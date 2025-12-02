믿고 듣는 보컬리스트 태연, 솔로 10주년 자축한 신곡 '인사'

▲태연 ' Panorama : The Best of TAEYEON' 컨셉트 포토 SM엔터테인먼트

과거 LP, CD 시대만 하더라도 상업적 수단으로 평가 절하되는 게 다반사였던 각종 히트곡 모음집의 발매였지만 이제는 '플레이리스트'가 그 역할을 대신하는 요즘의 흐름을 감안하면 이번 < Panorama : The Best of TAEYEON >는 태연만의 남다른 행보로 비춰지기도 한다.

늘 그래왔지만 태연은 음악방송 출연 대신 다양한 콘텐츠를 통한 신작 홍보에 주력해왔고 베스트 앨범 또한 예외는 아니다. 특히 이번에는 솔로 데뷔 10주년이라는 의미를 부각한 전시회 (~12.3) 개최를 통해 팬들과 함께 지난 과거와 미래를 함께 지켜 볼 수 있는 시간을 마련해 눈길을 모으기도 했다.

'탱구'라는 애칭에 걸맞는 예능 활동 혹은 '음원 퀸'이라는 칭찬에 부합되는 다채로운 음악 발표로 이어져온 10년의 이야기는 이렇게 2장 분량의 음반으로 차곡히 쌓여졌다. 누군가에겐 기쁨과 즐거움, 또 다른 이에겐 위로의 역할을 담당해준 22곡과 1개의 신곡은 그래서 제법 큰 의미를 가수 본인 그리고 팬들에게 선사한다. 독보적인 케이팝 보컬리스트가 쌓아온 역사가 이 한 장의 작품에 녹아있는 셈이다.

