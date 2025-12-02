'윗집 사람들' 이하늬 "39금 멘트 유교걸 본체 고충 있었지만..."

▲이하늬 배우 바이포엠스튜디오

특별하게 감독 하정우의 제안이 아닌 절친 공효진의 제안이라 처음에는 고민 없이 시나리오를 읽었다고 털어놨다.



"글이 새롭고 재미있었다. 효진씨가 대본을 주면서 다듬어지지 않은 글인데 일단 읽어봐라. 수정본이 곧 나온다는 이야기를 들었다. 영화의 프로듀서 역할을 하고 있더라. 작품을 위해 뭐가 좋을지, 객관적으로 주도면밀하게 배우 이상의 일머리를 보여 주어 믿음이 갔다"고 답했다. 이어 "감독님에게 작품을 연달아 해서 피로가 쌓였다고 2주 정도만 여유를 달라고 제안했었는데 거절당했다. (웃음) 시간이 흘러 이후에 효진씨에게 캐스팅 소식을 들었다. 동욱씨도 합류하게 되었다고 해서 내가 하자 싶어 결정하게 되었다"고 곱씹었다.



하정우 감독의 현장은 특유의 호흡과 과장된 캐릭터, 티키타카 대사 톤에 맞추는 데 열중해야 한다. 지독한 리딩의 반복을 거치면서도 떠오르는 아이디어를 추가로 쌓아가는 수정 과정을 거치기로 알려졌다.



부부 호흡을 맞춘 하정우의 배우, 감독으로서 디렉팅 차이점을 물었다. 이하늬는 "감독으로서 하정우는 번뜩이는 아이디어를 끊임없이 쏟아낸다. 영화는 점점 완성되어 가는데 계속 대사와 상황이 바뀌어 간다. 배우로서는 수경을 보듬어 줘야 하는 김 선생 역할로서 충실했다"라고 운을 떼었다.



이어 일련의 과정이 대사 폭격기 수준의 분량을 소화하는 데 도움받았다고 말했다. "리딩을 많이 했고 대사 수정도 계속되었다. 저희끼리도 수백 번에 걸쳐 연습했기 때문에 촬영 때는 적금 든 것처럼 든든했다. 순서대로 찍은 묘미도 있었다. 감정이 점차 쌓였다가 녹아내리는 게 쉬웠다. 넷이 모이면 계속 연습하면서 활기차게 지냈다. 대사량도 기꺼이 소화하는 게 연기 고수의 특징이자 업계 최고의 일머리라는 것을 배웠다"며 "누가 시킨 일도 아닌데 알아서 열심히 하는 태도에 고무되었고, 좋은 배우와 호흡할 수 있다는 것만으로도 고마웠다"고 회상했다.



그러면서 자연스럽게 미혼과 기혼의 감상 온도 차이도 언급했다. 부부란 말로 설명하기 힘든 끈끈함이 있다며 "연애는 언제든지 원하면 끝낼 수 있는 관계다. 반면 결혼은 예전보다는 좋아졌다지만 서약한 사이라 끝내긴 쉽지 않다. 뜨겁게 사랑해서 결혼했는데 살아가면서 사랑이 계속 바뀐다. 죽일 듯이 싸우는 것도 사랑의 일환이다. 그 안에 담긴 말은 '나를 사랑해 줘'다. 죽일 듯이 싸웠지만 말없이 안아 주는 게 얼마나 강력한 힘인지 안다"며 결혼 생활의 노하우를 전수했다.



이어 "배우자의 사랑이 충분하지 않으면 계속 사랑받고 싶어 한다. 그래서 스파크가 터진 불꽃이 꺼지지 않으려면 계속 연료를 태워야 하듯. 부부란 그런 거다"라고 덧붙였다.



마지막으로 이하늬는 이번 작품으로 전우애가 생겼다고 자랑했다.



"예전에는 결과가 중요했는데 이제는 과정이 중요하다. 둘째 임신 초반에 요가 장면을 제가 대부분 촬영했다. 그때는 방해될까 봐 티를 내지 않았는데 (다들 알고서) 배려해 주는 소소함이 감동적이었다. 작품은 협업이라 어떤 사람과 함께 하는지가 중요하다. 혼자 열심히 해서 안되더라. 가끔은 영혼을 산산조각 내는 사람과 해야 할 때도 있다. 누구와 (전쟁 같은) 시간을 보낼지는 본인 선택이겠지만 이번만큼은 업계의 선수들과 다정하고 신나게 작업했다고 기억하고 싶다."

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기