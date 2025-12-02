믿고 듣는 보컬리스트 태연, 솔로 10주년 자축한 신곡 '인사'

▲
태연 ' Panorama : The Best of TAEYEON' 컨셉트 포토SM엔터테인먼트
10주년 기념 베스트 앨범의 트랙 리스트 구성은 대부분 기존 발표되었던 작품의 타이틀 곡들을 중심으로 그 속에서 강한 인상을 심어준 수록곡들로 채워졌다. 'Fine', '불티', 'Letter To Myself' 음반의 전반부(디스크1)가 팝 록 음악 위주의 선곡을 통해 뜨거운 열정을 안겨준다면 후반부(디스크2)는 'To X', '사계', '11:11', 'Rain' 등 차분한 감성 혹은 악곡들로 차별화를 도모한다.
가장 흥미로운 부분은 'Time Lapse' (2025 Mix)의 등장이다. 지난 2017년 발표된 정규 1집 < My Voice >에 수록되어 팬들의 사랑을 받았던 트랙을 원작자 김종완(넬)이 직접 새롭게 믹스를 담당해 이전과는 다른 결의 소리를 들려주고 있다. 이밖에 CD Only 버전으로 '인사'의 스튜디오 라이브 버전이 실물 음반의 마지막을 채워준다.
대부분의 팬들이 수긍할 만한 선곡이 이뤄졌지만 개인의 기호에 따라선 일부 트랙의 제외가 살짝 아쉬움으로 남을 법하다. 태연의 솔로 음반 중 상대적으로 덜 주목 받았던 미니 3집 < Something New >에선 단 한 곡도 선택되지 못했고 크리스마스 앨범 < This Christmas >에선 동명 타이틀 곡 대신 '겨울나무'가 이름을 올리는 의외의 선곡도 목격된다.
솔로 10주년 역사의 집대성