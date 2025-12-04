최강 타선 구축한 삼성... 마지막 퍼즐은 '강민호' 잔류?

삼성라이온즈

역대 최초로 4번째 FA 자격을 행사한 포수 강민호FA 대어들의 거취가 하나둘씩 정리되는 가운데 KBO 리그 사상 최초로 네 번째 FA 계약에 도전하는 강민호(40)에게 야구계의 시선이 쏠리고 있다. 2013년 이후 롯데 자이언츠와 삼성에서 이미 세 차례 FA 계약을 체결하며 누적 191억 원을 수령한 강민호는, 이번 계약으로 FA 200억 클럽 가입을 눈앞에 두고 있다. 무엇보다 중요한 건 마흔살이 된 강민호가 여전히 리그에서 손꼽히는 포수라는 점이다.애초 KIA 타이거즈 잔류가 유력했던 C등급 FA 최형우를 깜짝 영입하며 FA 시장을 흔들어 놓은 삼성은 "이제 우선 순위는 강민호 잔류"라며 재계약 협상에 속도를 내고 있다. 시즌 후 2차 드래프트와 트레이드를 통해 포수 장승현, 박세혁을 영입했지만 이는 어디까지나 강민호의 부담을 덜어주기 위한 백업 보강이라는 것이 구단 쪽 입장이다.주전 포수 강민호의 가치는 기록이 증명한다. 올시즌 강민호는 총 127경기에 출장해 타율 0.269, 12홈런, 71타점, OPS 0.753 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.56을 기록하며 주전 포수로는 모자람없는 생산력을 보여줬다. 수비력이 다소 떨어졌다는 평가도 있지만 부동의 안방 마님으로 삼성 투수진의 신뢰를 받고 있다.