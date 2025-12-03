'36-0' 충격의 데뷔전, '야구여왕'이 풀어야 할 숙제

▲
<야구여왕>의 한 장면. 채널A
블랙퀸즈 단장인 박세리는 "모든 것에는 경험이 중요하다고 생각하기에, 연습경기는 극과 극 체험이다. 우리가 가야 할 길이 얼마나 먼지, 얼마나 노력해야할지 알았으면 했다"며 굳이 강팀과의 대결을 마련한 이유를 밝혔다. 감독인 추신수는 단호하게 "싸울 때는 이긴다는 생각으로 해야한다. 지려고 온 사람은 집에 가면 된다"며 투지를 일깨웠다.
하지만 현실은 냉혹했다. 디아먼즈의 감독겸 선수인 강정희는 "여자야구의 벽이 높다는 것을 실감시켜 드리겠다"고 선전포고를 알렸다.
선공에 나선 블랙퀸즈는 1회초 2사후 송아가 디아몬즈 선발 최연우로부터 2루타를 뽑아내며 창단 이후 첫 안타와 출루에 성공했으나, 4번타자 신소정이 삼진으로 물러나며 득점을 뽑는 데 실패했다.
블랙퀸즈의 첫 이닝 수비부터 '악몽'이 펼쳐졌다. 1회말 첫 타자부터 내야안타와 볼넷, 연속도루를 잇달아 허용했다. 선발투수 장수영이 3번타자 강정희를 삼진으로 잡아내며 겨우 첫 아웃카운트를 잡아내는 듯 했지만 공이 바운드가 되면서 '낫아웃' 상황이 되어 1루로 출루했다. 포수 신소정은 3루주자가 홈으로 쇄도할까 1루로 송구를 포기하면서 무사 만루의 위기를 초래했다.
곧바로 4번타자 주성연에게 싹쓸이 3타점 적시타를 내준 블랙퀸즈는, 볼넷-안타-실책의 악순환이 쏟아지며 속수무책으로 대량실점을 허용했다. 기본적인 도루저지나 송구 중계 플레이도 제대로 배우지 못한 블랙퀸즈 선수들은 엄청난 실력차와 실책 퍼레이드에 당황한 기색이 역력했다. 1회부터 디아몬즈 타선이 일순하고 10타자가 연속으로 출루했다. 두 번째 투수 아야카가 디아몬즈 김현희를 삼진으로 잡아내며 마침내 경기시작 33분만이자 11번째 타석만에 간신히 첫 아웃카운트를 올렸다.
하지만 이후로도 디아먼즈의 파상공세는 계속됐다. 충격적이게도 블랙퀸즈는 1회말에만 디아먼즈에게 무려 27점을 헌납하며 난타를 당했다. 블랙퀸즈가 간신히 아웃카운트 3개로 첫 이닝을 끝내는데 걸린 시간은 무려 1시간 30분에 이르렀다.
블랙퀸즈는 남은 경기동안 '1점' 획득을 목표로 하여 분전했지만 2이닝 연속 삼자범퇴로 무력하게 물러났다. 오히려 2회말 수비에서도 7점, 3회말에는 다시 2점을 더 내주며 점수차는 어느새 36-0까지 벌어졌다. 겨우 3회말이 진행중인데 경기시간은 벌써 2시간 30분을 넘기고 있었다.
블랙퀸즈는 이미 더이상 내보낼 투수가 없었고, 양팀 모두 경기시간이 길어지며 지친 기색을 보였다. 결국 추신수는 더이상 경기를 이어가는게 의미가 없다고 판단하고 선수보호 차원에서 심판에게 연습경기 중단을 요청했다. 이로서 블랙퀸즈의 창단 첫 연습경기는 3회말을 끝내지 못하고 조기 종료되며 콜드게임보다도 더 치욕적인 완패로 막을 내렸다.
현실야구의 높은 벽을 절감한 블랙퀸즈 선수들은 모두 침통한 기색을 감추지 못했다. 추신수는 "집중력이 부족했다. 경기는 끝났고, 과거는 과거다. 이제부터 우리가 부족한 부분을 어떻게 채워나가야할지 생각해야할 때"라고 당부했다.
첫 연습경기 패배 이후 절치부심한 블랙퀸즈는 한달동안 훈련과 실전연습을 통하여 전력을 재정비했다. 그리고 첫 정식 경기 상대는 '경찰청 여자야구단'이었다. 2024년 전국여자야구 17위를 차지한 중상위권 팀이자, 블랙퀸즈와 비슷하게 전문 스포츠 선출과 메달리스트들이 다수 포진한 팀이었다.
1회초 수비에 나선 블랙퀸즈는 선발 장수영이 두 타자를 연속 삼진으로 잡아내며 연습경기 때와 확연히 달라진 모습을 보여줬다. 그러나 곧바로 3번타자 이선희에게 첫 안타를 내주고 장수영의 1루 견제구 실책까지 나오며 흔들렸다. 다행히 주자가 방심한 틈에, 1루수 박하얀이 공을 잡아 빠르게 송구했고, 유격수 주수진이 적절한 2루 베이스커버로 주자를 잡아내며 행운의 아웃카운트로 분위기를 반전시켰다. 이로서 블랙퀸즈는 1회를 실점없이 막아내는데 성공했다.
블랙퀸즈는 이어진 1회말 공격에서 주수진-박하얀-송아가 세 타자 연속 볼넷을 얻어내며 무사 만루의 기회를 얻어냈다. 위기를 맞은 경찰청은 투수를 이선희에게 에이스 김청진으로 빠르게 교체했다. 첫 득점 기회를 얻은 블랙퀸즈는 4번타자 신소정이 타석에 들어섰으나 땅볼 타구에 병살 위기에 몰렸다.
최악의 상황 맞이한 블랙퀸즈