'20득점 11리바운드' 하나은행 진안, '친정' 울렸다

한국여자농구연맹

지난 시즌 BNK에게 6전 전패를 당했던 하나은행은 진안의 활약을 앞세워 이번 시즌 첫 맞대결을 승리로 장식했다.대만에서 태어나 유망주로 성장하다가 한국으로 농구유학을 온 진안은 2013년 수원여고에 입학해 그해 6월 한국 국적을 취득했다. 수원여고 2학년 때 팀을 추계대회 우승으로 이끌며 MVP와 득점왕을 독식한 진안은 2015-2016 시즌 신인 드래프트에서 전체 2순위로 KDB생명 위너스에 지명을 받았다(당시 전체 1순위는 삼성생명 블루밍스에서 활약하고 있는 온양여고의 장신가드 윤예빈이었다).프로 입단 후 4년 차 시즌까지 벤치 멤버로 활약하던 진안은 BNK가 창단한 2019-2020 시즌부터 본격적으로 주전 자리를 차지했다. 특히 외국인 선수 제도가 사라진 2020-2021 시즌에는 16.7득점 9.9리바운드를 기록하며 박지수 다음 가는 리그 두 번째 센터로 떠올랐다. 그리고 2022-2023 시즌과 2023-2024 시즌에는 연속으로 '더블더블 시즌(평균 10득점10리바운드 이상)'을 만들며 무르익은 기량을 과시했다.하나은행은 2023-2024 시즌이 끝나고 FA자격을 얻은 진안과 계약기간 3년, 연봉총액 3억 6000만 원에 계약을 체결하면서 진안과 양인영, 김정은으로 이어지는 강력한 골밑을 구축했다. 하지만 박지수의 유럽리그 진출로 인해 리그 최고의 센터로 군림할 거라는 평가와 달리 진안은 지난 시즌 발목 부상으로 23경기에 출전해 10.3득점 8.1리바운드라는 아쉬운 성적을 남기며 하나은행의 최하위 추락을 막지 못했다.진안은 이번 시즌에도 어깨 부상에서 회복중인 양인영이 출전 시간을 조절하면서 코트에서 부담이 커졌다. 하지만 진안은 이번 시즌 이이지마 사키,박소희와 함께 하나은행을 이끌면서 12.4득점 7리바운드 2점슛 성공률 57.7%(1위)로 좋은 활약을 해주고 있다. 진안은 1일 BNK전에서도 32분 30초 동안 코트를 누비며 자유투 없이 10개의 필드골을 성공시키며 20득점 11리바운드 1어시스트로 하나은행의 3연승을 이끌었다.하나은행은 지난 비 시즌 동안 눈에 보이는 확실한 보강이 없었음에도 1라운드를 4승 1패로 KB와 공동 1위로 마무리하는 이변을 연출했다. 이를 두고 새로 부임한 '이상민 감독 효과'라고 하는 농구팬들도 있고 아시아쿼터 이이지마 사키의 활약 덕분이라고 하는 농구팬들도 있다. 물론 모두 맞는 이야기지만 하나은행의 초반 상승세에는 골밑에서 위력을 발휘해주고 있는 진안의 부활도 결코 빼놓을 수 없다.