'윗집 사람들' 이하늬 "39금 멘트 유교걸 본체 고충 있었지만..."

영화 <윗집 사람들>은 매일 밤 층간 소음에 시달리는 윗집 부부를 초대한 아랫집 부부가 함께 저녁을 먹으며 벌어지는 예측 불가 이야기를 다뤘다. 연기뿐만 아닌 꾸준히 연출과 각본에도 공들여온 하정우 감독의 네 번째 연출작이다. 스페인 영화 <센티멘탈>을 원작으로 하정우 감독의 말맛을 더해 탄생한 관계 개선 프로젝트다.
극 중 윗집에 사는 정신과 전문의 수경을 연기한 이하늬를 1일 종로구 카페에서 만나 작품 이야기를 나누었다.
이하늬는 최근 둘째 출산 후 금세 대중 앞에 나타나 누구보다도 바쁜 일정을 소화하고 있다. 올해는 넷플릭스 시리즈 <애마>의 공개와 출산, 연말에는 영화 <윗집 사람들>까지 알차게 꾸렸다. 올해까지는 열심히 홍보 활동에 참여하고 내년에는 가족을 위해, 또 자신을 위해 플러그를 뽑고 휴식 버튼을 누를 거라며 기대에 찬 모습을 보였다. 그는 "제일 소중한 존재를 두고 일하러 나왔기 때문에 시간을 분 단위로 쪼개며 저를 갈아 넣고 있다"고 일상을 전했다.
그래서일까. 요즘 같은 한국 극장 영화 가뭄기에 단비 같은 작품이라고 소개하며 홍보에 적극적으로 임했다. "화려한 CG와 세트로 중무장한 영화는 아니지만 인물의 대사와 케미, 연기력의 에너지를 오롯이 느껴볼 기회다. 연극적이면서도 영화적인 영화의 탄생이 반가웠다"며 "자극적인 포장지 속에 따뜻하고 보편적인 이야기를 전한다. 야한 영화라고 홍보하고 있지만 (웃음) 19금 이야기가 아니다"라며, 성적표를 받기 전 학생의 마음처럼 설레면서도 떨린다고 고백했다.
유교걸의 '39금 멘트' 고민