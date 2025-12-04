정경호 "'미안하다 사랑한다' 찍으며 연기력 부족 깨달아"

▲유퀴즈
"저도 같은 길을 걸으면서 이제는 아버지가 하신 일이 참 '외로운 직업'이었다는 게 이해가 가더라. 수장(연출자)이라는 역할이 참 어렵다. 드라마 현장에서 모든 사람들이 질문을 하고, 모든 배우에게 디렉션을 주고, 모든 스태프를 챙겨야 한다는 것. 어릴 때는 아버지에게 서운함이 있었는데, 나의 투정은 아무 것도 아니라는 걸 알게 됐다. 어릴 때 아빠하면 떠오르는 건, 늘 손에서 대본을 놓지 않고 몰입하던 모습이었다. 저도 그런 아빠를 닮았는지, 늘 대본을 갖고 다니고 놓지 않으려고 노력하게 됐다."
12월 3일 방송된 tvN <유 퀴즈 온 더 블럭>에 배우 정경호가 출연했다.
정경호가 교도관, 형사, 의사, 노무사 등 '까칠한 성격을 지닌 전문직 캐릭터'를 연기하기만 하면 그 작품은 대박이 난다는 징크스가 유명하다. 신작인 tvN 드라마 <프로보노>에서는 출세만 쫓던 속물 인플루언서 판사에서 공익변호사로 변신하며 또다른 전문직 연기에 도전한다.
정경호는 "생각해보니 22년을 연기했는데 그중 10년 이상을 까칠하고 날카로운 연기들을 연속적으로 했더라"고 돌아보며 "실제의 저는 까칠한 편은 아닌데 예민함은 있는 것 같다. 연기를 할 때 늘 대본을 옮겨적은 노트를 주머니에 넣고 다니는데 그게 없으면 예민해진다"며 미소를 지었다.
"동화책보다 드라마 대본이 많았다" 스타 PD의 아들이 배우가 되기까지
널리 알려진 대로, 정경호의 부친은 <목욕탕집 남자들> <내 남자의 여자> <엄마가 뿔났다> 등, 김수현 작가와 함께 콤비를 이루며 수많은 '국민드라마'를 만들어낸 스타 연출가 정을영 PD다. 아들 정경호가 배우의 길을 걷는 데도 아버지의 영향이 적지 않았다.
"어릴 적에 집에 동화책보다 드라마 대본이 더 많이 있었다. TV에서 이순재, 강부자 선생님 같은 분들이 연기하는 모습을 대본으로 본다는 게 너무 놀라웠다. 어느 순간에는 '나라면 이렇게 할 텐데'라는 생각이 들더라. 어릴 때부터 저의 좋은 버릇이라고 한다면 남들의 연기를 열심히 보는 편이다. 아버지의 영향 덕분에 대본과 영상 모니터링이 자연스러워졌다."
정작 정을영 PD는 정경호가 배우의 길을 걷는 것을 만류했다고. 아들이 굳이 자신과 같이 힘든 길을 걷지 않기를 바라는 아버지의 마음이었다. 정경호는 아버지에게는 서강대 신문방송학과에 간다고 거짓말을 하고, 몰래 중앙대 연극영화과에 원서를 넣어 합격했다. 정 PD는 몇 달이 지나서야 뒤늦게 소식을 알았다고.
"몇 달 동안 아버지와 사이가 서먹했다. 어느 날 아직 서로 감정이 썩 풀리지 않은 상태에서 아무 말도 없이 길을 걸어가고 있었다. 아버지가 갑자기 저를 불러세우더니 '굉장히 오랜만에 보는 아빠라고 생각하고 나를 향해 뛰어와보라'고 하시더라. 그리고 카메라로 촬영하듯 손으로 렌즈를 만들어서 눈에 대고 지켜보고 계셨다. 처음엔 당황했지만 그래도 용기를 내서 아빠에게 달려가 와락 끌어안았다. 그때 이제 서로 마음이 조금 풀렸다."
정경호는 2003년에는 아버지의 전 직장인 KBS 공채 탤런트 시험에 지원하여 무려 200대 1의 경쟁률을 뜷고 당당히 합격하며 정식으로 배우의 길에 입문하게 된다. 데뷔 1년 후인 2004년에는 출세작 <미안하다 사랑한다>를 만나게 된다. 공전의 히트를 기록하며 '미사 폐인' 신드롬을 일으킨 이 작품에서, 정경호는 서브남주이자 톱스타 '최윤' 역할을 맡아 처음으로 대중의 눈도장을 받게 된다. 당시를 회고하며 정경호는 "너무나도 소중했던 순간"이라고 <미사>에 대한 애착을 드러냈다.
그런데 당시 신인이었던 정경호에게는 스스로의 연기가 아직 부족함을 돌아보게 만든 계기가 있었다. <미사> 8회까지만 해도 정경호는 주연급이자 적지 않은 출연 분량에도 불구하고 바스트 샷(근접 촬영)이 전혀 없었다고.
"'왜 나는 가까운 얼굴이 안 나올까?' 감독님에게 여쭤보지 않아도 알 것 같더라. '연기를 못하니까 없겠구나'라는 생각이 들었다. 방에 앉아서 늘 지난 방송을 돌려보며 연기공부를 했다. 다음날 촬영할 것보다, 전날 '연기를 왜 그렇게 했지'를 더 생각했다. 잘하고 싶은 마음에 현장에서는 대사를 미리 다 외우고 대본을 들고 다니지 않았다. 또한 상대 배우의 리액션까지 항상 두세 가지 버전으로 생각하며 준비했다."
본인의 부족함을 깨달은 정경호는 절치부심하며 연기력을 키우기 위하여 노력했다. 신인 시절부터 정경호는 만일 변호사 역할을 맡는다고 하면 변호사 관련 작품은 모조리 섭렵하는 식으로 자신만의 연기공부 노하우를 꾸준히 실천해오고 있다. 정경호는 "다른 배우들의 연기를 보면서 어떻게 했을까를 참고하며 '나만의 것'을 찾으려고 노력했다"고 밝혔다.
