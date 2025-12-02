한화 에이스에서 ML 선발로... MVP 폰세의 화려한 역주행

한화 이글스

2025 MVP로 선정된 한화 에이스 폰세2025 KBO리그에서 한화 이글스의 돌풍을 이끌었던 최강 에이스 코디 폰세﻿가 올시즌 성적을 발판으로 메이저리그 초대형 계약을 눈앞에 두고 있다. 투수 부문 4관왕과 정규시즌 MVP를 독식한 폰세에 대해 최소 3년 3000만 달러(약 440억 원)에서 최대 4000만 달러(약 588억 원) 규모의 계약 전망까지 나오며 'KBO 역대급 역수출'이 예상되는 상황이다.지금으로부터 1년 전 총액 100만 달러에 한화와 계약했던 폰세는 올해 총 29경기에 선발 등판해 180⅔이닝을 소화하며 17승 1패, 평균자책점 1.89, 252탈삼진을 기록했다. 평균자책점·다승·승률·탈삼진을 모두 석권해 외국인 투수 중 최초로 4관왕에 올랐다.폰세는 시즌 후 기자단 MVP 투표에서도 76%(124표 중 96표)에 해당하는 압도적 지지를 받으며 정규시즌 MVP와 최동원상을 동시에 수상했다. 역대급 에이스 폰세를 앞세운 한화는 7년 만의 포스트시즌 진출과 19년 만의 한국시리즈 진출, 최종 준우승까지 이뤄낼 수 있었다.​