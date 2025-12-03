사이트 전체보기
'방출→복귀→홀드왕' 42세 노경은이 증명한 꾸준함의 가치

'방출→복귀→홀드왕' 42세 노경은이 증명한 꾸준함의 가치

[KBO리그] 불혹 넘기고 필승조로 맹활약하는 SSG 노경은, 2년 연속 홀드왕으로 최고령 기록 경신

케이비리포트(kbreportcom)
25.12.03 17:36최종업데이트25.12.03 17:36
2년 연속 홀드왕을 수상한 SSG 노경은
2년 연속 홀드왕을 수상한 SSG 노경은SSG랜더스

외국인 선수들이 휩쓸다시피한 2025 KBO리그 투타 부문별 타이틀 수상자 중 유독 눈에 띄는 이름이 하나 있었다. 그 주인공은 바로 SSG 랜더스의 베테랑 불펜 노경은(42). 이미 불혹을 훌쩍 넘긴 노경은은 올시즌 총 77경기에 등판해 무려 80이닝을 소화했고 35홀드(1위) 평균자책점 2.14라는 경이로운 성적을 남기며 리그 최고의 셋업맨으로 활약했다.

지난해 38홀드를 기록하며 생애 첫 개인 타이틀을 따낸 노경은은 올해도 홀드 타이틀을 수성하며 2년 연속 홀드왕에 등극했다. 더 놀라운 사실은 노경은이 2023시즌 30홀드를 시작으로 KBO리그 사상 최초로 3시즌 연속 30홀드라는 대기록을 달성했다는 점이다.

2024시즌 종료 후 SSG와 2+1년 총액 25억 원에 FA 계약(계약금 3억 원, 연봉 13억 원, 옵션 9억 원)을 맺었던 노경은은 이 계약이 합리적인 투자였음을 올시즌 성적으로 바로 증명했다. 이번 수상을 통해 노경은은 역대 최고령 홀드왕 기록(41세 8개월 13일)을 스스로 경신하며 세월을 거스르는 대기만성형 투수의 표본이 되었다.

SSG 노경은의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)
SSG 노경은의 주요 투구기록(출처: 야구기록실 kbreport)케이비리포트

2년 연속 개인 타이틀을 차지한 노경은의 현재는 풍운아라 불리던 과거와 극명하게 대비된다. 2018시즌 후에는 FA 미아가 되며 한 시즌을 통째로 쉬었고 2021시즌 후 롯데 자이언츠에서 방출 등 은퇴 기로에 서기도 했던 노경은은 2022년 SSG에 입단하며 마지막 기회를 잡았다. SSG 입단 첫해 선발과 불펜을 오간 노경은 12승을 기록하며 재기에 성공했다.

이후 필승조 보직을 맡게 된 노경은 그야말로 제 2의 전성기를 맞으며 SSG 불펜의 핵심으로 자리잡았다. SSG 입단 후 2022년(79⅔이닝), 2023년(83이닝), 2024년(83⅔이닝), 2025년(80이닝)까지, 불펜 투수로서 4시즌 연속 80이닝 이상을 소화하며 철강왕의 면모를 보이고 있다. 최근 불펜 투수의 적정 이닝이 70이닝 안팎으로 설정되는 추세와 노경은의 나이를 감안하면 경이로운 기록이다.

자신의 역주행 비결로 '꾸준함'을 강조한 노경은은 "다이어트와 같다. 루틴을 꾸준히 지켜야 효과가 있다"고 말했다. 또 하나의 동력으로 꼽은 것은 바로 오기다. '언젠가 체력 저하가 올 것' , '올해 많이 던졌으니 내년엔 지칠 것'같은 부정적 시선과 예단이 오히려 노경은의 오기를 자극하고 더 잘하고자 하는 원동력이 되었다.

최근 김진성, 이용찬 등 베테랑 투수들이 노경은을 롤 모델로 꼽는 것도 그가 '나이는 숫자에 불과하다'는 사실을 1군 마운드에서 증명했기 때문이다. 노경은은 "내가 잘 버텨야 후배들에게 길이 열린다"며 최선참 투수의 책임감을 드러내기도 했다.

수상 소감을 통해 가족의 소중함을 피력한 노경은
수상 소감을 통해 가족의 소중함을 피력한 노경은SSG랜더스

한편, 노경은은 지난 24일 2025 KBO 시상식에서 상투적인 감사 인사 대신 후배들을 향해 "부모님을 자주 찾아뵙고 가족들을 더 챙겼으면 한다"는 진심어린 소감을 남겨 잔잔한 화제가 되기도 했다. 시간과 세월은 기다려주지 않으니, 눈앞의 돈과 성적 이상으로 소중한 것들을 놓치지 말라는 베테랑의 진심 어린 조언이었다.

내년에 43세 시즌을 맞는 노경은의 목표는 여전히 30홀드이고 3년 연속 홀드왕 타이틀이다. 노경은은 앞으로의 계획에 대해 "내 스스로 느끼기에 힘이 떨어졌다는 생각이 들면 공을 내려놓겠다. 일단은 내후년까지는 채울 것 같다"며 리그 정상급 불펜 투수다운 자신감을 보였다.

과거 FA 미아, 방출의 아픔을 딛고 KBO리그 최고령 홀드왕의 역사를 쓰고 있는 노경은은 꾸준한 노력과 멈추지 않는 도전을 통해 베테랑 선수들에게 대한 인식을 바꾸고 있다. 2026시즌에도 SSG 불펜의 핵심 축으로 활약할 노경은이 3년 연속 홀드왕과 역대 최고령 출전 기록(송진우, 43세 7개월 7일)에 다가설 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] 2025 최악의 투수는 누구? [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBReport), KBO기록실]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO SSG 노경은 홀드왕

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 한화 에이스에서 ML 선발로... MVP 폰세의 화려한 역주행