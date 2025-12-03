'태풍상사' 이준호 "김민하와의 호흡 재미"... 3연속 히트작 비결은?

▲
'태풍상사' 이준호
지난 11월 30일 인기리에 종영된 tvN 토일 드라마 <태풍상사>의 주인공 강태풍 역을 맡은 이준호는 최근 가장 모범적인 커리어를 쌓아가는 배우 중 한 명으로 손꼽힌다. 인기 그룹 2PM의 멤버로 인상적인 활약을 보여주던 2013년, 영화 <감시자들>을 통해 연기자로서 본격적인 첫 걸음을 내딛은 그는 2021년 드라마 <옷소매 붉은 끝동>, 2023년 <킹더랜드>, 그리고 <태풍상사>로 이어지는 3연속 히트작을 이끌었다.
지난 몇 년 사이 3작품 연속으로 두자릿수 시청률을 기록한 인기 드라마 주연을 맡은 남자 배우가 이준호 뿐이라는 사실은 그가 아이돌 가수 출신 연기자가 아닌, 이제는 '배우 이준호'로서 입지를 탄탄히 굳혔음을 입증하는 자부심이 되어 줄 만하다.
2일 서울 성동구 성수동 한 카페에서 언론과의 인터뷰를 진행한 이준호는 드라마 속 강태풍 사장처럼 여전히 자신의 일에 당당함을 지닌 인물이었다. 10부작 이내 짧은 회차의 드라마가 쏟아지는 요즘, 16부작이라는 제법 긴 호흡을 요구하는 작품을 성공적으로 끝마친 그의 남다른 감회를 들어봤다.
IMF, 어려웠지만 희망이 있던 시대