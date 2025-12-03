쿠바 음악 만난 케이팝, 이런 멜로디 흘러 나왔습니다

염동교

한국-쿠바 친선음악회 "아바나에서 서울까지 음악여행"아바나에서 서울까지 음악여행에 참여한 야롤디 아브레우 또한 현세대 쿠바 퍼커션을 대변하는 연주자로 손꼽힌다. 2001년 아바나 소재 Instituto Superior de Arte(인스티투도 수페리어 아르테)를 졸업한 이후, 추초 발데스와의 협업과 다채로운 재즈 페스티벌 참가 등 굵직한 경력을 쌓았다.시작은 "25현" 가야금연주자 서정민이 책임졌다. 전통적 가락과 실험적 면모가 공존했던 그의 연주는 장구와 북을 두드린 타악기주자 유병욱과 만나 그 독특성이 배가했다. 한국대중음악상 후보에 오를 정도로 예술성을 공인받은 그는 유럽을 비롯한 전세계를 돌며 한국 전통 악기의 매력을 설파하고 있다.입가에 미소를 머금은 채 쿠바 재즈계의 뉴페이스 "로스 에르마노스 아브레우 트리오"가 등장했다. 그룹명에서 유추하듯 야롤디 아브레우의 두 아들 디에고 아브레우(피아노)와 파비오 아브레우(드럼)에 콘트라 베이스주자 로베르토 알바레스가 추가된 트리오 형태. 이 날은 야롤디 아브레우의 합세로 "혈맹 재즈 콰르텟"이 완성되었다.입을 벌린 채 무아경에 빠져 폭발적인 즉흥 연주를 들려주던 디에고는 자작곡 'Vinos y bicicletas'에서 로맨티시즘으로 선회했다. "와인과 자전거"란 제목처럼 파리의 한적한 오후를 청각화했다고. 빌리 스트레이혼과 듀크 엘링턴이 합작한 재즈 스탠더드 'Take the "A" Train'은 애드리브로 끼얹은 스페인어 조흥구로 경쾌함이 증가했으며, 쿠바 대중음악의 신화적 인물 베니 모레 원작의 'Mi amor fugaz'는 "덧없는 사랑"이란 곡명처럼 낭만적이었다. "사막의 콩가"란 의미의 'Conga desértica'에선 거침없는 리듬의 물결로 관중을 초대했다. 힘과 춤, 즐거움이란 쿠바적 정체성을 표현했다고 한다.