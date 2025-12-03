"내란은 여전히 진행 중" '12.3 계엄' 다큐로 만든 이 감독의 말

<대한민국은 국민이 합니다> 제작위원회

영화 <대한민국은 국민이 합니다> 관련 이미지.프로야구와 고양이를 좋아해 영화로까지 만들어 온 감독이 12.3 내란 사태의 전후 과정을 카메라에 담아 영화화했다. 지난해 12월 3일 윤석열의 계엄 선포와 탄핵, 그로부터 1년이 지나는 현 시점에서 하나로 귀결되는 건 국민들 스스로가 민주주의를 지켜냈다는 사실이었다.서울 CGV 용산에서 3일 오후 언론에 공개된 다큐멘터리 <대한민국은 국민이 합니다>에는 약 90여 분의 상영시간 동안 여러 층위의 다양한 시민들, 정치인들의 목소리가 담겨 있었다. 세 번의 계절이 바뀌는 동안 추운 길거리에서 응원봉을 들고, 때로는 주변 사람들을 설득하며, 조기 대선으로 정권 교체를 이룬 주체들의 면면이다.그간 < 1984 최동원 >(2021), <나는 고양이로소이다>(2017)를 연출하고 <시민 노무현> 등을 제작했던 조은성 감독은 "그날(2024년 12월 3일)도 평소처럼 길고양이를 촬영하고 겨울철 캠페인 영상을 만들던 때였다"고 당시를 기억했다. "더이상 다큐멘터리를 하지 않고 다른 길을 모색하던 차에 계엄 소식을 들었다"며 그는 "아직 카메라를 놓으면 안 되는구나 싶어 거리로 뛰쳐나갔다"고 말했다.그렇게 비상계엄 선포 당일부터 들었던 카메라를 그는 새 대통령이 탄생한 이후에도 놓지 않았다. 더불어민주당 선거 캠프의 협조로 당시 이재명 대선 후보를 따라다녔고, 최종적으로 지난 11월 초에 지금의 완성본을 남길 수 있었다고 한다.영화엔 조은성 감독이 촬영한 분량뿐 아닌 다양한 출처의 영상이 담겨 있다. 동료 영화인들, 일반 시민들이 찍은 영상을 최대한 받아 구성을 잡은 것인데 이 과정에서 대선 후보를 중심으로 편집할지, 시민들로만 영화를 구성할지 고민이 많았다고 전했다.그 고민대로 영화엔 익히 아는 당시 범야권 정치인들, 불의한 사안이 있을 때마다 시민들과 함께한 천주교정의구현사제단, 지식인들과 일반 시민들이 함께 등장한다. 조은성 감독은 "대선 과정 분량은 최대한 줄이려 했다"며 "그래도 결국 국민이 택한 대통령이 이재명이었기에, 그 모진 공격을 받고 테러를 받으면서도 대통령이 되는 과정 또한 역사라 생각해서 지금의 영화가 나왔다"고 짚었다.