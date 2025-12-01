김현수 잡지 못한 LG... 전화위복이 될 수 있을까

케이비리포트

LG 이재원의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 kbreport)하지만 2024년 상무 입대 전까지 1군 통산 220경기에 출장해 타율 0.222 22홈런 OPS 0.701에 그쳤고 누적 WAR도 1을 넘기지 못했다. 특히 46볼넷을 고르는 동안 176삼진을 당할 정도로 선구안과 타격 정확도에서 약점을 보였다. 그러나 상무에서 보낸 최근 2시즌 동안 이재원은 달라진 면모를 보이고 있다.올시즌 상무 소속으로 퓨처스리그 78경기에 출장한 이재원은 시즌 타율 0.329 26홈런 91타점 OPS 1.100이라는 압도적인 타격 지표를 남기며 그야말로 퓨처스리그를 폭격했다. 시즌 후에는 'K-BASEBALL SERIES' 대표팀에 합류해 체코와의 평가전에서 2점 홈런을 포함 맹타를 터뜨렸고 아시아 윈터리그에서도 대만을 상대로 대형 3점포를 쏘아 올리며 압도적인 장타력을 자랑했다.이재원은 상무 입대 이후 자신의 활약에 대해 "타격 메커니즘이 크게 바뀐 건 없다. 가장 달라진 건 생각의 차이"라고 밝혔다. 이전에는 타석에서 생각이 많고 조급했지만 현재는 자신의 루틴을 믿고 단순하게 타격한다는 것이다. 이를 입증하는 것이 무려 0.457에 달하는 올시즌 출루율이다.통합 우승 달성 후 3년 재계약에 성공한 염경엽 감독 역시 이재원을 김현수의 대체자로 낙점한 상태다. 이재원에게 우선 기회를 주겠다는 계획을 명확히 밝힌 염경엽 감독은 이재원이 새롭게 주전으로 자리잡으면 팀이 더 강해질 수 있다며 내년 시즌에 대한 자신감을 보였다.