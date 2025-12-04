정경호 "'미안하다 사랑한다' 찍으며 연기력 부족 깨달아"

▲유퀴즈정경호 TVN

이후 정경호는 공백기 없이 매년 1~2편씩 꾸준히 연기활동을 이어나가며 배우로서의 입지를 다져나갔다. 데뷔 13년 차인 2017년에는 대표작인 드라마 <슬기로운 감빵생활>의 교도관 '준호' 역할을 만나면서 배우 인생의 또다른 전환점을 맞이하게 된다.



당시 정경호는 '내가 이 드라마를 해야 하는 8가지 이유'를 직접 작성하여 신원호 감독과 이우정 작가에게 보여준 일화는 유명하다. 사실 제작진은 처음에는 항상 주연만 맡아왔던 정경호의 캐스팅을 부담스러워하여 고민했다고 한다.



"제가 신원호 감독과 이우정 작가의 팬이었다. 그런데 저를 처음 보고는 왜 왔냐는 듯한 표정을 짓더라. 꼭 출연하고 싶어서 저한테 한 번만 기회를 주시면 어떤 역할이든지 해보겠다고 사정했다. 내가 하고자 하는 의지를 보여주기 위하여 내가 왜 준호 역할을 해야하는지 편지를 썼다. 준호의 사연에 제가 살아왔던 과정을 써서 묘하게 매치를 했다. 그 정도로 그분들과 함께 꼭 작품을 하고 싶었다."



배우의 열정과 간절함에 마음이 움직인 제작진은 결국 준호 역에 정경호를 캐스팅했고 이는 신의 한 수가 됐다. 정경호는 후속작인 <슬기로운 의사생활>에도 냉철한 매력의 의사 준완 역으로 출연하며 <슬빵> 시리즈의 간판으로 자리매김했다. 또한 <라이프 온 마스>에서는 형사, <일타스캔들>에서는 학원강사 역할로 출연하여 연이어 성공을 거두면서 '대한민국 대표 전문직 배우'라는 타이틀까지 얻게 된다.



정경호가 지금도 대본을 누구보다 꼼꼼히 연구하고 필사하는 습관은 바로 아버지인 정을영 PD에게서 물려받았다. 하지만 정경호는 아버지와 같은 업계에 종사하고 있음에도, 막상 일적으로는 서로의 영역에 대해서는 조언이나 별다른 이야기를 하지 않는다고 밝혔다. 대신 작품이 끝날 때마자 서로 메시지를 주고받거나, 부자가 함께 소주잔을 기울이며 소소한 이야기를 나눈다고.



정경호가 출연했던 연극 <엔젤스 인 아메리카>는 공연시간만 9시간에 이르는 장편임에도 정 PD는 아들이 나오는 작품을 무려 5번이나 관람하기도 했다. 정 PD는 아들의 연극을 감상한 뒤 보낸 메시지에서 "40년 넘게 연출했어도 빛난다는 평은 못 들었는데, 가슴이 뿌듯하게 울렁인다. 그 빛남을 녹슬지 않게 갈고 닦아주시게"라는 따뜻한 격려를 전하며 정경호를 뭉클하게 했다.



"아버지가 무대에 서 있는 제 모습이 좋으셨나 보다. 40년 넘게 드라마 감독을 하셨는데, 아들이란 놈이 탤런트 된다고 했을 때 황당하셨을 거다. 그렇지만 어떻게 하겠나, 피는 못 속이더라. (웃음)"



<슬기로운 감빵생활>을 마치고 정경호는 아버지 정을영 PD와 함께 '산티아고 순례자의 길'을 체험했던 추억을 회상했다. 정경호는 "성인이 되고 나서 아버지가 20여 일을 함께 있었던 기억이 너무 좋았다. 아버지를 더 잘 알 수 있었던 시간이었다. 저한테는 굉장히 소중한 기억이었다"고 밝혔다.



당시 순례길을 걷던 중 정 PD는 "경호야, 우리가 이 길을 또 걸을 수 있을까. 나중에 네가 아들과 오면 아빠 생각이 많이 나겠지"라는 이야기를 했다고 한다. 감성적인 성격의 정 PD는 최근에도 가끔씩 아들을 걱정하는 다정한 문자를 보내주고, 정경호는 그런 아버지의 마음을 접할 때마다 뭉클한 감동을 느끼면서 기운이 난다고.



"어릴 적에는 솔직히 아버지의 직업을 잘 이해하지 못했다. 드라마 감독님들은 집을 일 년에 7~8개월씩 오랫동안 비우는 시간이 많았다. 어린 시절에 아버지랑 오랜 시간 같이 있지 못한 데 서운함이 있었다. 그런데 제가 배우가 되고 20년간 많은 감독님들을 만나면서 아버지가 얼마나 힘든 일을 오랫동안 하셨는지 이해가 되는 순간들이 많더라."



세월이 흘러 이제 정경호는 스타 PD였던 아버지의 그늘을 뛰어넘는 톱배우로 성공적으로 자리매김했다. 이제 정경호는 언젠가 기회가 된다면 아버지가 연출하는 작품에 출연하고 싶다는 소망을 전했다.



"많이 쉬셨으니까 이제 일하셔야죠(웃음). 빨리 좋은 작품으로 같이 일하고 싶은 아들의 꿈을 이뤄주세요. 상상만 해도 좋을 것 같아요. 서로에게 잊지 못하는 선물이 되지 않을까요."

