전자 음악 아버지, 7년 만의 내한 공연

크라프트베르크, 7년 만의 내한 공연 펼친다

25.12.04 10:32최종업데이트25.12.04 10:32
오는 2026년 5월 4일 명화 라이브홀에서 크라프트베르크(Kraftwerk)가 내한공연을 펼친다.
일렉트로닉 뮤직의 선구자 '크라프트베르크(Kraftwerk)'가 한국 땅을 밟는다. 공연기획사 라이브네이션코리아에 따르면, 크라프트베르크는 2026년 5월 4일 오후 8시 서울 명화라이브홀에서 단독 내한 공연을 개최한다. 2019년 5월 이후 7년 만의 내한이다.

크라프트베르크는 1970년 랄프 휘터와 플로리안 슈나이더를 중심으로 결성된 그룹이다. 이들은 독일 뒤셀도르프의 클링 클랑 스튜디오(Kling Klang Studio)를 근거지로 삼고, < Autobahn >(1974)을 비롯해 < Radio-Activity >(1975), < Trans-Europe Express >(1977), < The Man-Machine >(1978), < Computer World >(1981), < Techno Pop >(1986), < The Mix >(1991) 등 전자음악의 역사를 규정한 명반을 내놓았다.

컴퓨터 기술을 전면에 내세운 이들의 사운드는 대중음악사의 혁신이었다. 합성 보컬, 컴퓨터화된 리듬, 전자 악기를 혁신적으로 활용한 이들의 작품은 신스팝, 힙합, 포스트펑크, 테크노, 앰비언트, EDM을 포함한 현대 음악의 다양한 장르와 여러 아티스트에게 지대한 영향을 끼쳤다. 크라프트베르크는 2014년 그래미 어워드에서 평생 공로상을 받았으며, 대표작 < Autobahn >은 그래미 명예의 전당에 헌액되었다. 2021년에는 로큰롤 명예의 전당에 헌액되면서 전설을 입증했다.

끊임없이 이어지는 예술 세계

크라프트베르크의 공연에서 3D 안경은 필수품이다. 일렉트로닉 뮤직과 컴퓨터 애니메이션, 퍼포먼스 아트를 결합한 크라프트베르크 콘서트는 현대 문명을 반영하는 종합 예술 작품으로 평가받고 있다. 크라프트베르크는 2013년과 2019년 진행된 내한공연에서 '기계 인간(Man-Machine)'이라는 밴드의 콘셉트와 3D 안경을 활용한 시각적 연출로 소리를 공간화, 시각화한 새로운 형태의 공연을 선보여 관객의 환호를 불러일으킨 바 있다. 당시 이들은 대표곡 'Radioactivity'를 선보이면서 '이제 그만 방사능'이라는 한국어 문구를 화면 위에 띄우기도 했다.

이번 내한 공연 역시 크라프트베르크를 상징하는 멀티미디어 투어의 일환으로 펼쳐진다. 이 투어는 2012년 뉴욕 현대 미술관(MoMA)에서 처음 시작되었다. 이들은 디지털 설치 예술과 몰입형 3D 비주얼이 어우러진 라이브 프로덕션을 통해 엄선된 곡들을 새로운 세대에 맞게 재구성한, 더욱 진화된 시청각 경험을 선사할 예정이다.

크라프트베르크의 내한공연은 2026년 5월 4일 오후 8시, 명화라이브홀에서 개최된다. 공연 티켓은 오는 12월 10일 오후 12시부터 공식 예매처인 NOL 티켓에서 예매할 수 있다. 이에 앞서 트립닷컴 사용자는 12월 8일 오후 12시부터 12월 9일 오전 11시 59분까지 트립닷컴 앱을 통해 사전 예매에 참여할 수 있다.
크라프트베르크

