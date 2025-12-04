첫사랑의 남편 불륜 파헤치는 연예부 기자, 박서준의 새 얼굴

올해 봄 최고의 화제작은 단연 넷플릭스의 <폭싹 속았수다>였다. 주인공 아이유와 박보검, 문소리, 박해준뿐 아니라 염혜란, 최대훈, 나문희 배우 등의 '연기 차력쇼'가 돋보였던 <폭싹 속았수다>는 4억8100만 시간의 누적 시청시간을 기록했다(넷플릭스 TOP10 집계 기준). 여름에는 tvN에서 방송된 <폭군의 셰프>가 17.1%의 최고 시청률을 기록하며 시청자들을 사로잡았다(닐슨코리아 시청률 기준).
이에 비해 지난 7월 금요시리즈까지 신설하며 드라마에 진심을 보였던 JTBC는 올해 엄청난 반향을 일으킨 흥행작을 배출하진 못했지만 그렇다고 2025년 JTBC 드라마가 결코 부진했다고 할 수는 없다. Jtbc는 올해 초 13.6%의 시청률로 종영한 <옥씨부인전>을 시작으로 11월30일에 종영한 <서울 자가에 대기업 다니는 김부장 이야기>까지 7편의 주말드라마가 모두 최고시청률 8%를 돌파하는 성과를 올렸기 때문이다.
화려하진 않지만 꾸준한 성적을 올리며 한 해 동안 시청자들의 사랑을 받았던 JTBC 주말드라마는 오는 6일 2025년의 대미를 장식할 마지막 주말드라마 <경도를 기다리며>를 편성했다. 그리고 <경도를 기다리며>에는 2020년 <이태원 클라쓰>를 통해 JTBC 주말드라마의 인기에 불을 지폈던 배우 박서준이 드라마의 주인공인 연예부 기자 이경도를 연기하며 5년9개월 만에 JTBC 드라마에서 시청자들을 만난다.
2010년대 중반부터 스타배우로 도약