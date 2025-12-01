'3연승 질주' 셀틱, 시즌 1호 도움 취소된 양현준 활약 '긍정적'

AP/연합뉴스

셀틱 양현준시즌 1호 도움이 아쉽게 취소됐으나 양현준의 활약은 긍정적이었다.마틴 오닐 감독이 이끄는 셀틱은 11월 30일 오후 9시(한국시간) 스코틀랜드 에든버러에 자리한 이스터 로드 스타디움에서 열린 '2025-26시즌 스코틀랜드 프리미어십' 14라운드서 하이버니언에 2-1 승리를 챙겼다. 이로써 셀틱은 9승 2무 2패 승점 29점 2위에, 하이버니언은 5승 6무 4패 승점 21점 5위에 자리했다.최근 공식전 3경기서 모두 승리하며 상승 곡선에 탑승했던 셀틱은 일찌감치 연속 골을 터뜨리면서, 승기를 잡았다. 전반 27분에 마에다 다이젠이 선제골을 기록한 이들은 1분 후 쐐기를 박는 득점을 완성했다. 좌측면에서 볼을 잡은 양현준의 크로스를 받은 아르네 엥겔스가 헤더로 마무리하면서 순식간에 2-0 스코어를 만드는 데 성공했다.두 번의 일격을 허용한 하이버니언은 빠르게 반격에 나섰고 후반 10분에는 페널티킥을 획득, 키커로 나선 마틴 보일이 침착하게 성공하며 만회 골을 기록했다. 이후 득점을 터뜨린 마틴 보일을 비롯해 제이미 맥그래스가 연이어 슈팅을 시도했으나 무위에 그쳤고, 결국 수비 운영을 확실하게 선보인 셀틱이 달콤한 승점 3점을 따냈다.원정에서 짜릿한 승리를 쟁취한 셀틱은 선두 하츠와의 격차를 1경기 덜 하고 2점 차로 좁히며 1위 탈환에 초록 불을 켰다. 또 리그에서는 3연승을 질주, 브랜든 로저스 감독 사임 후 다시금 상승 곡선에 올라선 모습을 보여주고 있다. 이처럼 정상 궤도에 탑승한 가운데 셀틱 소속 공격수인 양현준도 서서히 퍼포먼스를 끌어올리고 있다.2002년생인 공격수 양현준은 2021시즌 강원FC에서 프로 데뷔 후 2023년 여름 이적시장을 통해 셀틱으로 넘어오며 유럽 무대에 도전장을 내밀었다. 입단 첫 시즌에는 31경기에 나서 1골 3도움에 그쳤지만, 지난 시즌 공식전 34경기를 소화하며 6골 5도움이라는 준수한 스탯을 쌓았다.당시 수장이었던 로저스 감독은 지난 3월 영국 공영방송 BBC와의 인터뷰를 통해 "양현준은 정말 훌륭한 선수다. 매일매일 열심히 하며 불평하지도 않는다. 멘탈적으로나 육체적으로 아주 강인하다"라며 극찬을 남기기도 했다. 그렇게 행복하게 시즌을 종료했지만, 이번 시즌을 앞두고 내외부적으로 흔들리는 시간이 찾아왔다. 첫 번째는 바로 이적에 대한 문제였다.선배이자 대표팀 동료인 백승호가 소속된 버밍엄 시티로의 이적설이 불거졌고, 이적시장 종료 직전 성사되는 듯했다. 하지만, 결국 이적은 성사되지 않았다. 현지 매체인 <스카이스포츠>는 "셀틱이 마감시한까지 절차를 완료하지 못했고, 그는 복귀할 예정"이라고 못 박았다. 결국 타의로 인해 스코틀랜드 무대로 돌아온 그는 컨디션을 끌어올리지 못했다.주로 교체를 통해 경기장을 밟은 기간이 길어졌고, 10월 A매치 종료 후 슈투틈 그라츠-레인저스-미트윌란으로 이어지는 공식전 3연전서는 벤치에서 머물러야만 했다. 설상가상 지난 10월 28일(한국시간)에는 로저스 감독마저 구단과의 갈등 끝에 사임 의사를 표명했고, 주전 경쟁은 날로 험난해져만 갔다.그렇게 힘든 나날을 보내고 있었으나 양현준은 포기하지 않았다. 지난달 10일 킬마녹과의 리그 12라운드 맞대결서 12분을 소화했고, 이후 세인트 미렌전서도 후반 교체로 경기장을 밟으며 23분간 경기장을 누볐다. 다시금 컨디션을 끌어올린 그는 주중에 열렸던 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 5라운드서 하타테 레오의 크로스를 받아 시즌 2호 골을 완성했다.셀틱은 양현준의 활약에 힘입어 페예노르트를 3-1로 완파했고, 새롭게 부임한 마틴 오닐 감독은 극찬을 아끼지 않았다. 그는 경기 종료 후 "양현준은 우리가 할 수 없는 일들을 해낸다. 강하고 상황을 잘 극복할 수 있고 모든 거를 해낼 수 있다"라며 굳은 신뢰감을 보냈고, 이번 하이버니언전에서도 선발 출격을 명령하는 선택을 내렸다.4-3-3의 좌측 윙어로 나선 양현준은 본인의 장점인 반 박자 빠른 드리블과 정확한 패스 능력으로 측면을 지배했고, 팀 승리에 결정적인 임무를 수행했다. 전반 28분 마르셀로 사라치의 패스를 받은 그는 수비 1명을 쉽게 제치고 크로스를 올렸고, 마에다 다이젠의 골을 도왔다. 하지만, 득점 당시 하이버니언의 맥그리 발에 굴절되며 도움으로 인정되지는 않았다.불운이 따랐으나 양현준은 흔들리지 않았고, 공격은 물론 수비 가담도 충실하게 해냈다. 86분간 경기장을 누비며 패스 성공률 77%, 드리블 성공률 100%, 볼 회복 2회, 경합 성공 2회를 기록, 승리를 거두는 데 핵심적인 역할을 해냈다.이번 시즌은 양현준 커리어에 있어 상당히 중요하다. 내년에 다가오는 북중미 월드컵은 물론, 군 문제를 해결할 수 있는 아이치-나고야 아시안게임이 열리는 해이기 때문. 2026년이 되면 만 24세가 되는데 만 23세까지 선발될 수 있는 아시안게임 대표팀에 차출이 불가하다. 그렇게 된다면 와일드카드에 뽑혀야만 한다.즉 홍명보·이민성 감독의 눈에 들기 위해 컨디션을 끌어올릴 필요성이 있는 양현준은 이번 시즌 셀틱에서의 활약상이 매우 중요한 상황이라는 것.한편, 셀틱은 오는 4일 오전 4시 45분(한국시간) 홈에서 던디FC와 리그 15라운드를 치르게 된다.