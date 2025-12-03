'태풍상사' 이준호 "김민하와의 호흡 재미"... 3연속 히트작 비결은?

▲'태풍상사' 이준호 O3 Collective

3연속 히트작을 배출한 이준호는 공교롭게도 '후계자' 성격의 캐릭터로 많은 사랑을 받아왔다. 그런데 앞서 맡았던 <옷소매 붉은 끝동>의 이산, <킹더랜드>의 구원과는 달리 '망한' 회사를 되살려내야 하는, 밑바닥부터 다시 출발해야 하는 다소 다른 성격을 담고 있었다.

"태풍이만의 매력은... 솔직함이 가장 많았던 것 같다. 화도 내고 슬퍼하기도 하고 모든 감정을 직접적으로 드러내는 등 표현에 있어서 앞선 캐릭터들과는 완전히 다른 지점이 있다고 생각한다. 저 역시도 연기를 할 때 해방감을 느끼면서 연기를 할 수 있었다. 후계자라는 관점은 저도 미처 몰랐는데 공교롭게도 다음 작품 <캐셔로>에서도 초능력을 물려 받아 쓰는 인물이다.(웃음)"​

지금의 이준호는 3연속 히트작 배출이라는 보기 드문 흥행 배우로 확실하게 자리매김했다. 그만의 남다른 작품 선택 비결은 무엇일까? 이에 대한 질문을 받은 이준호는 쑥쓰러움을 감추지 못하면서도 내심 즐거운 표정으로 대답을 이어갔다.

"비결은? 나도 잘 모르겠다. 그 비결을 알았다면 매번 시청률 10%를 넘기고 싶은데 (웃음) 그냥 감사하다는 말 뿐이다. 정말 운이 아니었을까. <태풍상사>가 방영되면서 저도 사람인지라 (10%를) 넘었으면 좋겠다 하는 마음을 가졌는데 아쉽게 못 넘고 그랬다가 마지막회에서 결국 넘게 되었다. 그런 댓글도 봤다. '표현준이 없으니까 10%를 넘었다' 라고 (웃음), 진짜 <태풍상사>의 시청률도 '태풍상사' 처럼 흘러가는구나 생각했다."

<태풍상사>를 이제 막 끝마친 이준호는 이달 말 넷플릭스 신작 시리즈 <캐셔로> 공개, 곧 제작되는 영화 <베테랑3> 등 계속해서 바쁜 작품 활동을 이어갈 예정이다.

