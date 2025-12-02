" 저항하는 인간은 패배하지 않는다" '노인과 바다' 가 남긴 진짜 메시지

TVN

하지만 이처럼 성공과 명성을 모두 거머쥔 듯한 헤밍웨이의 이면은 한편으로 어두운 가족사와 개인적인 비극의 연속이었다.



헤밍웨이의 부친은 우울증과 부채에 시달리다가 자살했고, 그의 두 번째 아내는 하필 헤밍웨이와 부부싸움을 한 날에 지병으로 인한 쇼크사로 사망했다. 헤밍웨이도 아버지와 마찬가지로 극심한 조울증을 앓았으며, 이로 인하여 기쁨과 슬픔을 넘나드는 감정기복이 매우 심했다고 한다. 심지어 헤밍웨이의 자녀들 역시 조현병과 우울증에 시달리며 가족이 3대에 걸쳐 정신질환으로 고통받아야 했다. 또한 헤밍웨이는 참전 시절에 겪은 '전쟁 후유증'으로 신체적 장애와 알코올 중독에 시달리며 고통받았다.



후속작에 대한 부담으로 슬럼프에 빠진 헤밍웨이는, 1950년에 10년 만에 신작 <강 건너 숲속으로>를 발간했으나, 전작들과 달리 어마어마한 혹평만 들어야 했다. 좌절해있던 헤밍웨이는 1930년대 쿠바에 거주하던 시절, 인근 바다에서 만났던 늙은 어부의 이야기를 우연히 20년 만에 다시 떠올리게 된다.



당시 어부는 헤밍웨이에게 청새치와의 사투 이야기를 들려줬고, 세월이 흘러 헤밍웨이는 노인의 사투가 마치 자신의 삶과 겹쳐보인다는 것을 깨달았다. 영감을 얻은 헤밍웨이는 약 2만 6000단어 분량의 초고를 단 6주 만에 완성해내는 데 성공했다. 그리고 이 작품이 바로 헤밍웨이가 "내 인생 최고의 소설'이라고 자부한 <노인과 바다>였다.



주인공 산티아고의 명대사 '인간은 패배하도록 만들어지지 않았어. 인간은 파괴 당할 수는 있어도 패배하지 않아'라는 구절을 통하여, 헤밍웨이는 "모든 걸 잃게 되더라도 끝까지 저항하는 이상, 인간은 쓰러지지 않는다"는 자신의 인생관을 전하고 있다. 헤밍웨이는 <노인과 바다>로 평단과 대중의 극찬을 받으며 화려하게 부활했다.





하지만 헤밍웨이의 비극은 아직 끝나지 않았다. 헤밍웨이는 1954년 두 건의 비행기 사고를 연달아 겪게 되고 큰 부상을 당하면서 건강이 더욱 악화된다.



말년의 해밍웨이는 사고 이후 "자신이 FBI(미국 연방수사국)의 감시를 받고 있다"고 주장하며 불안해했다고 한다. 당시 사람들은 건강 악화로 피해망상 증세로 여겼지만, 헤밍웨이 사후 20년이 흘러서 실제로 FBI가 헤밍웨이를 사찰했던 것이 기밀문서를 통하여 사실로 드러났다. 더욱 놀라운 것은 헤밍웨이가 감시만 받은 것이 아니라, 본인 역시 FBI 스파이 활동에 참여했었던 사실까지 드러난 것이다.



결국 헤밍웨이는 가족들의 결정으로 정신병원에 입원하여 전기 치료를 받게 된다. 하지만 헤밍웨이는 치료 이후 오히려 기억력과 사고력 감퇴로 인하여 극심한 고통에 시달렸다. 퇴원 이후 헤밍웨이는 일주일 동안 글쓰기에 필사적으로 노력했지만 하루에 서너 개의 문장밖에 쓰지 못하여 눈물을 흘렸다고 한다.



더 이상 글을 쓸 수 없게 된 자신의 상태를 비관하던 헤밍웨이는 1961년 7월 2일 새벽, 자신이 매일 글을 쓰던 시간, 엽총으로 스스로 생을 마감한다. 당시 그의 나이 61세였다.



헤밍웨이는 비록 기구한 인생을 살아야 했지만, 그가 남긴 작품들이 전한 메시지, 헤밍웨이의 삶의 방식과 태도 등은 모두 하나의 문화 아이콘이 되어 지금까지도 많은 이들에게 영감을 주고 있다. 1953년 <노인과 바다>로 퓰리처상을 수상하며 육성으로 남긴 수상소감에서, 작가로서의 고독함과 도전정신에 대한 가치관을 엿볼 수 있다.



"글쓰는 일이란 가장 잘될 때도 외로운 일이다. 작가는 외로움을 벗어던질수록 대중적 명성을 얻지만, 그의 작품은 종종 퇴보하게 된다. 훌륭한 작가라면 날마다 궁극적인 주제 혹은 그 부재의 현실과 마주해야 하기 때문이다. 진정한 작가는 자신이 쓴 책들을 언제나 새로운 출발로 삼고, 시도하지 않았거나 다른 이들이 도전했다 실패했던 일들을 항상 추구해야 한다."

