아폴로 11호, 달을 밟지 못한 우주비행사... 그의 잊혀진 이야기

뮤지컬 <비하인드 더 문> 공연 사진훌륭한 우주비행사가 될 것으로 평가받으며 아폴로 11호의 승선하게 된 마이클 콜린스. 처음에는 그가 당연히 달을 밟을 것으로 전망되었으나, 함께 승선하는 버즈 올드린이 사령선 조종을 맡기에는 미숙하다는 평가가 뒤따르며 결국 마이클 콜린스가 사령선 조종 업무를 맡게 된다. 그렇게 마이클 콜린스는 두 사람이 달에 착륙하는 순간, 홀로 사령선을 지킨다.이때 마이클 콜린스가 느끼는 감정은 극강의 고독이다. "자신이 태어난 행성을 보지 못하는 유일한 존재"라는 그의 대사에는 고독감이 짙게 묻어난다. 사실 뮤지컬 <비하인드 더 문>은 쓰여질 당시만 해도 5인극으로 무대에 오를 예정이었다. 하지만 작품 개발 과정을 거듭하며 마이클 콜린스의 고독함을 효과적으로 표현하고자 1인극의 형식을 취하기로 했다.고독감에 뒤따르는 감정은 아마 소외감이었을 것이다. 함께 우주선에 탑승한 나머지 두 명은 함께 달을 밟는데, 혼자만 달의 뒤편을 맴돌아야 하는 데에서 비롯된 소외감. 마이클 콜린스는 괴롭지만 이 모든 감정을 기꺼이 끌어안는다. 아폴로 11호에서 맡은 임무부터 화려함과 거리가 멀었던 마이클 콜린스의 이후 삶 역시 잔잔하다.달 착륙에 성공하고 지구로 돌아온 닐 암스트롱과 버즈 올드린의 삶은 치열하다. 닐 암스트롱은 시도때도 없이 자신에게 쏟아지는 스포트라이트를 달갑지 않아 한다. 버즈 올드린은 생각보다 자신에게 관심이 쏠리지 않는 것에 불만을 드러낸다. 1인극 <비하인드 더 문>에서 마이클 콜린스 역을 맡은 배우는 닐 암스트롱과 버즈 올드린을 비롯한 많은 인물을 함께 연기한다. 목소리, 행동 등에 차별점을 두며 여러 인물을 표현하는 모습을 지켜보면 절로 박수가 나온다.