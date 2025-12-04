감 찾은 김다은-정윤주 콤비, '19득점 합작'

흥국생명이 안방에서 선두 도로공사를 상대로 짜릿한 역전극을 연출했다.
요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 3일 인천 삼산월드체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 2라운드 한국도로공사 하이패스와의 홈경기에서 세트스코어 3-2(21-25,18-25,25-19,25-19,18-16)로 승리했다. 1,2세트를 내주며 패색이 짙었던 흥국생명은 3세트부터 분위기를 반전시킨 후 '리버스 스윕'으로 승리를 따내면서 승점 2점을 적립하고 3위로 올라섰다(6승6패).
흥국생명은 41.29%의 공격 점유율과 서브득점, 블로킹을 각각 1개씩 기록한 레베카 라셈이 45.31%의 성공률로 31득점을 퍼부으며 공격을 주도했고 아닐리스 피치는 서브득점 2개와 블로킹 4개를 포함해 55.56%의 성공률로 16득점을 올렸다. 하지만 이날 요시하라 감독을 기쁘게 했던 선수들은 따로 있었다. 흥국생명의 새로운 아웃사이드히터 듀오로 자리를 잡고 있는 김다은과 정윤주가 그 주인공이다.
김연경 은퇴 후 더 중요해진 아웃사이드히터 조합