조추첨 앞둔 홍명보호, 월드컵 대진운 어떻게 될까

홍명보호는 2026 북중미 월드컵에서 어떤 상대를 만나게 될까. 12월 6일 새벽 2시(한국시간) 미국 워싱턴DC 케네디센터에서 '국제축구연맹(FIFA) 2026 북중미 월드컵 조추첨'이 열린다. 홍명보 축구대표팀 감독도 조추첨식에 참석하기 위하여 3일 인천국제공항을 통해 미국으로 출국했다.출전국이 32개국에서 48개국으로 확대된 이번 대회는 조별리그 이후 '32강 플레이오프'가 신설됐다. 현재 대한민국을 포함한 42개국이 본선 진출을 확정한 상태이며, 잔여 6개국은 내년 3월 플레이오프를 통하여 결정된다.FIFA는 지난 11월까지 FIFA 랭킹을 기준으로 본선 48개국을 1~4번 포트로 나누고 각 조에 4개국씩 배치한다. 대륙별 안배 원칙에 따라 최대 16개국이 본선에 오르는 유럽 국가들은 4개 조까지 최대 두 팀이 들어가고, 나머지는 한 팀이 들어간다. 아시아, 아프리카, 북중미, 남미 국가들은 같은 대륙 내 국가들이 본선 조별리그에서 만나지 않는다. 본선에서는 출전국이 3경기씩 조별리그를 치른 뒤 12개조 1~2위 24개국과 조 3위 중 상위 8개국이 합류해 본선 토너먼트로 우승컵을 다툰다.자연히 국내 축구팬의 시선은 내년 월드컵의 대진운을 좌우할 한국의 조편성에 쏠린다. 대한민국은 FIFA 랭킹 22위를 유지하며 월드컵 역사상 최초로 '포트2' 시드를 확보했다. 이로서 한국은 같은 포트2에 속한 크로아티아, 모로코, 콜롬비아, 우루과이, 스위스 등 만만치 않은 대륙별 상위권의 강호들을 피하면서 좀더 수월한 대진운을 기대할수 있게 됐다. 하지만 톱시드인 1포트를 비롯하여 3.4포트 역시 랭킹과 별개로 만만치않은 강호들이 대거 포진하고 있어서 낙관은 금물이다.포트1에는 스페인(1위) 아르헨티나(2위) 프랑스(3위) 잉글랜드(4위) 브라질(5위) 포르투갈(6위) 네덜란드(7위) 벨기에(8위) 독일(9위) 등 강력한 우승후보들이 버티고 있다. 모든 팀들이 강하지만 특히 한국 입장에서 더욱 까다로운 상대는 브라질과 아르헨티나다. 한국축구는 역대 월드컵에서 남미 팀을 상대로 아직 단 한 번도 승리한 적이 없을만큼 상성이 좋지 않았다.특히 브라질을 상대로는 역대 A매치 전적에서 1승 8패로 극명한 열세다. 최근인 지난 10월 홈 평가전에서 0대 5로 대패한 것을 비롯하여 최근 4번의 A매치에서 모두 3골차 이상의 완패를 당했을만큼 무기력했다. 디펜딩챔피언 아르헨티나를 상대로는 3전 전패를 기록하며 한번도 이겨보지 못했다.반면 유럽 강호들을 상대로는 종종 이변을 만들어냈다. 2002년 포르투갈(조별리그)과 이탈리아, 스페인(토너먼트), 2006년 프랑스(조별리그) 2018년 독일(조별리그). 2022년 포르투갈(조별리그) 등에서 예상을 깨고 유럽팀들의 발목을 잡으며 승점을 따냈다.한국 입장에서 최상의 시나리오는 1번 포트에서 유럽과 남미 강호들을 모두 피하여 개최국인 북미의 캐나다(27위)나 미국(14위)을 만나는 것이다. 캐나다는 공동 개최국 자격으로 본선에 진출했지만 FIFA랭킹 27위로 1번 포트에서 단연 최약체로 분류되고 있다. 북중미월드컵 이전까지 월드컵 본선에 진출한 경험에 단 2번에 불과하고 6전 전패를 기록하며 아직까지 승점을 얻지 못했다.캐나다의 지휘봉을 잡고 있는 제시 마치 감독은 지난해 한국 축구대표팀의 유력한 사령탑 후보로도 유력하게 거론되었던 인연이 있는 인물이다. 한국과 캐나다의 역대 전적은 2승 1무 2패로 호각세이며 가장 최근 맞대결은 2016년 11월 천안에서 열린 평가전으로 당시 한국이 2-0으로 승리했다.