30곡 불태운 엔믹스, 첫 단독 콘서트로 증명한 실력

이번 월드투어 콘서트의 백미는 '처음'이라는 단어에 잘 어울리는 다양한 수록곡들의 최초 라이브 공개였다. 'Shape Of Love', 'Reality Hurts' 등 신작 음반 뿐만 아니라 예전 작품에 담겼지만 그동안 팬미팅, 행사 등에서도 보여준 적 없었던 'Red Light Sign, But We Go', 'Papillon' 등을 통해 그간 엔믹스가 남긴 흔적들을 한자리에 모으는 기회도 마련했다.
'보컬 차력쇼'에 비유해도 좋을 법한 'Spinnin' on It', 'DICE', 'Love Like This' 등으로 불타 오르는 무대를 완성한 엔믹스는 올해 자신들에게 큰 선물이 되어준 'Blue Valentine'으로 가장 절정의 순간을 만들어냈다.
약 160여분에 걸쳐 진행된 공연이 막바지에 도달한 순간, 예정대로라면 'Movin' On', 'Adore U'와 더불어 종료되었겠지만 마지막 날에 걸맞게 '블루 발렌타인', 'Funky Glitter Christmas'를 핸드 마이크 든 채 깜짝 열창하는 모습도 보여줬다.
충분히 자랑해도 될 만한 가수