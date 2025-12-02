한화 에이스에서 ML 선발로... MVP 폰세의 화려한 역주행

▲
한화 폰세의 주요 투구 기록(출처: 야구기록실 kbreport)케이비리포트
메이저리그 피츠버그(2020~2021)에서 뛰던 시절 폰세는 20경기에 등판해 1승 7패 평균자책점 5.86에 그쳤고, 일본 프로야구(NPB) 3시즌(2022~2024) 동안에도 통산 39경기 등판 10승 16패 평균자책점 4.54로 평범한 성적을 남겼다. 하지만 KBO리그 무대에 선 올시즌엔 완전히 다른 투수로 진화했다.
전문가들의 분석에 따르면, 폰세는 올시즌 패스트볼 평균 구속을 메이저리그 시절(약 93마일) 대비 약 2마일(3km/h) 끌어올려 평균 95마일(약 153km/h)을 기록했다. 패스트볼 구속이 빨라지자 기존 변화구인 슬라이더와 커브의 위력도 극대화되었고 새롭게 장착한 스플리터(킥 체인지업으로도 추정)도 제 2의 결정구로 활용할 수 있었다.
특히 폰세는 올 시즌 180⅔이닝을 소화하며 KBO 역대 단일 시즌 최다인 252탈삼진이라는 기념비적인 기록을 세웠다. (종전 2021시즌 미란다 225탈삼진) 이는 구위와 제구, 그리고 이닝 소화 능력이 완벽하게 조화를 이루었음을 증명하는 지표다.