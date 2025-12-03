'36-0' 충격의 데뷔전, '야구여왕'이 풀어야 할 숙제

채널A

큰사진보기 ▲야구여왕야구여왕 채널A

<야구여왕>은 각기 다른 종목에서 활약했던 여성 스포츠 선수 출신들이 팀을 이뤄서 '여자야구'라는 새로운 분야에 도전하는 과정을 다룬 스포츠 예능이다.



대한민국에서 야구는 '국민스포츠'로 불릴만큼 큰 인기를 누리고 있지만, 정작 여자야구는 큰 주목을 받지못하고 있는 것이 현실이다. 익숙한 듯 하면서도 생소한 야구와 여성스포츠 서사를 접목시킨 희소성, '골프여제' 박세리와 '메이저리그 레전드' 추신수 등 화제성을 보장하는 색다른 캐스팅 조합, 여기에 '야구 비시즌'을 파고든 틈새 편성 전략등이, 일반 시청자들과 야구 팬덤까지 두루 아우르는 관심을 이끌어내는데 성공했다는 평가다.



다만 단기간에 실력을 크게 향상시키기 어려운 '기술스포츠'로서 야구초보들의 한계를 어떻게 극복해나갈지는 <야구여왕>의 가장 큰 난제다. 블랙퀸즈 멤버들은 일부를 제외하면 정작 야구를 제대로 경험해본 멤버가 거의 없는 '초보자들' 위주로 구성되어있다.



또한 <야구여왕>은 출범한지 몇 달 되지도않은 신생팀과 아마추어들에게 '전국여자야구대회 우승'이라는 거창한 목표를 내걸었다. 심지어 3패가 적립될때마다 '선수방출'이라는 가혹한 룰까지 추가했다. 물론 스포츠 예능인만큼 방송 서사와 출연자들의 동기부여를 위한 장치는 필요하지만, 목표가 비현실적이다.



첫 연습경기인 디아몬즈전은, 이래서 '야구가 왜 어려운 스포츠인지'를 극명하게 보여준 에피소드였다. 그래도 각자의 종목에서 시대를 호령했다고 할만한 선수 출신들이 모였음에도, 야구 구력에서 월등히 앞선 강호 디아몬즈 선수들을 상대로 처참하게 압도당했다.



야구가 다른 종목보다도 초보자에게 난이도가 더 높은 이유는, 공격보다 수비에 있다. 주자가 나갔을 때 도루를 어떻게 저지해야하는지, 투수의 와인드업 동작은 어떻게 바뀌는지, 베이스 커버는 누가 언제 들어가는지, 런다운 플레이와 송구 중계는 어떻게 해야하는지, 야구는 매순간 상상 이상으로 복잡하고 무수한 '경우의 수'가 존재한다. 그리고 아마추어들이 이러한 세세한 룰과 기술을 모두 습득하는데는 상당한 노력과 시간이 요구된다.



또한 야구의 가장 잔혹한 요소중 하나는 '시간제한'이 없다는 것이다. 축구, 농구, 배구 등 다른 구기종목도 어려운 것은 마찬가지지만 정해진 시간이나 매치포인트에 도달하면 경기가 끝난다. 그러나 야구는 기본적으로 정해진 아웃카운트 3개를 잡지못하면 이닝은 결코 끝나지 않는다.



블랙퀸즈는 첫 경기에서 야구 초보자들이 경험할 수 있는 가장 최악의 상황을 그야말로 총망라하여 보여줬다. 가장 기초적인 송구와 포구도 되지않아 실책으로 잡을수 있는 아웃카운트를 번번이 날렸고, 3회까지 36점을 내주는 '농구 스코어'급 대참사를 맞이했다. 만일 경기를 중단시키지 않았더라면 콜드게임에 도달하기도 전에 100점을 내주는 것도 충분히 가능했던 상황이었다.



시청자들 입장에서는 이래서 우승은 고사하고 정상적인 경기는 언제쯤 가능할지 의구심을 자아낼수밖에 없었던 장면이었다. <야구여왕>이 시즌제나 장기적인 프로젝트까지 기획하고 있는게 아닌 이상, 초보자에다가 엄연히 본업도 따로 있는 아마추어 선수들에게, 단기간에 실력을 급상승시켜 성적을 내라는 요구가 야구에서 얼마나 무리한 것인지를 잘 보여준다.



제작진이 진정으로 여자야구와 여성 운동선수들의 매력을 보여주고 싶었다면, 처음부터 우승이라는 과도한 압박감을 주기보다는 다른 방법도 얼마든지 있었다. 차라리 '1승'이나 '목표승률 달성' 같은 현실적인 목표를 제시하고 팀의 발전속도에 맞춰서 차근차근 단계를 높여가는게 더 설득력이 있지 않았을까. 또한 선수방출같은 '페널티'보다는, 1승을 할때마다 여자야구나 유소년 야구를 위하여 기부를 한다거나 선수 엔트리를 한명씩 추가할 수 있게 하는 식으로, 긍정적인 동기부여와 보상에 초점을 맞췄다면 더 공감을 얻었을 것이다.



앞으로 <야구여왕>은 짧은 시간내에 여성 운동선수들의 성장서사를 얼마나 매력적이고 설득력 있게 보여주면서 결과까지 이끌어낼수 있을까. 첫 연습경기 패배 이후 절치부심한 블랙퀸즈가 과연 언제쯤 '첫 승'을 신고할수 있을지 주목된다.