캐나다 다음으로 미국도 해볼만한 상대다. 한국은 미국에 상대전적 6승 3무 3패로 우위를 점하고 있으며, 홍명보호는 가장 최근 맞대결인 지난 9월 원정에서 미국을 2-0으로 격파했다. 대표팀의 에이스인 손흥민이 현재 미국 MLS에서 뛰면서 현지적응을 마쳤다는 것도 장점이다.반면 월드컵 단골손님인 멕시코(15위)를 상대로는 4승 3무 8패를 기록하며 북중미팀중 유일하게 열세를 기록했다. 지난 9월 평가전에서는 2-2로 승부를 가리지 못했다.3번 포트에는 한국과 만날 일이 없는 아시아팀들(우즈베키스탄, 사우디아라비아,카타르 등)을 제외하고 노르웨이(29위) 파나마(30위) 이집트(34위) 알제리(35위) 스코틀랜드(36위) 파라과이(39위) 튀니지(40위) 코트디부아르(42위) 남아프리카공화국(61위) 등이 버티고 있다.포트3에서는 괴물공격수 엘링 홀란이 버틴 유럽팀 노르웨이, 모하메드 살라가 건재한 아프리카의 이집트 등이 위협적인 상대로 꼽힌다. 11년전 브라질월드컵에서 홍명보호 1기에 악몽을 선사했던 아프리카의 복병 알제리와 재회할 가능성도 있다.반면 스코틀랜드는 이번 월드컵에 진출한 유럽팀중 상대적인 약체로 꼽힌다. 한국축구와는 2002년 평가전에서 단 한 차례 격돌하여 4-1로 승리한 바 있다. 아프리카의 남아공이나 북중미의 파나마도 한국이 1승 제물로 노려볼 만한 팀이다.아직 본선 진출국이 다 확정되지 않은 포트4는 변수가 많다. 아시아팀은 요르단(66위)을 제외하고, 카보베르데(68위) 가나(72위) 퀴라소(82위) 아이티(84위) 뉴질랜드(86위) 등이 포함되어있다. 상대전적 4승 4패로 호각세를 아프리카의 가나를 제외하면 모두 한국이 밀릴게 없는 상대들이다. 특히 아이티나 퀴라소를 만나게 된다면 최상이다.하지만 유럽 PO일정이 마무리되지 않은 상황이라 안심할 수 없다. 유럽과 대륙 간 PO일정을 거쳐 생존한 팀들은 FIFA 랭킹에 상관없이 4번 포트에 배정된다. 월드컵 4회 우승에 빛나는 이탈리아(12위)나, 유럽의 복병 스웨덴(43위)같은 팀들이 PO에서 극적으로 생존하여 본선에서 한국과 같은 조에 배정될 가능성도 있다. 이렇게 되면 한국은 사실상 포트2의 이점을 누리지 못하는 최악의 대진운을 만날수도 있다.한국 입장에서 '최선의 시나리오'는 캐나다(미국)-스코틀랜드(파나마)-퀴라소(아이티) 등을 만나는 것이다. 반면 톱시드에서 아르헨티나(브라질, 스페인) 같은 우승후보급 강호를 만나고, 포트3.4에서 노르웨이(이집트)-이탈리아(스웨덴)등과 한조에 편성된다면 '죽음의 조'가 완성된다.한편 축구 기록 전문 매체 '옵타(Opta)'가 슈퍼컴퓨터 분석을 통하여 최근 2026 북중미 월드컵 조 추첨을 앞두고 실시한 예상 전망에서는, 한국 축구대표팀의 우승 확률을 겨우 0.3% 정도로 예측했다. 전체 48개 본선 진출국 가운데 공동 26위에 불과한 수치다.가장 높은 우승 가능성을 지닌 팀으로는 유로 2024 우승팀이자 최근 A매치 31경기 무패행진 중인 피파랭킹 1위 스페인(17%)이 꼽혔다. 프랑스(14.1%), 잉글랜드(11.8%), 아르헨티나(8.7%), 독일(7.1%), 포르투갈(6.6%), 브라질(5.6%)이 그 뒤를 이었다. 아시아 국가 중에서는 일본이 0.9%의 확률로 가장 높은 17위를 기록했다.냉정하게 말해 해외 언론들의 분석은, 포트2에 속한 팀중 홍명보호를 상대적 약체로 꼽고 있는 것이 현실이다. 한국이 수월한 조추첨 대진운를 전망하듯이, 많은 상대국들도 내심 한국과 만나는 것을 기다리고 있을 수도 있다. 과연 6일 열릴 조추첨에서 한국은 어떤 상대를 만나게 될까.