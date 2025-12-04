첫사랑의 남편 불륜 파헤치는 연예부 기자, 박서준의 새 얼굴

넷플릭스 화면 캡처

공개 전부터 '제2의 <스위트홈>'으로 불리던 <경성크리처>는 시즌2가 시즌1의 1/3 밖에 안되는 누적 시청시간을 기록했다.<이태원 클라쓰>가 국내는 물론 아시아 전역에서 많은 사랑을 받으면서 국제적인 인지도를 가진 '한류스타'가 된 박서준은 아이유와 함께 <극한직업>을 연출했던 이병헌 감독의 신작 <드림>에 출연했다. 2023년 4월에 개봉한 스포츠 코미디 영화 <드림>은 112만 관객을 모으는데 그치면서 흥행에 실패했지만 박서준은 그 해 8월 <콘크리트 유토피아>로 384만 관객을 동원하며 곧바로 부진을 만회했다.2023년 마블 스튜디오의 <더 마블스>에서 알라드나의 왕자 얀 역을 맡으며 할리우드에 진출했던 박서준은 2023년과 작년 두 시즌에 걸쳐 공개된 괴수 액션 스릴러 <경성크리처>에 출연했다. 하지만 <스위트홈>을 뛰어넘는 대작이 될 거라 기대를 모았던 <경성크리처>는 시즌1이 1억5200만 시간의 누적시청시간을 기록했지만 시즌2는 누적시청시간이 1/3 수준인 5200만 시간으로 뚝 떨어지며 아쉬움을 남겼다.<경성크리처> 이후 1년 넘게 신작 소식이 없었던 박서준은 6일 첫 방송되는 JTBC 주말드라마 <경도를 기다리며>를 통해 복귀한다. <경도를 기다리며>는 박서준이 2020년3월에 종영했던 <이태원 클라쓰> 이후 5년9개월 만에 출연하는 JTBC 드라마로 <남자친구>와 <서른,아홉>, <신성한,이혼>을 집필했던 유영아 작가의 신작이다. 박서준은 <경도를 기다리며>에서 동운일보의 연예부 기자 이경도를 연기한다.<경도를 기다리며>에서는 < D.P. >와 < 오징어게임2 >로 얼굴을 알린 원지안이 경도가 터트린 남편의 불륜 스캔들로 인해 이혼하게 된 경도의 첫사랑 서지우 역을 맡았다. 이엘은 트러블 메이커인 동생과 달리 차분하고 지적인 서지우의 언니 서지연을 연기한다. <다 이루어질지니>에서 기가영(수지 분)의 절친 최민지를 연기했던 이주영은 경도, 지우와 함께 청춘을 보낸 미술학원 원장 박세영 역을 맡았다.박서준은 <청년경찰>과 <사자>를 연출했던 김주환 감독과의 인연으로 내년 공개 예정인 넷플릭스 드라마 < 사냥개들2 >에 특별 출연할 예정이다. 새로운 빌런으로 정지훈이 출연하는 < 사냥개들2 >에서 박서준의 배역은 아직 공개되지 않았다. 코미디와 액션, 로맨스를 넘나들며 다양한 작품에서 여러 배역을 소화하며 사랑 받은 배우 박서준이 <경도를 기다리며>에서 또 어떤 매력을 보여줄지 주목된다.