 "기존 상영관 시설 투자를 함께 하면서 시장 상황에 맞게 몸집을 효율화하는 쪽으로 가려 한다"고 전했다.

롯데시네마는 올해 상영관 4곳을 폐관했고, 새로 1곳을 열었다. 올 3분기까지 86억원의 영업손실이 나며 지난해에 이어 적자 상황이 이어지고 있다. 모기업인 롯데컬쳐웍스는 2023년 말 비상경영을 선포하며 자사 직원들의 희망퇴직을 받은 바 있는데 올해 말 다시 한번 희망퇴직을 공지하며 긴축 경영 흐름을 견지하고 있다.

롯데시네마 관계자는 "지자체와 협업 사례 및 특수관 다변화로 관객분들에게 극장에서 영화를 봐야 한다는 이유를 확실하게 제시하려 한다"며 몇 가지 사례를 소개했다.

대표적으로 경기콘텐츠진흥원(아래 경콘진)과 1년 단위 임대계약으로 운영하는 경기 인디시네마 전용관이다. 광교 롯데시네마를 경콘진이 임대해 독립예술영화 전용관으로 운영하는 방안으로, 지자체 예산으로 도민의 문화향유권 확대에 기여함과 동시에 멀티플렉스 시설을 활용한다는 장점이 있다.

롯데시네마의 음향 특화관인 광음시네마도 오픈 1주년을 지나며 그 활용에 박차를 가하는 모양새다. 액션이나 SF 등 특정 장르 영화에 더욱 몰입감을 주는 해당 특화관은 지난 1년여간 일반 상영관 대비 50%p 높은 좌석 점유율을 보였다는 게 내부 분석이다. 또한 삼성 Onyx LED 스크린을 활용한 슈퍼LED 상영관, 그리고 광음시네마와 LED 스크린을 결합한 광음LED 상영관, 기존 수퍼플렉스 확대 운영 등 특화관의 다변화를 꾀하는 중이다.

이와 함께 복합문화 및 체험형 상영관 운영도 롯데시네마가 공을 들이는 부문이었다. 지난해 6월 첫선을 보인 라이브 시네마는 관객이 직접 주어진 이야기 안에서 동료들과 함께 실마리를 풀어가는 형태로 방탈출 카페의 변형으로 볼 수 있다. 지난 10월 첫 운영을 발표한 아티스테이지(ARTISTAGE)는 일종의 팬덤 전용 상영관으로 팬미팅, 토크 콘서트, 상영회 등을 할 수 있는 다목적 무대 상영관으로 자리매김하고 있다.

"어려울수록 본질에 집중해야"

지난해 4월경 오픈한 롯데시네마 특수관인 광음시네마 관련 사진.
지난해 4월경 오픈한 롯데시네마 특수관인 광음시네마 관련 사진.롯데컬처웍스

메가박스는 올해 신사, 양주, 문경, 성수 등 5곳의 문을 닫았고, 인천 학익을 비롯 총 7곳을 새로 열었다. 여기에 더해 강남 코엑스와 강남, 분당 등 5개 상영관 중 일부를 메가 LED관과 리클라이너관으로 변모시키는 등의 리뉴얼을 진행했다. 메가박스중앙 관계자는 "이럴 때일수록 영화 상영이라는 본질에 집중하고자 한다"며 "관객분들의 관람 만족도와 관람 트렌드를 반영해 돌비 비전+애트모스 관이나 리클라이너 상영관 같은 특별관을 지속적으로 강화해 나갈 예정"이라 전했다.

고양 킨텍스점의 400석 규모 상영관을 개조해 올해 5월 개장한 실내 아이스링크장 '메가아이스박스'도 상영관의 새로운 활용으로 소개할 수 있다. 해당 공간은 피겨스케이팅, 아이스하키 교육을 비롯, 유소년 아이스하키 경기장 등 미래 꿈나무 육성 공간으로 활용 중이다. 국가대표출신 이규혁이 대표를 맡아 운영 중이다.

한편 롯데컬처웍스와 메가 박스 중앙은 지난 5월초 합병 양해각서 체결을 발표했다. 국내 극장 점유율 2, 3위의 합병으로 어려움에 빠진 극장 경영의 활로를 모색하고, 과도한 출혈 경쟁을 예방한다는 취지가 읽힌다. 빠르면 연내에 합병 결과가 나올 것이란 기대도 있었지만, 신규 투자처 유치에 어려움을 겪는 분위기다.

현재 합병을 위한 기업 결합 심사 단계로 관련 논의는 내년으로 넘어가게 됐다. 한 극장 관계자는 "힘든 상황을 타개하기 위함인데 어떤 형태의 합병이 좋을지를 지속적으로 고민하고 있다"며 "OTT 플랫폼에서 해소하지 못하는 갈증을 극장에서 풀 수 있다고 믿는다. 극장들이 체질 개선 중인 만큼 양질의 영화들이 나오면 더욱 탄력을 받을 것으로 기대한다"고 의견을 밝혔다.


