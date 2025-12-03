쿠바 음악 만난 케이팝, 이런 멜로디 흘러 나왔습니다

쿠바의 대중음악. 얼핏 짐작이 잘 안 가지만 20세기 라틴팝의 대선배와도 같은 보컬리스트 셀리아 크루즈, 빅밴드 리더로 수많은 음반에 이름을 아로새긴 페레스 프라도, 마이애미 사운드 머신과 함께한 'Conga'와 '1-2-3' 등으로 1980년대 팝계를 수놓은 1985년을 휩쓴 글로리아 에스테판 같은 전설적인 음악가들이 카리브해 섬나라의 권위를 드높였다. 어느덧 쿠바 문화의 상징이 된 1999년도 영화 < 부에나 비스타 소셜 클럽 >도 빼놓을 수 없다. 2017년 'Havana'로 전 세계를 뒤흔든 카밀라 카베요도 쿠바 시민권을 갖고 있다.
이처럼 단단한 뿌리를 지닌 쿠바 음악과 케이팝의 급격한 위상 증가로 동아시아의 문화 강국으로 자리매김한 한국이 도원결의했다. 2일 서울 을지로 푸르지오 아트홀에서 열린 '한국 – 쿠바 친선음악회: 아바나에서 서울까지 음악여행'으로 한국과 쿠바의 외교관계 수립 1주년을 기념한 것. "하바나"라는 이름으로 익숙한 아바나는 200만 이상의 인구를 갖춘 쿠바의 수도이며 문화와 역사의 중심지다.
혈액에 "리듬 DNA"가 녹아있는 라틴 민족답게 명 퍼커셔니스트를 다수 배출했다. 라틴 재즈 역사의 핵심 인물 중 하나인 칸디도, 허비 행콕 걸작 'Watermelon Man'에도 참여했던 아프로큐반 재즈(아프리카계 쿠바인들이 연주한 재즈)의 거성 몽고 산타마리아, 추초 발데스가 설립한 록밴드 이라케레(Irakere)의 미겔 디아스 등 그 목록이 끝없다.