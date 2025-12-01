낡은 차와 특별한 내비게이션이 이끄는 여행, 2%가 부족해

▲영화 <빅 볼드 뷰티풀>의 한 장면. 소니 픽처스 코리아

그럼에도 <빅 볼드 뷰티풀>의 가장 강렬한 미덕은 명확하다. 바로 '기억'이라는 보편적이면서도 극도로 개인적인 세계를 형상화하는 방식이다. 초면의 남녀가 함께 타고 가는 낡은 차, 정체 모를 내비게이션, 그리고 문을 통해 도착한 과거의 풍경들까지 모든 요소가 미장센으로서 완벽하게 작동한다. "기억을 이렇게 아름답게 시각화할 수 있나?" 하는 감탄마저 나온다.



하지만 영화는 이 세계를 온전히 소비하게 두지 않는다. 이 기억은 단지 예쁜 추억이 아니라 지우고 싶은 상처, 꺼내기 두려운 순간, 아직 끝내지 못한 감정들이 뒤엉켜 있는 혼합물이다. 영화는 이 기억들을 피하지 않고 정면으로 마주하도록 만든다. 관객도 마찬가지다. 마치 자신의 오래된 기억을 훔쳐보는 듯 불편한 감정이 스멀스멀 올라오는 것이다.



그렇기에 이 영화는 한편으로 '정리와 치유의 기회'가 되고, 한편으로는 '도망치고 싶은 감정'의 공간이 된다. 결코 단순한 판타지가 아니라, 인간의 가장 내밀한 심리를 후벼 파는 독특한 체험이다.



문제는 영화가 이 모든 감정의 파동을 단 2시간도 되지 않는 러닝타임에 담아내려 했다는 것이다. 각각의 감정이 충분히 터질 기회가 없고, 영화적 정점이 분산되면서 전체적으로 아쉽다는 인상을 남긴다. 보는 내내 아름다운데, 끝나고 나면 2% 부족한 듯한 여운이 남는다.



하지만 그 '아쉬움'조차 곧 이 영화의 개성이라는 점도 부인할 수 없다. 완벽하진 않아도, 불완전함 속에서 진심과 감성이 빛난다. 화려한 외양과 깊은 내면이 서로 어색하게 주변을 맴돌지만, 그 모든 모순이 오히려 이 영화를 더 기억에 남게 만든다.



특히 기억·감정·관계라는 주제를 따로 떼어내 음미할 수 있는 관객이라면, <빅 볼드 뷰티풀>의 서정성과 감각을 온전히 즐길 수 있을 것이다. 감독이 의도한 '인생의 미로'라는 메시지가 더 명확하게 다가올 테니 말이다.



정리하면, <빅 볼드 뷰티풀>은 제목처럼 크고, 대담하며, 아름다운 영화다. 동시에 완벽함과는 거리가 있는 작품이기도 하다. 하지만 바로 그 틈새에서 반짝이는 감정의 조각들은 관객에게 오래도록 남아 천천히 마음을 두드린다. 화려한 미장센 뒤에 숨겨진 인생의 파편을 읽어낼 준비가 되어 있다면 이 영화, 강력하게 추천한다.

