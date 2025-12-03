남편 죽인 용의자 된 전도연, 어떤 얼굴 보여줄까

지난 11월 7일에 공개된 넷플릭스 드라마 <아무도 없었다>는 추석 연휴가 시작되는 10월3일에 공개됐던 김은숙 작가의 <다 이루어질지니>에 비하면 크게 주목 받는 작품은 아니었다. 하지만 흥미로운 스토리와 배우들의 호연, 긴장감 넘치는 연출이 더해진 <당신이 죽였다>는 공개 2주 차에 넷플릭스 글로벌 TV쇼 1위에 오르는 등 3주 만에 누적시청시간 1억 시간을 돌파했다(넷플릭스 TOP10 집계 기준).
사실 <아무도 없었다>는 김우빈과 수지, 안은진 같은 스타 배우들이 대거 출연했던 <다 이루어질지니>에 비하면 화려한 캐스팅과도 거리가 멀었다. 하지만 <기생수:더 그레이>, <멜로무비>의 전소니>와 <오징어게임>, <지금 우리 학교는>, < Mr. 플랑크톤 >의 이유미는 넷플릭스에 익숙한 배우들답게 뛰어난 연기로 <당신이 죽였다>의 성공을 견인했고 장승조와 이무생 등 남자 배우들의 연기도 나무랄 데 없었다.
5주만마네 2억4100만 시간의 누적시청시간을 기록한 <다 이루어질지니>에 이어 <당신이 죽였다>까지 누적시청시간 1억 시간을 돌파하면서 12월에 공개되는 두 편의 넷플릭스 한국 드라마의 부담은 더욱 커졌다. 하지만 오는 5일 공개되는 <자백의 대가>는 내심 자신감이 있다. 연기로는 더 이상 어떤 검증도 필요하지 않은 '대배우' 전도연이 OTT 드라마에서 시청자들을 만나기 때문이다.
10대에 데뷔해 만33세에 '칸의 여왕' 등극