남편 죽인 용의자 된 전도연, 어떤 얼굴 보여줄까

tvN 화면 캡처

전도연은 지천명의 나이에도 <일타스캔들>에서 로맨틱코미디 장르를 완벽하게 소화했다.전도연은 2018년에 촬영을 마친 <지푸라기라도 잡고 싶은 짐승들>이 코로나19 대유행이 시작되던 2020년2월에 개봉하면서 62만 관객에 그쳤고 2021년 류준열과 함께 출연한 드라마 <인간실격>도 시청률 5%를 채 넘지 못했다. 2022년 송강호와 이병헌, 김남길, 임시완 등 호화 캐스팅으로 화제를 모았던 <비상선언> 역시 205만 관객으로 기대에 한참 미치지 못했다(영화관입장권 통합전산망 기준).하지만 전도연은 2023년 <프라하의 연인> 이후 무려 18년 만에 로맨틱 코미디에 도전했던 <일타스캔들>을 통해 화려하게 부활했다. 사실 방영 전까지만 해도 지천명이 된 전도연에게 로맨틱코미디가 어울리겠냐는 의문의 시선이 많았다. 하지만 전도연은 핸드볼 국가대표 출신으로 언니의 딸인 조카를 친딸처럼 키우는 반찬가게 사장 남행선 역을 완벽하게 소화하며 시청자들의 극찬 속에 시청률 17%를 견인했다.작년 임지연과 함께 영화 <리볼버>에 출연했고 올해는 넷플릭스 영화 <사마귀>와 <굿뉴스>에 특별 출연했던 전도연은 5일 공개되는 <자백의 대가>를 통해 데뷔 후 처음으로 OTT 드라마에 도전한다. <자백의 대가>는 2016년 <굿 와이프>에 이어 9년 만에 이정효 감독과 전도연이 호흡을 맞추는 작품으로 전도연은 하루 아침에 남편을 잃은 데 이어 남편을 죽인 용의자로 몰리는 미술교사 안윤수를 연기한다.<자백의 대가>에는 김고은이 치과의사 부부 살인사건의 피고인이자 남편 살인사건을 대신 자백해 주겠다며 윤수에게 거래를 제안하는 정체불명의 사이코패스 모은 역을 맡았다. 넷플릭스 드라마에만 5편째 출연하고 있는 박해수는 안윤수와 모은의 비밀을 파헤치는 북부지검 최고의 실력자 검사 백동훈을 연기하고 진선규는 승률은 바닥이지만 맷집과 끈기로 무장한 안윤수의 변호사 장정구 역을 맡았다.데뷔 35년이 지난 2020년대 중반까지도 활발한 활동을 이어가고 있는 전도연은 설경구, 조인성, 조여정과 함께 내년 넷플릭스를 통해 공개될 이창동 감독의 신작 <가능한 사랑>에 출연할 예정이다. 여기에 동명 웹툰을 드라마로 만드는 <위대한 방옥숙>에도 캐스팅됐다. 연말부터 내년까지 통산 50번이 넘는 여우주연상을 수상한 대배우의 신작이 3편이나 기다리고 있는 것은 대중들에겐 큰 행운이 아닐 수 없다.