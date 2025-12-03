한밤중에 차 타고 가던 세 가족이 낸 사고, 이후 벌어진 일

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
세 가족이 한밤중, 불길할 정도로 어두운 도로를 달릴 때였다. 시야가 흐릿한 가운데 갑작스러운 덜컹 소리, 차가 뭔가를 밟고 지나간 것 같다. 내려보니 개를 친 것이었다. 놀란 딸이 아버지에게 왜 그런 실수를 했느냐고 묻자, 아내가 대신 나선다. 차갑게, 그러나 이상하게 단단한 목소리로 "신의 뜻이야. 그저 사고였을 뿐"이라고. 하지만 정말 그저 사고였을 뿐이었을까?
곧 가족은 근처 정비소에 들르고, 정비공 바히드는 남자의 발걸음에서 나는 금속성 소리에 미묘하게 굳는다. 의족 소리, 그는 100% 확신했다. '저 남자… 과거 나를 고문하던 정보관이다.' 분노와 두려움이 섞인 충동에 이끌린 바히드는 다음 날, 남자를 납치해 사막으로 끌고 가 생매장하려 한다. 그러나 남자는 주장한다. "작년에 사고로 다쳐 의족을 단 것뿐이오. 난 그 사람이 아니오." 순간, 모든 것이 흔들린다. 정말 이 남자가 과거의 고문관이 맞는 걸까? 아니면, 바히드가 지나온 지옥 같은 기억이 만들어낸 착각일까?