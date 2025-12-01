30곡 불태운 엔믹스, 첫 단독 콘서트로 증명한 실력

▲엔믹스 JYP엔터테인먼트

다소 늦은 감이 없지 않았지만 이번 인스파이어 아레나에서의 첫 콘서트는 월드투어의 시작점으로서 충분히 만족감을 안겨줬다. 엔믹스의 진가를 다시 한번 각인시키는 소중한 기회가 됐기 때문이다.

​

팀 리더 해원은 "어릴 때부터 여러 공연들을 보면서 부럽다는 생각을 했는데, 그게 세상에서 가장 어려운 일이라고 생각한다"라며 "말도 안되는 사랑을 받으며 항상 감사해야겠다는 생각을 하게 된다. 늘 함꼐해주셔서 감사하다. 부끄럽지 않고 어딜가나 자랑하고 싶은 가수가 되도록 노력할 테니 지켜봐 달라"고 마음을 전했다.

​

'모험'이라는 제목에 걸맞은 화려한 밴드 편곡의 연주를 등에 업고 엔믹스 여섯 멤버는 그 어느 때 보다 자신감 넘치는 라이브로 팬들 기대에 부응했다. 엔믹스에게 < 에피소드 1: 제로 프론티어 >는 새로운 역사의 한 페이지로 자리매김하기 충분했다.



