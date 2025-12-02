이정현-이현중, 한국 남자 농구 부활 이끌 최강 듀오

▲한국 농구, 만리장성 또 넘었다
1일 강원 원주 DB프로미 아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 2차전 한국과 중국의 경기. 한국 선수들이 승리를 확정 지은 뒤 환호하고 있다.연합뉴스
3일 전 승리는 결코 우연이 아니었다. 이번에도 만리장성을 뛰어넘었다. 이정현과 이현중이 44점을 합작한 가운데 한국 남자 농구가 홈에서 열린 중국과의 리턴 매치에서 승리하며 12년 만에 중국전 2연승을 기록했다.
전희철 임시 감독이 이끄는 한국 남자 농구 대표팀은 1일 원주 DB프로미 아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 2차전 홈 경기에서 중국에 90-76으로 승리했다.
지난 11월 28일 중국 베이징에서 열린 1차전에서 중국을 80-76으로 물리친 데 이어 2연승을 기록한 한국은 다음 라운드 진출 가능성을 한껏 높였다.
높은 적중률 보인 외곽포... 이정현 24점 폭발
전희철 감독은 이정현, 이현중, 안영준, 이승현, 하윤기를 선발로 내세웠다. 1쿼터 초반까지는 팽팽한 긴장감이 돌았다. 3분까지 4점에 그쳤다. 하지만 이정현의 3점슛 2개가 터지면서 답답했던 혈이 뚫리기 시작했다. 이어 이현중이 4점을 추가했고, 한국은 14-4로 달아나며 완전히 주도권을 잡았다.
높은 야투 적중률을 보이며, 차곡차곡 점수를 적립한 한국은 1쿼터를 28-13으로 앞섰다. 하윤기가 골문을 지배하며 8점을 올렸고, 이정현과 이원석도 각각 8점, 4점을 기록했다.
2쿼터 초반에는 다소 잠잠했으나 중반 이후 외곽포가 터졌다. 32-17에서 이정현이 2연속 3점슛으로 중국 수비를 무너뜨렸다. 변준형도 2개의 3점슛을 림에 꽂아넣었다. 한국은 52-29로 23점 차로 앞선 채 2쿼터를 마감했다.
3쿼터에도 한국은 20점 차 이상의 흐름을 유지했다. 3쿼터에는 에이스 이현중이 펄펄날았다. 환상적인 페이드어웨이 슛을 성공시킨 데 이어 특유의 장기인 3점슛마저 성공시켰다. 중국은 평정심을 잃었다. 3쿼터 종료 40초를 남기고 청슈아이펑이 언스포츠맨라이크(U) 파울을 범하고 말았다. 이원석의 자유투 2개와 이정현의 3점포로 점수차는 28점까지 벌어졌다. 80-52로 3쿼터가 종료됨에 따라 사실상 승기를 굳혔다.
4쿼터에는 점수차가 서서히 좁혀졌다. 한국은 침착하게 경기를 운영했다. 4쿼터 중반 저우치가 살아나면서 한국 골문을 집중 공략했다. 중국은 풀코트 프레스를 펼쳤으나 하윤기, 이정현, 안영준의 득점이 터지면서 중국을 좌절시켰다. 전희철 감독은 김보배, 문정현, 양준석 등 서브 자원마저 투입하는 여유를 부렸고, 결국 승리는 한국의 몫이었다.
이정현-이현중, 침체된 한국 남자 농구의 부활 이끌까