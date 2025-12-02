사랑과 청춘, 행복 노래한 시리즈 콘서트

▲Peakbox 2025 Vol.2 염동교

장비 점검 및 사운드 체크 후 바이 바이 배드맨이 등장했다. "현봉이 형 사랑해요"라는 어느 관중의 외침에 씨익 웃어 보인 프론트퍼슨 정현봉은 내내 쿨하고 시크한 가창을 들려줬다. 탄탄한 베이스 연주와 더불어 적재적소에 코러스까지 찔러넣은 이루리의 역할도 분명했다. 리듬 기타와 키보드를 오가며 음악감독을 수행한 구름은 세 구성원 중 제일 역동적인 무대 매너로 로큰롤 기운을 드리웠다.



구름의 신시사이저 음색이 돋보인 2017년도 싱글 'Monolove'와 애상과 낭만감이 공존하는 피날레 넘버 'Always In Love'는 '사랑' 대주제를 관통했다. 바이 바이 배드맨이 추구하는 사랑처럼 들리기도.



몽환적이고 잔잔한 '너의 파도'와 청량한 'Island Island'이 조화로웠던 바이 바이 배드맨의 무대는 10년 만에 나온 정규 3집 < Bad Timing >의 리뷰, 그간의 하이라이트 트랙 망라로 의미와 깊이를 더했다. 공연 종료 직후 관중석 뒤편에서 'Bad Timing' 수건을 높게 쳐든 두 팬에게서 밴드를 향한 애정을 감지했다.



Peakbox 2025 Vol.2의 미덕은 일관성과 연결성이었다. 두 공연 후반부에 파노라마 식으로 관객들의 추억을 담아 아티스트와의 상호 작용을 드높인 장면이 결정적이었고, 김뜻돌 < 천사인터뷰 >에 프로듀서로 참여한 구름의 찬조 출연으로 공연 내적으로도 연쇄 작용이 일어났다. 명확한 주제의식과 확고한 콘셉트, 개성 넘치는 참여 아티스트의 미덕을 갖춘 Peakbox 2025 Vol.2는 2026년의 Peakbox는 어떤 모습으로 우리 앞에 나타날지 기대감을 드리웠다.

