사이트 전체보기
'우리들의 발라드' 이예지 우승, '순한 맛' 오디션 가능성 봤다

'우리들의 발라드' 이예지 우승, '순한 맛' 오디션 가능성 봤다

[리뷰] SBS <우리들의 발라드>

김상화(steelydan)
25.12.03 11:04최종업데이트25.12.03 11:05
SBS '우리들의 발라드' 최종 우승을 차지한 이예지
SBS '우리들의 발라드' 최종 우승을 차지한 이예지SBS

이예지가 <우리들의 발라드> 감격의 우승을 차지했다.

2일 무대를 끝으로 막을 내린 SBS 인기 경연 오디션 <우리들의 발라드> 파이널 생방송에서 이예지는 쟁쟁한 TOP 6 진출자들을 제치고 총점 10000점을 획득하면서 이변 없는 우승의 주인공이 됐다.

본 경연에 앞서 사전에 실시된 앱 투표에서 1위에 올랐던 이예지는 '오르막길'(윤종신 원곡)로 현장 탑백귀 시청자 투표에서도 1위를 차지한 데 이어 실시간 문자 투표까지 휩쓰는 저력을 과시하며 2위 이지훈(총점 8668점)을 비교적 넉넉한 점수 차이로 앞서며 초대 우승자로 선정됐다. 이밖에 3위 천범석, 4위 최은빈, 5위 홍승민, 6위 송지우 순으로 Top6 최종 순위가 결정됐다.

이예지는 방송 초반 임재범의 '너를 위해'로 화제를 모으면서 시청자들에게 깊은 인상을 심어줬고 꾸준한 상승세 속에 최종 1위라는 감격의 순간을 맛보게 되었다. "많은 분들이 저의 앞으로의 오르막길을 궁금해주신 것 같아서 감사하다"를 소감을 밝힌 이예지를 향해 심사위원 차태현은 "변하지 않고 이 마음대로 쭉, 멋진 가수가 되길 바란다"는 격려의 말을 건넸다.

'나의 발라드' 열창한 Top6
SBS '우리들의 발라드'
SBS '우리들의 발라드'SBS

이날 최종 결승의 주제는 '나의 발라드'였다. 참가자들은 자신을 가장 잘 표현할 수 있는 곡을 선택해 무대에 올랐다. 1-2번 주자로 먼저 경연에 임한 홍승민과 최은빈은 각각 정준일의 '안아줘', 신승훈의 '나보다 조금 더 높은 곳에 니가 있을 뿐'을 선곡해 저마다의 차별화된 개성을 뽐냈다.

뒤이어 3번으로 나선 송지우는 김건모의 리메이크 버전('잠못드는 밤 비는 내리고')로 더 유명한 이승철의 '잠도 오지 않는 밤에'로 차분한 감성을 전달했고 5번 이지훈은 노장 음악인 최백호의 최근작 '나를 떠나가는 것들'을 과감히 선택해 놀라움을 안겨줬다.

그리고 많은 사람들이 기다렸던 5번 이예지는 특유의 거친 목소리로 '오르막길'을 열창하며 현장 관객들의 눈물샘을 자극했다. 그리고 마지막 주자로 등장한 천범석은 건반을 직접 연주하면서 패닉 원곡 '정류장'을 훌륭히 소화해 박수 갈채를 받았다.

한편 이번 Top6에 오른 입상자들은 프로그램 제작사인 SM C&C를 통해 음반 발표, Top12 전국 투어 콘서트, 기타 방송 출연 등 다채로운 활동을 펼칠 예정이다.

순한 맛·세대 공감 오디션...좋은 선례 남겼다
SBS '우리들의 발라드'
SBS '우리들의 발라드'SBS

그동안 <우리들의 발라드>는 방송 첫회부터 이변을 연출하면서 화요일 밤 TV 무대의 다크호스로서 큰 사랑을 받았다. 처음 등장했을 때만 하더라도 엇비슷한 성격의 타 방송사 오디션 예능이 대부분 화제성·시청률 측면에서 지지부진함을 면치 못한 채 소리소문 없이 사라진 터라 '<우리들의 발라드> 역시 비슷한 과정을 겪는 게 아닌가'라는 우려감이 존재했다.

하지만 때묻지 않은 참가자들의 서정성이 짙게 녹아 있는 발라드 명곡들의 향연은 곧바로 시청자들의 마음을 흔들어 놓는데 성공했다. 발라드 위주의 음악 취향을 지닌 기성 세대 뿐만 아니라 출연자들과 동년배의 시청자 모두를 아우르면서 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 독특한 경연 예능으로서 자리매김했다.

그 결과 높은 시청률 뿐만 아니라 매주 글로벌 OTT 넷플릭스의 주간 인기 시리즈 Top10에 꾸준히 이름을 올리는 선전을 펼쳐왔다. 향후 시즌제 예능으로서의 가능성도 열어놨다. 순한 맛의 경연 예능도 많은 사랑을 받을 수 있다는 좋은 선례도 남겼다는 점에서 의미가 크다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
우리들의발라드

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김상화 (steelydan) 내방

jazzkid@naver.com

이 기자의 최신기사 믿고 듣는 보컬리스트 태연, 솔로 10주년 자축한 신곡 '인사'