전자 음악 아버지, 7년 만의 내한 공연

▲오는 2026년 5월 4일 명화 라이브홀에서 크라프트베르크(Kraftwerk)가 내한공연을 펼친다. 라이브네이션코리아

크라프트베르크의 공연에서 3D 안경은 필수품이다. 일렉트로닉 뮤직과 컴퓨터 애니메이션, 퍼포먼스 아트를 결합한 크라프트베르크 콘서트는 현대 문명을 반영하는 종합 예술 작품으로 평가받고 있다. 크라프트베르크는 2013년과 2019년 진행된 내한공연에서 '기계 인간(Man-Machine)'이라는 밴드의 콘셉트와 3D 안경을 활용한 시각적 연출로 소리를 공간화, 시각화한 새로운 형태의 공연을 선보여 관객의 환호를 불러일으킨 바 있다. 당시 이들은 대표곡 'Radioactivity'를 선보이면서 '이제 그만 방사능'이라는 한국어 문구를 화면 위에 띄우기도 했다.



이번 내한 공연 역시 크라프트베르크를 상징하는 멀티미디어 투어의 일환으로 펼쳐진다. 이 투어는 2012년 뉴욕 현대 미술관(MoMA)에서 처음 시작되었다. 이들은 디지털 설치 예술과 몰입형 3D 비주얼이 어우러진 라이브 프로덕션을 통해 엄선된 곡들을 새로운 세대에 맞게 재구성한, 더욱 진화된 시청각 경험을 선사할 예정이다.



크라프트베르크의 내한공연은 2026년 5월 4일 오후 8시, 명화라이브홀에서 개최된다. 공연 티켓은 오는 12월 10일 오후 12시부터 공식 예매처인 NOL 티켓에서 예매할 수 있다. 이에 앞서 트립닷컴 사용자는 12월 8일 오후 12시부터 12월 9일 오전 11시 59분까지 트립닷컴 앱을 통해 사전 예매에 참여할 수 있다.



