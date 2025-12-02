이정현-이현중, 한국 남자 농구 부활 이끌 최강 듀오

연합뉴스

큰사진보기 ▲이현중, 또 이겼다1일 강원 원주 DB프로미 아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 2차전 한국과 중국의 경기. 한국 이현중이 승리를 확정 지은 뒤 환호하고 있다. 연합뉴스

한국은 2027년 카타르에서 열리는 FIBA 월드컵을 앞두고, 아시아 예선 1라운드에 돌입했다. 1라운드는 16개 팀이 4개 조로 나눈 뒤 각 조 1∼3위에 오른 총 12개 팀이 2라운드에 진출한다. 2라운드에서는 12개국이 2개 조로 나눠 각 조 1∼3위, 그리고 4위 팀 중 성적이 좋은 1개국에 월드컵 본선 진출권을 획득한다.



이번 중국전은 월드컵 아시아 예선의 첫 관문이었다. 지난 11월 28일 열린 중국 원정에서 모두의 예상을 깨고 4점 차의 승리를 거뒀다. FIBA 랭킹 56위 한국이 27위 중국을 잡아낸 것은 이변이라는 평가가 지배적이었다. 중국전 승리는 3년 만이다.



이날 이현중은 원맨쇼 활약을 선보이며 33점을 쏟아부었다. 특히 3점슛만 9개를 적중시키며 뛰어난 슈팅 감각을 선보였다. 뿐만 아니라 수비 리바운드를 13개를 기록하는 등 공수에 걸쳐 엄청난 영향력을 발휘했다.



홈에서 열리는 2차전에서도 한국은 승전보를 울렸다. 한국은 3점슛 11개를 적중시켰다. 이에 반해 중국은 28개 시도 중 5개를 넣는 데 그쳤다.



이번에는 이정현이 해결사로 나섰다. 볼 핸들러 역할을 충실히 수행한 이정현은 전반에만 16점을 폭발시키며 초반 흐름을 주도하는 데 결정적인 역할을 해냈다. 이날 23분만을 소화하고도 3점슛 7개 중 6개를 적중시키는 등 24점 2리바운드 4어시스트를 기록했다. 이현중도 1차전 못지 않은 퍼포먼스였다. 20득점 4리바운드 6어시스트를 올렸다.



이정현과 이현중의 특급 듀오를 상대로 중국 수비진은 속수무책이었다. 한국 남자 농구의 부활을 이끌 현재이자 미래의 주역임을 다시 한 번 입증했다.



중국전 2연승은 매우 의미가 깊다. 2013년 5월 동아시아선수권대회 결승전과 같은 해 8월 아시아컵 조별리그 1차전 이후 12년 만에 중국전 2연승을 거뒀다.



또, 지난 8월 사우디 아라비아에서 열린 2025 아시아컵 8강전에서 당한 패배를 완벽하게 복수했다. 당시에는 이현중이 무릎 무상으로 조기 귀국해 전력 누수가 컸다. 그러나 이번 중국과의 2연전에서는 이현중의 가세로 한층 배가된 공격력을 선보였고, 높이가 뛰어난 만리장성을 비교적 손쉽게 제압했다.



