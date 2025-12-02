사랑과 청춘, 행복 노래한 시리즈 콘서트

Peakbox 2025 Vol.2가 성료했다. 각기 '사랑'과 '청춘', '행복'에 관한 세 공연이 서울 마포구 소재 무신사 개러지에서 열렸다. 11월 29일 오후 5시 개성으로 똘똘 뭉친 로커 김뜻돌과 2012년 한국대중음악상에서 신인상을 받았던 실력파 밴드 바이 바이 배드맨이 시리즈의 선봉장으로 나섰다. 11월 30일 2시 공연에선 원위(ONEWE)와 AxMxP가 청춘의 청량미와 건강미를 흩뿌렸으며, 마지막 7시 공연에선 나상현씨밴드와 까치산이 행복 전도사로 나섰다.
최근 코토바, 힙노시스 테라피 등과 함께 '코리아 스포트라이트'란 타이틀로 멕시코 시티에서 공연한 김뜻돌은 시차 적응이 무색하게 강렬한 퍼포먼스를 선보였다. 지구 반대편에 있는 국가에 다녀와서인지 세상을 바라보는 시야가 넓어지고 더욱 자유로운 마음이 되었다고 하던 그는 '손님별'과 '아침' 같은 2024년도 근작 < 천사인터뷰 > 수록곡을 들려줬다. 때론 거칠고도 몽환적이며 신비로운 슈게이즈/드림팝에 청중은 홀린 듯 리듬을 탔다. 천재 베이시스트로 주가를 높이고 있는 우희준과 기타리스트 이지호도 각자의 빛을 발산했다.