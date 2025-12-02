마흔 중반의 나를 울린, 드라마 '김부장 이야기' 명장면

2025년이 한 달도 채 남지 않은 지금, 올해의 최고 드라마를 꼽으라면 나는 주저 없이 <서울 자가에 대기업 다니는 김 부장 이야기: 이하 '김부장 이야기'>을 말한다. 단순히 최근에 본 작품이라서가 아니다. 특히 11화를 볼 때는 내가 마흔 중반의 남성이라는 사실을 까맣게 잊고 그대로 오열하고 말았다.
오히려 내가 중년이기에 더 깊이 와닿았던 것인지도 모르겠다. 김 부장이 공황장애로 정신건강의학과 진료를 받게 되는 서사가 나오면서부터 몰입이 극대화됐다. 재작년 11월 말 퇴사 후 지금까지도 우울증 약을 복용 중인 나. 더 이상 '김 부장'이 아닌 초라한 백수 김낙수의 모습에 감정이입이 안 될 수가 없었다.
해당 회차는 김낙수가 꿈속에서 '임원이 된 자신'을 마주하는 장면으로 시작된다. 상무이사 자리에 거만하게 앉아 있는 김 부장과, 왼쪽 귀에 투박하게 블루투스 이어폰을 꽂은 대리기사 복장의 현재 김낙수. 김 부장은 김 기사를 조롱하며 몰아세운다. 제대로 말도 못 하고 불안한 표정을 짓는 낙수에게 결국 한 마디를 던진다.
"넌 절대 그런 식으로 행복해질 수가 없어."