공효진 "하정우식 코미디, 어디서 터지냐면요..."

▲공효진 배우

공효진이 맡은 정아는 극 전체를 아우르는 중심이자, 이야기의 화자다. 관객은 현실에 존재하지 않을 것 같은 윗집 부부를 정아의 시선으로 바라보게 된다. 그로 인한 책임감은 공효진이 짊어질 수밖에 없다.



"모두가 빼어난 배우였다. 정아에게 이입해 사람들이 공감하기에 적절했다. 저는 리액션을 던지기보다 잘 받아주는 배우인데, 저의 당황한 연기가 관객에 재미를 줬다고 본다"며 "실제 성격도 상대의 요구를 따라 주려고 노력하는 편이다. 불편하게 하지 않으려고 해서 딱 잘라 거절을 못 한다. 스케줄을 미루면서까지 자기 시간을 할애하다 보면 다 지나가고야 만다"며 캐릭터와 비슷한 점을 꼽았다.



이어 19금 대화로만 이어진 영화의 설득력을 묻자 "누구와도 나누기 힘든 이야기라. 따라갈 인물이 있었으면 좋겠다고 생각했다. 원작은 남편의 귀가부터 시작하고 아내가 이미 이웃을 초대해 놓은 설정이었다. 정아가 화자가 되어 관객 대신 황당함을 온몸으로 표현해 준다"며 정아는 관객을 대변하는 인물이라고 부연했다.



19금 대사의 향연과 극한의 판타지 설정이 오히려 후반부 진중한 현실 문제를 직시한다. 불편한 이야기를 아무렇지 않게 전하니 관객의 입장은 오히려 시원한 쾌감이 동반된다.



"글로 봤을 때는 놀랐지만 영화화되지 않으면 안 될 이야기였다. 새로운 부분을 건드릴 수 있겠다고 생각했다. 엘리베이터 장면을 빼자고 말할 만큼 윗집은 홀연히 나타났다가 사라지는 판타지의 인물들이다. 그래서 윗집 부부의 이야기가 솔깃했다. 듣기 민망하지만 흥미로운 이야기라 생각했고, 아랫집 입장에서는 마음이 편했다. 저보고 윗집을 연기하라고 했으면 하늬씨 보다 멘토링을 잘했을지 모르겠다. 우리 사회에서 성(性)에 대한 이야기를 대놓고 나누긴 어렵지만 비현실적인 이야기는 아니라고 생각한다. 우리 영화는 성에 관한 담론을 친절하게 이야기한다는 게 장점이다. 19금 대화도 반감 없이 들으려면 가장 좋은 무기는 웃음이고 웃음은 함께 웃을 때 전염되는 바이러스 같다."



공효진은 팬데믹 시절 휴식과 연애를 통해 삶의 변화를 맞았다고 털어놨다. 영화 복귀가 늦어진 이유도 <가장 보통의 연애> 이후 팬데믹으로 영화 시장이 얼어붙었기 때문이다. 하지만 전화위복처럼 공백기를 거쳐 좋은 일도 생겼다. 그때 만난 가수 케빈 오와 결혼 후 가정을 꾸린 공효진은 누구보다도 영화 속 정아와 현수의 소원해진 관계가 피부로 와닿는 듯 보였다. 그러나 인터뷰의 말미에는 특유의 유쾌하고 러블리한 모습으로 차기작을 향한 포부를 보였다. 차기작은 웹툰 원작인 드라 <유부녀 킬러>다.



"그때는 아무것도 신경 쓰지 않고 준비하지 않아도 되었다. 20년 동안 패턴을 버리고 원하는 대로 살아볼까도 생각도 했었다. 그런데 몸의 코어가 다음 작품이더라. 결국 쉬는 동안 깨닫게 된 거다. 일은 없어서는 안 되는 도파민, 중추였다. 드라마 <별들에게 물어봐>를 하면서 작품에 임하는 마음이 달라졌다. 이제는 모든 걸 받아들일 준비가 되어 있다. 전문직이나 사극 장르도 안 해 봤다"며 차기작은 액션이라고 강조했다.



그는 "이번에 액션에 도전한다. 그동안 몸으로 하는 게 어려웠다. 몸치, 박치다. 제작진도 저를 두고 애로사항이 많을 거라 생각해서 포기했었다. 예전에는 잘 못할까 봐 겁이 났지만 이제는 남은 시간 동안 더 해보자고 다짐했다. 캐릭터 색이 더 진한 분야도 도전해 보려고 노력한다"며 인터뷰를 마무리했다.





