"주술 빠진 김건희 정화 부탁" PD수첩 '내란추격' 소름 돋는 다섯 장면

MBC

[장면 ②]

[장면 ③]

< PD 수첩>의 한 장면.주진우 기자는 "윤석열은 정권이 끝나면 김건희가 감옥에 가야 된다는 것을 알고 있었다"고 말했습니다. 김건희 여사를 둘러싼 수많은 의혹과 특검법 압박 속에서, 권력을 내려놓는 순간 닥쳐올 사법 처리에 대한 공포가 이들을 극단적인 선택으로 내몰았다는 해석이 나옵니다.더욱 충격적인 것은 윤 전 대통령의 평소 언행입니다. 그는 사석에서 "만일 육사에 갔더라면 쿠데타를 했을 것"이라는 말을 서슴지 않았다고 합니다. "내가 총살을 당하더라도 이 XX들을 싹 쓸어버리겠다", "나에게 비상대권이 있다"는 등의 발언은 그가 민주적 절차를 무시하고 무력에 의한 통치를 동경해왔음을 보여줍니다.주 기자에 따르면 윤 전 대통령은 "5년짜리 대통령이 대통령이냐, 수십 년 정권을 가지고 있어야 통치력을 가지고 있다고 할 수 있는 것 아니냐"라며 장기 집권의 야욕까지 드러냈습니다. 이는 이번 계엄이 우발적인 사건이 아니라, 비뚤어진 권력관에서 잉태된 예고된 참사였음을 시사합니다.한동수 전 대검 감찰부장은 윤석열 전 대통령을 가리켜 "제멋대로고 금도를 지키지 않은 민주주의의 적이고, 독재자"라고 평가했습니다.내란의 시나리오는 국내에만 머물지 않았습니다. 정권 위기를 타개하기 위해 북한과의 전쟁까지 불사하려 했다는 '외환 유치(국내의 환란을 목적으로 외국과 통모하여 전단을 여는 범죄)' 정황이 포착됐습니다.박선원 국회의원은 윤석열 정권이 "총 18번의 무인기를 북에 보내서 외환을 유치하려고 했다"고 밝혔습니다. 2024년 10월경 작성된 것으로 보이는 방첩사령관 여인형의 메모에는 평양, 삼지연, 영변 핵시설, 원산 김정은 휴양지 등을 타격 목표로 삼고 구체적인 도발 계획이 담겨 있었습니다. 북한이 대응하지 않을 수 없는 곳을 건드려 국지전 혹은 전면전을 유발하려 한 것입니다. 김도균 전 수도방위사령관은 "맥시멈 노아의 홍수, 즉 전면전 상황까지 불사하겠다는 것"이라고 설명했습니다. 한편 여인형 방첩사령관은 재판에서 "이 메모는 제가 혼자 생각나서 끄적거린 것이지 정상적으로 만든 보고서가 아닙니다"라고 주장했습니다.정권 안보를 위해 한반도를 전쟁의 참화 속으로 몰아넣으려 했던 이 위험천만한 도박은, 그들이 '반국가 세력'이라고 비난했던 그 어떤 집단보다 더 국가 안보를 위협하는 행위였습니다.