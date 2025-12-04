전도연-김고은 "10년 만의 재회, 성장과 의지 돈독했던 현장"

넷플릭스

넷플릭스 <자백의 대가> 스틸컷이정효 감독은 "<굿와이프> 이후 도연씨의 얼굴이 떠올라 다시 제안했다. 고은씨와는 꼭 일해보고 싶었었다. 머릿속에서 두 사람을 떠올렸는데 성사되어 최고라는 생각이 들었다. 둘 다 흔쾌히 하고 싶다는 말을 듣고 신기했다. 해수씨는 타 작품에서 보았는데 다르게 써보고 싶었다. 백동훈 검사는 글보다 대화로 만들어진 이미지가 많다. 세 분의 캐스팅이 성사된 게 영광스러웠다"며 최상의 조합을 기대하게 했다.전도연과 김고은은 <협녀, 칼의 기억> 이후 10년 만의 재회다. 전도연은 "작품으로는 10년이지만 중간에 사석에서 만났었다. 고은씨의 일취월장한 성장에 제 성장은 멈춰버렸나 싶을 정도로 고무되었고 의지도 많이 했다"며 운을 떼었다.이어 "선배라고 해서 (감히) 연기의 성장을 논하는 말은 경솔할 수 있다. 제가 말한 성장은 작품 후반부에 많은 배우가 등장하는데 모은이란 캐릭터를 끝까지 휘둘리지 않고 완주했다는 이야기다. 모은은 감정적으로 거세 당해 그 안에 자신을 담아 두고 있다. 여러 배우가 나오면 호흡을 맞추느라 본인 호흡을 빼앗기기도 하고, 감정적으로 약하다고 판단하며 더 표현하려 애쓰는데. 고은씨는 그 길을 알아서 잘 가는 친구라 성장이라 느꼈다"고 덧붙였다.김고은은 "10년 만에 작품으로 만나 반갑고 기뻤다. 10년 전에는 제 분량을 소화하는 것만도 벅차서 정신없었다. 숙소에서도 잠이 안 와 밤에 전화도 드리면서 고군분투했었다. 나중에 들은 이야기지만 현장에서 감독님께 저에 대한 좋은 이야기를 해주셨다는 걸 알게 되었다. 직접적으로도 힘써 주셨다. 눈물이 나오지 않으면 괜찮다며 다독여 주시기도 했고 일방적인 도움을 받았다. 이제는 여유가 생겨 예전보다 선배님을 케어할 수 있어 기쁘다. 저를 든든하게 느껴 주시길 마음속으로 생각했다"고 화답했다.박해수는 연극 <벚꽃동산> 이후 전도연과 재회했다. 박해수는 "공연으로 먼저 만나 편안했다. <자백의 대가>에서 도연씨는 그 인물 자체로 서 있었고, 고은씨는 파격적인 모습으로 등장해 놀라웠다"고 회상했다. 그러면서 "저는 스릴러지만 장르를 착각해서 멜로라고 생각하며 촬영했다. '고백의 대가'로 보이고 싶어 욕심 냈다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.박해수의 폭탄 발언에 멜로라인이 전해졌는지 묻자 전도연은 "고민이 없었던 건 아니다. 백 검사가 윤수를 처음 본 건 사진 속 모습이라 감정을 느꼈을 거라 짐작하긴 했다. 해수씨가 '저는 윤수만 좋아하면 되냐'라고 묻기도 했다"라고 말해 거듭 작품의 기대감을 높였다.