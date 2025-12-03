공효진 "하정우식 코미디, 어디서 터지냐면요..."

▲
공효진 배우(주)바이포엠스튜디오
공효진은 하정우 감독과 인연이 깊다. 철없고 한심한 삼류 소설가의 연애 실패담을 담은 로맨틱 코미디 <러브 픽션>(2012)에서 인연을 맺은 두 사람은 영화인들의 국토 대장정 다큐멘터리 < 577 프로젝트 >(2012)도 함께했다. 13년 만에 재회한 하정우와의 작업을 두고 공효진은 "(감독님이라면) 어디로 가든 목적지를 잃지 않고 가겠지 싶었다"고 말했다.
"초고는 감독님의 색이 전혀 없어 결정하기 어려웠다. 하지만 원작을 본 후 무엇을 넣고 뺄지 감독님과 생각이 비슷했다. 재미 위주의 코미디보다 일상 이야기를 더 넣었고, 감독님만의 색으로 각색해도 재미있겠다는 믿음이 생겼다"고 말했다.
또한 "현대 사회는 다른 의견, 상대방의 의견을 나이스하게 들어주려 노력한다. 정아가 윗집 부부를 대접하고 배려하는 게 편안하게 느껴졌다. 특히 층간 소음이란 게 서로 얼굴 붉히게 되지, 친해지는 설정은 아니잖냐. 지금까지 다뤄진 층간 소음 맥락과는 다른 설정"이라며 색다른 접근법을 장점이라고 덧붙였다.
친한 동료들과 감독, 제작진(< 577 프로젝트 >, <싱글라이더>)도 아는 사이라 편하게 촬영할 수 있었다며, 여러 아이디어를 제안했다고 덧붙였다. "감독님은 남성이고 화자인 정아는 여성이라 여성만의 심리적인 부분을 이야기해 드렸다. 원래 방문이 닫힌 상태였는데 열려 있는 게 좋겠다고 조언했다. 김 선생이 땀을 흘리거나, 뜬금없이 안내 방송이 나오는 것도 아이디어를 내놓았다. 그러면서 대본 수정이 계속되었지만 철저한 계산하에 진행되었다. 어쨌든 저는 잔소리를 많이 하게 되었다"라며 웃었다.
두 작품을 함께한 경력자답게 배우와 감독의 포지션이 다른 하정우의 재발견도 신선했다고 전했다.
그는 "연습을 많이 했고 시간 순서대로 촬영해서 좋았다. 감정이 휘발되기 전에 찍으니까 감정선이 자연스럽게 올라갔다. 하정우 감독의 현장은 즉흥적이고 라이브 할 거라고 생각했는데 고심해서 결정하는 사람이라는 걸 처음 알았다. 제가 낸 아이디어를 취합해 3일 동안 고민해서 정확한 대사로 시나리오를 써왔다. 쉬는 시간 없이 미친 듯이 생각하는 사람이더라. 그 대본이 완성될 때까지 기다렸고, 열 배의 노력을 들여 주었다. 늘 가방에서 끊임없이 자양강장제가 쏟아져 나왔다. (웃음) 본인 건강도 챙기면서 인생의 일분일초도 허투루 쓰지 않는 사람이더라. 뒷모습이 안쓰러워 보였다"고 설명했다.
그러면서 "<러브픽션>의 배우로 만났을 땐 어렸다. 감독님이 <추격자>이후 로맨스물이 처음이었을 거다. 티격태격하며 대립하는 관계라 치열하게 연기했었고, 지금은 서로 상부상조하며 보완해 주는 연기를 했다"라며 곱씹었다.
이제는 하나의 장르가 된 '하정우식 코미디'는 어땠을까. 공효진은 "부산영화제나 시사회 때 쉴 새 없이 웃음이 터져 신기했다. 저는 하정우식 개그에 완전히 물린 상태여서 현장에서는 코미디 영화를 찍는 것 같지 않았다. 저와 하늬씨는 반응이 무덤덤했었는데 '피카츄'에 많이 터지더라. (웃음) 사실 감독님의 진면목을 알려면 한 시간 정도 사담을 나눠봐야 개그가 나오기 시작하고, 본인 상태에 따라 코미디에 기복도 달라지는 걸 느낀다. 하지만 한 가지 분명한 건 <윗집사람들>은 하정우식 코미디가 지상에 발붙여 융합이 잘 된 영화"라고 평가했다.
공백기가 만든 도약