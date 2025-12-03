'삼성 복귀' 최형우, 왕조시대 4번 타자의 귀환

삼성 라이온즈

스토브리그를 뜨겁게 달궜던 최형우(왼쪽)의 삼성 복귀설은 결국 현실이 됐다.2016년 제일기획으로 구단의 운영권이 넘어간 후 FA선수들이 팀을 많이 옮기긴 했지만 2010년대 초반까지 삼성은 KBO리그에서 가장 살림이 넉넉한 '부자구단'이었다. 특히 다른 팀으로 이적하거나 해외에 진출했던 프랜차이즈 스타를 복귀시키면서 팀의 사기와 전력을 끌어 올리기도 했다. 그리고 삼성은 구단을 대표하던 슈퍼스타들이 친정으로 복귀할 때마다 여지없이 이듬해 한국시리즈를 제패했다.삼성의 간판타자로 활약하다가 1998년 12월 임창용과 트레이드된 '양신' 양준혁은 해태 타이거즈에서 1년 동안 활약한 후 2000년 3월 다시 트레이드를 통해 LG 트윈스로 이적했다. 양준혁은 LG에서의 2번째 시즌 타격왕(.355)과 함께 지명타자 부문 골든글러브를 수상하며 FA 자격을 얻었다. 삼성은 선수협 활동을 이유로 양준혁 영입을 망설였지만 김응용 감독의 강력한 요구로 양준혁을 3년 만에 재영입했다.양준혁은 삼성에서 이승엽(요미우리 자이언츠 타격코치), 마해영과 공포의 '이마양 트리오'를 결성했지만 삼성으로 복귀한 첫해 타율 .276 14홈런 50타점 60득점에 그치며 프로 데뷔 후 가장 부진한 시즌을 보냈다. 하지만 삼성은 양준혁이 복귀한 2002년 정규리그 우승에 이어 한국시리즈에서도 LG를 4승 2패로 꺾고 프로 출범 후 처음으로 한국시리즈 우승을 차지했다(1985년은 전·후기리그 통합 우승).통산 351홈런 1389타점에 빛나는 양준혁을 '2인자'로 만들어버린 '라이언킹' 이승엽은 프로 데뷔 후 9년 동안 무려 5번이나 홈런왕을 차지하며 KBO리그를 지배했다. 특히 2003년에는 오 사다하루의 55홈런을 뛰어넘는 아시아 최다홈런 신기록(56개)을 세우기도 했다. 더 이상 KBO리그에서 이룰 게 남지 않았던 이승엽은 2003년 12월 일본 프로야구의 치바 롯데 마린즈와 계약하며 큰 무대 도전에 나섰다.치바 롯데와 요미우리, 오릭스 버팔로즈를 거치며 일본에서 8년 동안 활약한 이승엽은 30대 중반이 된 2011년 12월 8년 만에 삼성으로 복귀했다. 이승엽은 더 이상 전성기 시절처럼 50개 이상의 홈런을 터트리는 거포는 아니었지만 2012년 타율 .307 21홈런 85타점 84득점의 뛰어난 성적으로 지명타자 부문 골든글러브를 수상했다. 그리고 삼성은 이승엽이 복귀한 2012년 2년 연속 한국시리즈 우승을 차지했다.2002년 포수로 삼성에 입단했다가 2005 시즌이 끝나고 방출을 당한 최형우는 경찰 야구단의 창단 멤버로 입대해 외야수로 전향했고 2007년 퓨처스리그를 평정한 후 삼성에 재입단했다. 2008년 타율 .276 19홈런 71타점으로 신인왕을 차지한 최형우는 꾸준한 성적으로 삼성의 중심타선으로 활약했다. 그리고 2011년 타율 .340 30홈런 118타점으로 홈런왕과 타점왕을 휩쓸면서 KBO리그 최고의 타자로 자리 잡았다.그 후 매년 좋은 활약으로 삼성 왕조시대의 4번 타자로 활약한 최형우는 2016년 타율 .376 31홈런 144타점 95득점으로 최고의 성적을 올린 후 'FA 100억 시대'를 열며 고향팀 KIA로 이적했다. 최형우는 KIA로 이적한 첫 시즌부터 타율 .342 26홈런 120타점의 뛰어난 성적으로 타이거즈의 한국시리즈 우승을 견인하는 등 KIA와 함께 한 4년 동안 677안타 96홈런 424타점을 기록하며 '모범FA'로 맹활약했다.2020 시즌이 끝나고 KIA와 3년 총액 47억 원에 FA계약을 체결한 최형우는 2021년 타율 .233, 2022년 타율 .264로 부진하며 은퇴가 임박한 것처럼 보였다. 하지만 최형우는 2023년 타율 .302 17홈런 81타점으로 부활하며 KIA와 1+1년 22억 원의 연장 계약을 했고 2024년 타율 .280 22홈런 109타점 67득점에 이어 올해도 타율 .307 24홈런 86타점 74득점을 기록하며 40대 선수라고는 믿어지지 않는 좋은 성적을 올렸다.올 시즌이 끝나고 3번째 FA자격을 얻은 최형우는 KIA 잔류가 유력해 보였지만 KIA는 핵심선수 6명이 동시에 FA자격을 얻으면서 최형우에게 집중하기 힘든 상황이 됐다. 그렇게 KIA가 최형우에게 뜨거운 관심을 보내지 못하는 사이 최형우가 프로 생활을 시작하고 전성기를 보낸 '친정' 삼성에서 최형우에게 적극적인 구애를 보냈고 결국 최형우는 3일 2년 총액 26억 원의 조건으로 9년 만에 삼성으로 돌아가게 됐다.2018년까지 삼성과 KIA의 붙박이 좌익수로 활약하던 최형우는 2020년대 들어 지명타자로 활약하며 수비를 거의 소화하지 않았다. 삼성 입장에서 다행스런 부분은 올 시즌 말 옆구리 부상을 당했던 구자욱이 내년 좌익수로 돌아가면 최형우에게 지명타자를 맡길 수 있다는 점이다. 무엇보다 통합 4연패의 왕조시대를 기억하는 삼성팬들에게 팀의 전성기를 이끌었던 4번 타자의 귀환은 최고의 선물이 아닐 수 없다.