야구여왕 여자야구 추신수 박세리 장수영 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 영욕의 11년, '조광래 시대' 마감하는 대구FC

<야구여왕>의 한 장면.블랙퀸즈 단장인 박세리는 "모든 것에는 경험이 중요하다고 생각하기에, 연습경기는 극과 극 체험이다. 우리가 가야 할 길이 얼마나 먼지, 얼마나 노력해야할지 알았으면 했다"며 굳이 강팀과의 대결을 마련한 이유를 밝혔다. 감독인 추신수는 단호하게 "싸울 때는 이긴다는 생각으로 해야한다. 지려고 온 사람은 집에 가면 된다"며 투지를 일깨웠다.하지만 현실은 냉혹했다. 디아먼즈의 감독겸 선수인 강정희는 "여자야구의 벽이 높다는 것을 실감시켜 드리겠다"고 선전포고를 알렸다.선공에 나선 블랙퀸즈는 1회초 2사후 송아가 디아몬즈 선발 최연우로부터 2루타를 뽑아내며 창단 이후 첫 안타와 출루에 성공했으나, 4번타자 신소정이 삼진으로 물러나며 득점을 뽑는 데 실패했다.블랙퀸즈의 첫 이닝 수비부터 '악몽'이 펼쳐졌다. 1회말 첫 타자부터 내야안타와 볼넷, 연속도루를 잇달아 허용했다. 선발투수 장수영이 3번타자 강정희를 삼진으로 잡아내며 겨우 첫 아웃카운트를 잡아내는 듯 했지만 공이 바운드가 되면서 '낫아웃' 상황이 되어 1루로 출루했다. 포수 신소정은 3루주자가 홈으로 쇄도할까 1루로 송구를 포기하면서 무사 만루의 위기를 초래했다.곧바로 4번타자 주성연에게 싹쓸이 3타점 적시타를 내준 블랙퀸즈는, 볼넷-안타-실책의 악순환이 쏟아지며 속수무책으로 대량실점을 허용했다. 기본적인 도루저지나 송구 중계 플레이도 제대로 배우지 못한 블랙퀸즈 선수들은 엄청난 실력차와 실책 퍼레이드에 당황한 기색이 역력했다. 1회부터 디아몬즈 타선이 일순하고 10타자가 연속으로 출루했다. 두 번째 투수 아야카가 디아몬즈 김현희를 삼진으로 잡아내며 마침내 경기시작 33분만이자 11번째 타석만에 간신히 첫 아웃카운트를 올렸다.하지만 이후로도 디아먼즈의 파상공세는 계속됐다. 충격적이게도 블랙퀸즈는 1회말에만 디아먼즈에게 무려 27점을 헌납하며 난타를 당했다. 블랙퀸즈가 간신히 아웃카운트 3개로 첫 이닝을 끝내는데 걸린 시간은 무려 1시간 30분에 이르렀다.블랙퀸즈는 남은 경기동안 '1점' 획득을 목표로 하여 분전했지만 2이닝 연속 삼자범퇴로 무력하게 물러났다. 오히려 2회말 수비에서도 7점, 3회말에는 다시 2점을 더 내주며 점수차는 어느새 36-0까지 벌어졌다. 겨우 3회말이 진행중인데 경기시간은 벌써 2시간 30분을 넘기고 있었다.블랙퀸즈는 이미 더이상 내보낼 투수가 없었고, 양팀 모두 경기시간이 길어지며 지친 기색을 보였다. 결국 추신수는 더이상 경기를 이어가는게 의미가 없다고 판단하고 선수보호 차원에서 심판에게 연습경기 중단을 요청했다. 이로서 블랙퀸즈의 창단 첫 연습경기는 3회말을 끝내지 못하고 조기 종료되며 콜드게임보다도 더 치욕적인 완패로 막을 내렸다.현실야구의 높은 벽을 절감한 블랙퀸즈 선수들은 모두 침통한 기색을 감추지 못했다. 추신수는 "집중력이 부족했다. 경기는 끝났고, 과거는 과거다. 이제부터 우리가 부족한 부분을 어떻게 채워나가야할지 생각해야할 때"라고 당부했다.첫 연습경기 패배 이후 절치부심한 블랙퀸즈는 한달동안 훈련과 실전연습을 통하여 전력을 재정비했다. 그리고 첫 정식 경기 상대는 '경찰청 여자야구단'이었다. 2024년 전국여자야구 17위를 차지한 중상위권 팀이자, 블랙퀸즈와 비슷하게 전문 스포츠 선출과 메달리스트들이 다수 포진한 팀이었다.1회초 수비에 나선 블랙퀸즈는 선발 장수영이 두 타자를 연속 삼진으로 잡아내며 연습경기 때와 확연히 달라진 모습을 보여줬다. 그러나 곧바로 3번타자 이선희에게 첫 안타를 내주고 장수영의 1루 견제구 실책까지 나오며 흔들렸다. 다행히 주자가 방심한 틈에, 1루수 박하얀이 공을 잡아 빠르게 송구했고, 유격수 주수진이 적절한 2루 베이스커버로 주자를 잡아내며 행운의 아웃카운트로 분위기를 반전시켰다. 이로서 블랙퀸즈는 1회를 실점없이 막아내는데 성공했다.블랙퀸즈는 이어진 1회말 공격에서 주수진-박하얀-송아가 세 타자 연속 볼넷을 얻어내며 무사 만루의 기회를 얻어냈다. 위기를 맞은 경찰청은 투수를 이선희에게 에이스 김청진으로 빠르게 교체했다. 첫 득점 기회를 얻은 블랙퀸즈는 4번타자 신소정이 타석에 들어섰으나 땅볼 타구에 병살 위기에 몰렸다.