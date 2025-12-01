방치된 신해철 거리, 상인들 개선 요구 한목소리

윤석열 정부 시기 갑자기 폐쇄된 '성남 신해철 스튜디오'의 복원을 요구하는 국민청원에 대해 성남시가 공식 입장을 내놓았다. 지난 8월 12일 국민청원 플랫폼 '청원24'에 게시된 *'윤석열 정권 때 사라진 신해철 스튜디오를 복원해 주세요'*라는 청원은 조회 수 1792회, 총 64건의 의견을 기록하며 종료됐다.청원인은 신해철 스튜디오가 고인의 음악적 철학과 창작 과정을 기록한 상징적 공간이었고 시민과 팬 유족이 함께 만든 곳이었음에도 폐쇄 과정에 대한 충분한 공론화가 이뤄지지 않았다고 지적했다. 특히 이재명 대통령이 성남시장 재임 시절 도입한 문화 프로젝트로 조성된 공간이 윤석열 정권 시기 폐쇄되고 VR 기반 전시로 대체되면서 "실제 유품과 작업 흔적을 볼 수 없다"는 아쉬움이 제기됐다.이 청원에 상당수는 "문화유산 보존 차원에서 스튜디오를 다시 복원해야 한다"는 취지로 공감 의견을 남기기도 했다.성남시 교육문화체육국 문화관광과는 지난 11월 28일 답변에서 "신해철 음악 작업실은 2023년 말 유족과의 협의를 거쳐 운영이 종료됐다"며 "해당 공간은 이미 다른 세입자가 임차해 사용 중"이라고 밝혔다.또한 "스튜디오 복원을 위해서는 유족과의 유품 사용 협약, 새로운 전시 공간 확보 또는 재임대, 복원·운영 예산 확보 등 복잡한 절차가 필요하다"면서 "시민 의견과 현실적 여건을 종합적으로 검토해 향후 논의하겠다"고 설명했다.