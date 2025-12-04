전도연-김고은 "10년 만의 재회, 성장과 의지 돈독했던 현장"

▲
자백의 대가
<자백의 대가>는 인물의 시점에서 사건을 쫓아가며 진실이 무엇일지 호기심을 더한다. 이정효 감독은 "12편의 스릴러를 만드는 기분이었다. 긴장감을 끝까지 끌고 가도록 했고, 누군가가 더 있을 거란 생각이 들도록 연출했다. 징벌방 벽의 소통 구멍, 교도소도 한통속인 것 같은 미술적 공간에 중점 두었다"고 설명했다.
자백의 대가라는 제목 설정도 의문을 더 했다. 이정효 감독은 "제가 지은 건 아니다. 댓가로 읽고 대가로 쓸 수밖에 없었는데 국어문법을 무시하고 쓸까 고민하다가 말았다. 자백으로 인한 대가와 이루어낸 성취가 중의적으로 읽히는 것도 나쁘지 않겠다 싶었다. 시리즈를 다 보면 여러 의견이 나올 것 같다. 그래서 댓가와 대가 모두 생각나도록 의도했다"고 답했다.
이어 각자의 캐릭터 소개가 이어졌다. 전도연은 하루아침에 남편을 잃은 미술 교사를 맡았다. "윤수는 자유분방하고 솔직하며 밝은 사람이다. 고아였기 때문에 가족의 결핍을 채우려는 욕구가 큰 이면적인 사람이다. 대본을 보고는 어두운 면을 떠올렸는데 연기할 때도 보이지 않는 면을 중점에 두었다. 사람들이 생각하는 윤수와는 다르게 좋은 엄마, 아내였는지는 모르겠지만. 남들 눈을 의식하지 않는 것 같아도 번듯한 좋은 가정을 꾸리려는 욕망이 크다"고 말했다.
김고은은 마녀라고 불리는 미스터리한 인물이다. "대본을 받고 모은의 이미지가 머릿속에 그려졌다. 이미지로 연상해 봤을 때는 머리카락 속에 눈빛이 떠올랐는데 오히려 머리카락 뒤에 숨지 않았으면 했다. 무슨 생각을 하는지 잘 모르겠는 인물이지만 연약함도 보였으면 했다. (시종일관) 무표정 같아 보여도 표정이 있다고 생각하며 연기했다"다고 설명했다.
박해수는 "동훈은 완벽하게 차려입은 슈트가 인상적이다. 그게 냉철하게 느껴졌지만 오히려 방어기제의 두려움으로 읽었다. 그가 하는 일이 정의감 때문이라고 생각하지 않았다. 개인의 욕망, 소유욕, 집착, 편집증에 가까운 시선이 보였다. 백 검사의 멜로라인은 본인 마음속에만 가지고 있었던 거다. 이야기가 차차 진행될 때까지 봐 주셨으면 좋겠다. 감독님의 센스 있는 연출과 진선규, 이미도, 이상희 등 매력적인 배우의 향연이 포인트다"라고 소개했다.
이정효 감독은 김고은의 파격 헤어스타일을 두고 "고은씨가 사진을 찾아서 짧은 헤어스타일을 해보고 싶다길래 당황했다. 전혀 생각하지 못했지만 둘이 테스트 촬영 때 서 있는 모습을 보고 잘한 선택이란 말에 안심되었다"라고 덧붙였다.