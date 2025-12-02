만리장성 무너뜨린 한국농구, 중국전 12년 만에 2연승

▲중국 농구, 한국에 2연패
1일 강원 원주 DB프로미 아레나에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 월드컵 아시아 예선 1라운드 B조 2차전 한국과 중국의 경기. 76대 90으로 패배한 중국 팀이 코트를 빠져나가고 있다.연합뉴스
결과적인 승리를 넘어, 내용 면에서도 2경기 모두 중국을 압도했다는 데 더 의미가 크다. 이충희, 허재, 서장훈, 문경은, 김주성, 양동근, 문태종, 라건아 등 이전의 한국농구를 대표하는 레전드 세대들이 한창 활약했던 시절에도 중국을 상대로 이 정도로 내내 주도권을 장악했던 경기는 드물었다.
이번 2연전은 한국이 홈과 원정 모두 경기를 주도하고 중국이 간신히 추격하는 모양새로 진행됐다. 두 경기 모두 막판에 점수차가 좁혀졌지만, 1차전에서 최대 점수차는 21점 차, 2차전에서는 32점 차까지 벌어지기도 했다. 막판에 중국의 맹추격으로 위기를 맞이했던 1차전과 달리, 2차전에서는 승부가 기울자 아예 주전들을 일찍 교체하며 가비지타임이 나왔을 정도였다.
2차전의 최종점수차인 14점 차도 역대 중국전 최다점수차 공동 2위에 해당하는 기록이다. 한국이 중국을 상대로 거둔 최다점수차 기록은 2009년 홍콩에서 열렸던 동아시아경기대회(91-59)의 32점 차였지만, 이 경기는 양팀 모두 최정예 1진이 나온 대회는 아니었다. 그 다음으로 전희철 감독이 현역시절 활약했던 1997년 사우디아라비아 아시아농구선수권(현 아시아컵) 준결승전(86-72)과 이번 농구월드컵 예선에서 기록한 14점이다. 당시 전희철 감독은 한국의 우승을 이끌며 대회 MVP까지 차지했다.
역사적인 대승의 중심에는 이현중-이정현-하윤기 등으로 대표되는 한국농구 황금세대의 저력이 있다. 지난 아시아컵을 기점으로 대표팀의 확실한 에이스로 올라선 이현중은 1차전에서 33점 14리바운드, 2차전에서 20점 6리바운드 4어시스트를 기록하며 1옵션으로 승리를 이끌었다. 2미터의 장신슈터인 이현중은 한박자 빠른 스텝과 정확한 슈팅 감각을 앞세워 중국 선수들의 집중견제를 받으면서도 수비를 달고 딥쓰리를 성공시키거나 골밑을 파고들고 리바운드에도 가담하는 등, 이전의 한국 슈터들과는 다른 유형의 에이스임을 증명했다.
가드 이정현도 1차전 13점 7어시스트에 이어, 2차전에서는 팀내 최다인 24점을 몰아쳤다. 이현중-이정현의 원투펀치는 1차전에서 46점, 2차전에서도 44점을 합작하며 공격을 이끌었다.
또한 하윤기와 이승현, 이원석이 버틴 빅맨진은 귀화선수 없이도 중국의 장신숲을 상대로 고군분투했다. 한국의 빅맨들은 적극적인 스크린과 몸싸움으로 슈터들에게 오픈 공간을 열어주는가 하면, 정확한 미드레인지 점퍼까지 선보이며 리바운드 열세에도 불구하고 효율적인 플레이가 돋보였다.