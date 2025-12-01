낡은 차와 특별한 내비게이션이 이끄는 여행, 2%가 부족해

데이비드는 지인의 결혼식에 참석하기 위해 급히 차를 써야 했지만, 불법 주차로 차를 이동할 수 없는 난감한 상황에 놓인다. 어쩔 수 없이 찾아간 렌터카 업체는 영 수상쩍어 보이지만, 선택의 여지가 없다. 그는 결국 시간이 멈춘 것 같은 차 1994년형 새턴 SL을 빌리고, 내비게이션 역시 세상 어디에도 없을 것 같은 묘한 존재감을 풍긴다.
그렇게 도착한 결혼식장에서 데이비드는 우연히 사라를 만난다. 한 번의 만남으로 끝날 인연이었으나, 영화는 이들에게 더 큰 끌림과 우연을 선물한다. 결혼식 이후 또다시 길 위에서 마주친 둘은 마치 오래전부터 함께 여행한 사이처럼, 사라가 자연스럽게 데이비드의 차에 올라탄다. 그리고 그 차는 예상하지 못한 '여행 아닌 여행'의 출발점이 된다.
특수한 내비게이션의 안내를 따라 도착한 낯선 장소에는 '문' 하나만 덩그러니 있다. 호기심에 문을 열자, 완전히 다른 시간과 공간이 펼쳐진다. 데이비드 혹은 사라가 지나온 '과거의 한 장면'. 그 시절의 사람들은 그때의 모습과 감정을 유지한 채 이방인을 반긴다. 이 신비로운 경험은 단순한 판타지가 아닌, 관객의 심리를 정면으로 흔드는 은밀한 자극이 된다.
문을 넘는 순간마다 둘은 각자의 추억 속을 여행한다. 활기와 분노, 슬픔과 기쁨, 이루지 못한 꿈과 미처 정리하지 못한 상처까지, 모든 감정이 한 번에 표류하는 격렬한 체험. 영화는 바로 이 지점에서 제목처럼 '크고, 대담하며, 아름다운' 감정의 뒤섞임을 선사한다.
코고나다의 가장 화려한 실험