한편, 한국은 내년 2월 26일 대만, 3월 1일 일본과 원정 경기를 통해 1라운드 3, 4차전 일정을 이어간다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 1일 강원 원주 DB프로미 아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 2차전 한국과 중국의 경기. 한국 이현중이 승리를 확정 지은 뒤 환호하고 있다.한국은 2027년 카타르에서 열리는 FIBA 월드컵을 앞두고, 아시아 예선 1라운드에 돌입했다. 1라운드는 16개 팀이 4개 조로 나눈 뒤 각 조 1∼3위에 오른 총 12개 팀이 2라운드에 진출한다. 2라운드에서는 12개국이 2개 조로 나눠 각 조 1∼3위, 그리고 4위 팀 중 성적이 좋은 1개국에 월드컵 본선 진출권을 획득한다.이번 중국전은 월드컵 아시아 예선의 첫 관문이었다. 지난 11월 28일 열린 중국 원정에서 모두의 예상을 깨고 4점 차의 승리를 거뒀다. FIBA 랭킹 56위 한국이 27위 중국을 잡아낸 것은 이변이라는 평가가 지배적이었다. 중국전 승리는 3년 만이다.이날 이현중은 원맨쇼 활약을 선보이며 33점을 쏟아부었다. 특히 3점슛만 9개를 적중시키며 뛰어난 슈팅 감각을 선보였다. 뿐만 아니라 수비 리바운드를 13개를 기록하는 등 공수에 걸쳐 엄청난 영향력을 발휘했다.홈에서 열리는 2차전에서도 한국은 승전보를 울렸다. 한국은 3점슛 11개를 적중시켰다. 이에 반해 중국은 28개 시도 중 5개를 넣는 데 그쳤다.이번에는 이정현이 해결사로 나섰다. 볼 핸들러 역할을 충실히 수행한 이정현은 전반에만 16점을 폭발시키며 초반 흐름을 주도하는 데 결정적인 역할을 해냈다. 이날 23분만을 소화하고도 3점슛 7개 중 6개를 적중시키는 등 24점 2리바운드 4어시스트를 기록했다. 이현중도 1차전 못지 않은 퍼포먼스였다. 20득점 4리바운드 6어시스트를 올렸다.이정현과 이현중의 특급 듀오를 상대로 중국 수비진은 속수무책이었다. 한국 남자 농구의 부활을 이끌 현재이자 미래의 주역임을 다시 한 번 입증했다.중국전 2연승은 매우 의미가 깊다. 2013년 5월 동아시아선수권대회 결승전과 같은 해 8월 아시아컵 조별리그 1차전 이후 12년 만에 중국전 2연승을 거뒀다.또, 지난 8월 사우디 아라비아에서 열린 2025 아시아컵 8강전에서 당한 패배를 완벽하게 복수했다. 당시에는 이현중이 무릎 무상으로 조기 귀국해 전력 누수가 컸다. 그러나 이번 중국과의 2연전에서는 이현중의 가세로 한층 배가된 공격력을 선보였고, 높이가 뛰어난 만리장성을 비교적 손쉽게 제압했다.한편, 한국은 내년 2월 26일 대만, 3월 1일 일본과 원정 경기를 통해 1라운드 3, 4차전 일정을 이어간다. 남자농구 이현중 이정현 전희철 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 박시인 (totti0502) 내방 구독하기 신뢰도 있고 유익한 기사로 찾아뵙겠습니다. 이 기자의 최신기사 손흥민의 빛바랜 멀티골... 승부차기서 아쉬운 실축

1일 강원 원주 DB프로미 아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 2차전 한국과 중국의 경기. 한국 선수들이 승리를 확정 지은 뒤 환호하고 있다.3일 전 승리는 결코 우연이 아니었다. 이번에도 만리장성을 뛰어넘었다. 이정현과 이현중이 44점을 합작한 가운데 한국 남자 농구가 홈에서 열린 중국과의 리턴 매치에서 승리하며 12년 만에 중국전 2연승을 기록했다.전희철 임시 감독이 이끄는 한국 남자 농구 대표팀은 1일 원주 DB프로미 아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 2차전 홈 경기에서 중국에 90-76으로 승리했다.지난 11월 28일 중국 베이징에서 열린 1차전에서 중국을 80-76으로 물리친 데 이어 2연승을 기록한 한국은 다음 라운드 진출 가능성을 한껏 높였다.전희철 감독은 이정현, 이현중, 안영준, 이승현, 하윤기를 선발로 내세웠다. 1쿼터 초반까지는 팽팽한 긴장감이 돌았다. 3분까지 4점에 그쳤다. 하지만 이정현의 3점슛 2개가 터지면서 답답했던 혈이 뚫리기 시작했다. 이어 이현중이 4점을 추가했고, 한국은 14-4로 달아나며 완전히 주도권을 잡았다.높은 야투 적중률을 보이며, 차곡차곡 점수를 적립한 한국은 1쿼터를 28-13으로 앞섰다. 하윤기가 골문을 지배하며 8점을 올렸고, 이정현과 이원석도 각각 8점, 4점을 기록했다.2쿼터 초반에는 다소 잠잠했으나 중반 이후 외곽포가 터졌다. 32-17에서 이정현이 2연속 3점슛으로 중국 수비를 무너뜨렸다. 변준형도 2개의 3점슛을 림에 꽂아넣었다. 한국은 52-29로 23점 차로 앞선 채 2쿼터를 마감했다.3쿼터에도 한국은 20점 차 이상의 흐름을 유지했다. 3쿼터에는 에이스 이현중이 펄펄날았다. 환상적인 페이드어웨이 슛을 성공시킨 데 이어 특유의 장기인 3점슛마저 성공시켰다. 중국은 평정심을 잃었다. 3쿼터 종료 40초를 남기고 청슈아이펑이 언스포츠맨라이크(U) 파울을 범하고 말았다. 이원석의 자유투 2개와 이정현의 3점포로 점수차는 28점까지 벌어졌다. 80-52로 3쿼터가 종료됨에 따라 사실상 승기를 굳혔다.4쿼터에는 점수차가 서서히 좁혀졌다. 한국은 침착하게 경기를 운영했다. 4쿼터 중반 저우치가 살아나면서 한국 골문을 집중 공략했다. 중국은 풀코트 프레스를 펼쳤으나 하윤기, 이정현, 안영준의 득점이 터지면서 중국을 좌절시켰다. 전희철 감독은 김보배, 문정현, 양준석 등 서브 자원마저 투입하는 여유를 부렸고, 결국 승리는 한국의 몫이었다.