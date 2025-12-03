한밤중에 차 타고 가던 세 가족이 낸 사고, 이후 벌어진 일

그린나래미디어

영화 <그저 사고였을 뿐>의 한 장면.바히드는 남자를 수면제로 재운 뒤 안대를 씌워 트렁크에 집어넣은 채, 그때 그 시절 함께 고문을 견딘 이들을 찾아 나선다. 그들 중 누군가가 얼굴을 기억하고 있을 거라 믿었기 때문이다. 그러나 동료 생존자들은 바히드를 말리거나, 되레 남자를 죽여야 한다고 말하거나, 확신하지 못한 채 슬픔과 분노로 흔들린다.확실한 '증거'도 '기억'도 없는 상황에서, 피해자들의 분노는 점점 제각각의 방향으로 흩어진다. 그리고 그 혼란은 곧 영화 전체를 뒤흔드는 거대한 질문으로 연결된다. 우리가 지금 붙잡고 있는 이 남자, 정말 '그 사람'이 맞을까?자파르 파하니는 이미 3대 영화제(칸·베를린·베니스)를 모두 석권한 이란 출신의 거장이다. 하지만 동시에 가택연금·출국금지·징역형을 오가며 창작을 금지당한 감독이다. 그럼에도 그는 멈추지 않았다. 촬영 금지 명령을 받았을 때조차, 집 안에서 몰래 영화를 만들고 해외로 빼돌렸다.그리고 신작 <그저 사고였을 뿐>에서 그는 다시 한번 체제의 심장부를 찌른다. 이른바 반체제적 영화로 칸영화제에 직접 참석해 황금종려상을 수상하고, 직후 또다시 '선전 활동' 혐의로 징역형을 선고 받았다. 하지만 이 작품이 진짜 놀라운 이유는 따로 있다. 이토록 무거운 소재를 다루면서도, 파하니는 영화 곳곳에 '웃음'이라는 무기를 숨겨 넣은 것이다.엄청난 비극 속에서 문득 등장하는 블랙 코미디의 순간들, 상황과 어울리지 않을 정도로 세밀하게 계산된 아이러니가 관객을 당황하게 한다. 고문 생존자들의 트라우마, 체제의 폭력, 진실의 모호성이 뒤얽힌 이야기가 어떻게 관객에게 웃음을 줄 수 있을까? 파하니는 그 위험한 균형을 절묘하게 수행해낸다. 웃음을 터뜨리는 순간 관객은 이 웃음마저 체제의 폭력을 비판하기 위한 장치였다는 걸 깨닫는다.영화의 제목은 그 자체로 거대한 상징이다. '사고'란 무엇인가? 뜻밖에 일어난 불행한 일이다. 하지만 영화는 이 단어가 어떻게 폭력을 정당화하고, 책임을 희석시키며, 죄를 '사건'에서 '사고'로 바꿔 버리는지 날카롭게 드러낸다.첫 장면에서 아내는 개를 친 일을 종교적 언어로 합리화한다. "신의 뜻이야. 그저 사고였을 뿐." 그러나 그 말은 순식간에 관객을 영화 전체의 핵심 질문으로 이끈다. "정말 모든 폭력은 '사고'일까? 혹은 누군가 그 단어 뒤에 악의를 숨기고 있는 걸까?" 하고 말이다.