아폴로 11호, 달을 밟지 못한 우주비행사... 그의 잊혀진 이야기

닐 암스트롱은 아폴로 11호를 지휘하며 인류 최초로 달에 발을 디뎠다. 닐 암스트롱은 이후에도 우주비행의 교과서처럼 여겨지며 기억되고 있다. 아폴로 11호에는 닐 암스트롱 외에도 두 명의 우주비행사가 더 승선했는데, 버즈 올드린과 마이클 콜린스다. 버즈 올드린은 닐 암스트롱을 따라 달에 발을 디디며 지구 이외의 천체를 밟은 두 번째 인물이 되었다. 뿐만 아니라 버즈 올드린은 달에서 성찬식을 거행하거나, 이후 우주에서 셀카를 찍기도 했다.
이때 마이클 콜린스는 달을 밟지 못했다. 누군가 본체에서 떨어져 달 착륙을 시도할 때 다른 누군가는 본체가 되는 사령선을 조종해야 했다. 바로 마이클 콜린스가 사령선 조종 임무를 맡았다. 그렇게 닐 암스트롱과 버즈 올드린이 달에 발을 내디딜 때, 마이클 콜린스는 사령선을 조종하며 달 주위를 맴돌았다.
그렇기에 마이클 콜린스는 아폴로 11호에 탑승한 세 명 가운데 가장 덜 알려진 인물이다. 뮤지컬 <비하인드 더 문>은 마이클 콜린스의 삶을 소재로 채택했다. 기억되지 않았고, 어쩌면 가장 잔잔했을 수도 있는 삶을, 그것도 1인극으로 구성했다. 창작산실 대본 공모에 선정되고 충무아트센터에서 진행한 '창작뮤지컬어워드 NEXT'에서 최종우승을 거머쥐는 등 5년간의 준비 과정을 거쳐 드디어 관객과 본격적으로 만나기 시작했다.