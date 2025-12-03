'우리들의 발라드' 이예지 우승, '순한 맛' 오디션 가능성 봤다

SBS

SBS '우리들의 발라드' 최종 우승을 차지한 이예지이예지가 <우리들의 발라드> 감격의 우승을 차지했다.2일 무대를 끝으로 막을 내린 SBS 인기 경연 오디션 <우리들의 발라드> 파이널 생방송에서 이예지는 쟁쟁한 TOP 6 진출자들을 제치고 총점 10000점을 획득하면서 이변 없는 우승의 주인공이 됐다.본 경연에 앞서 사전에 실시된 앱 투표에서 1위에 올랐던 이예지는 '오르막길'(윤종신 원곡)로 현장 탑백귀 시청자 투표에서도 1위를 차지한 데 이어 실시간 문자 투표까지 휩쓰는 저력을 과시하며 2위 이지훈(총점 8668점)을 비교적 넉넉한 점수 차이로 앞서며 초대 우승자로 선정됐다. 이밖에 3위 천범석, 4위 최은빈, 5위 홍승민, 6위 송지우 순으로 Top6 최종 순위가 결정됐다.이예지는 방송 초반 임재범의 '너를 위해'로 화제를 모으면서 시청자들에게 깊은 인상을 심어줬고 꾸준한 상승세 속에 최종 1위라는 감격의 순간을 맛보게 되었다. "많은 분들이 저의 앞으로의 오르막길을 궁금해주신 것 같아서 감사하다"를 소감을 밝힌 이예지를 향해 심사위원 차태현은 "변하지 않고 이 마음대로 쭉, 멋진 가수가 되길 바란다"는 격려의 말을 건넸다.