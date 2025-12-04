전자 음악 아버지, 7년 만의 내한 공연

▲
오는 2026년 5월 4일 명화 라이브홀에서 크라프트베르크(Kraftwerk)가 내한공연을 펼친다.라이브네이션코리아
일렉트로닉 뮤직의 선구자 '크라프트베르크(Kraftwerk)'가 한국 땅을 밟는다. 공연기획사 라이브네이션코리아에 따르면, 크라프트베르크는 2026년 5월 4일 오후 8시 서울 명화라이브홀에서 단독 내한 공연을 개최한다. 2019년 5월 이후 7년 만의 내한이다.
크라프트베르크는 1970년 랄프 휘터와 플로리안 슈나이더를 중심으로 결성된 그룹이다. 이들은 독일 뒤셀도르프의 클링 클랑 스튜디오(Kling Klang Studio)를 근거지로 삼고, < Autobahn >(1974)을 비롯해 < Radio-Activity >(1975), < Trans-Europe Express >(1977), < The Man-Machine >(1978), < Computer World >(1981), < Techno Pop >(1986), < The Mix >(1991) 등 전자음악의 역사를 규정한 명반을 내놓았다.
컴퓨터 기술을 전면에 내세운 이들의 사운드는 대중음악사의 혁신이었다. 합성 보컬, 컴퓨터화된 리듬, 전자 악기를 혁신적으로 활용한 이들의 작품은 신스팝, 힙합, 포스트펑크, 테크노, 앰비언트, EDM을 포함한 현대 음악의 다양한 장르와 여러 아티스트에게 지대한 영향을 끼쳤다. 크라프트베르크는 2014년 그래미 어워드에서 평생 공로상을 받았으며, 대표작 < Autobahn >은 그래미 명예의 전당에 헌액되었다. 2021년에는 로큰롤 명예의 전당에 헌액되면서 전설을 입증했다.
끊임없이 이어지는 예술 세계