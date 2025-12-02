'20득점 11리바운드' 하나은행 진안, '친정' 울렸다

하나은행이 안방에서 4쿼터 대폭발로 지난 시즌 우승팀 BNK를 제압했다.
이상범 감독이 이끄는 하나은행은 1일 부천체육관에서 열린 BNK금융 2025-2026 여자프로농구 1라운드 BNK썸과의 홈경기에서 60-49로 승리했다. 3쿼터까지 BNK에게 43-44로 뒤져 있던 하나은행은 4쿼터를 17-5로 압도하며 기분 좋은 역전승을 거뒀다. 지난 시즌 BNK를 6번 만나 한 번도 이기지 못하고 전패의 수모를 당했던 하나은행은 이번 시즌 첫 맞대결에서 BNK를 상대로 설욕에 성공했다.
하나은행은 이번 시즌 새로운 에이스로 떠오른 이이지마 사키가 3점슛 2방을 포함해 14득점 7리바운드 2어시스트 1스틸 1블록슛을 기록했고 박소희와 김정은이 7득점,정예림이 6득점 6리바운드 4어시스트로 알토란 같은 활약을 선보였다. 그리고 프로 데뷔 후 9시즌 동안 활약했던 '친정' BNK를 만난 진안은 20득점 11리바운드 1어시스트로 골밑을 장악하며 하나은행의 공동 1위 등극을 견인했다.
박지수 등장 이후 사라진 정통센터