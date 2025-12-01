'민망한 잔류' 울산, 팬들은 야유... 정승현 '폭행 피해' 폭로까지

▲
11월 30일 울산 HD의 정승현이 선수단 대표로 팬들에게 이야기하는 모습.한국프로축구연맹
프로축구 울산 HD가 최종전에서 패하고도 행운의 잔류에 성공했다. 하지만 울산 팬들은 시즌 내내 계속된 졸전에 실망하면서 선수단에게 결국 분노의 야유를 쏟아냈다.
여기에 신태용 전 감독과 울산 선수단의 갈등에 대한 또다른 폭로발언까지 터져나오면서 어수선한 분위기가 이어지고 있다. 시즌이 끝났지만 올해 울산의 극심한 부진을 둘러싼 '책임공방'은 한동안 계속될 전망이다.
11월 30일 전국에서 동시에 열린 '하나은행 K리그1 2025 최종 38라운드' 파이널 B그룹 경기에서 1부리그 강등과 잔류팀의 희비가 엇갈렸다. 대구FC는 최종 라운드에서 FC안양과 2-2로 비기며 최하위가 확정되어 2부리그로 다이렉트 강등을 당하게 됐다. 대구가 K리그2로 내려가는 것은 10년 만이다.
반면 울산 HD(승점 44)는 마지막 경기에서 제주 유나이티드에 0-1로 패했으나, 경쟁팀인 수원FC(승점 42) 역시 광주FC에 0-1로 패하면서 승점 2점 차로 잔류권인 9위를 간신히 유지하는 데 성공했다.
10위 수원FC와 11위 제주는 승강 플레이오프(PO)를 통해 잔류 여부를 가리게 됐다.수원FC는 K리그2 준우승팀인 수원 삼성과, 제주는 K리그2 PO를 통과한 부천FC와 각각 격돌한다.
명문팀에서 강등 위기까지... 울산의 추락
울산은 지난해까지 K리그1 3연패 및 통산 5회 우승을 차지한 명문팀이다. 하지만 올시즌에는 파이널B그룹 추락과 무관에 그치는 극심한 부진 끝에 한때 강등 위기까지 몰리는 수모를 당하며 크게 체면을 구겼다. 시즌중에 감독이 두 차례(김판곤, 신태용)나 경질되는 혼란을 겪었고 노상래 감독대행 체제로 간신히 잔여 시즌을 마쳤다.
비록 잔류에는 간신히 성공했지만, 울산은 마지막 2경기에서 졸전 끝에 무득점 2연패를 당하며 끝내 자력으로 순위를 확정짓지 못했다. 다행히 경쟁 팀인 수원FC가 최종전에서 패한 덕에 어부지리로 '강제 잔류당한' 모양새가 되어버렸다.
분노한 울산 서포터즈는 경기 후 '치욕의 2025'라는 문구가 새겨진 플래카드를 관중석에 내걸고, 선수단을 강하게 질타했다. 울산 홈팬들이 오히려 선전한 원정팀 제주 선수들에게 박수를 보내고, 자기 팀인 울산 선수단에게는 야유를 보내는 진풍경이 펼쳐졌다.
울산 정승현이 선수단을 대표하여 경기 후 마이크를 잡고 팬들 앞에서 부진한 경기력에 사과를 전했지만 반응은 싸늘했다. "어찌됐든 우리 팀이 잔류했다"는 정승현의 발언에, 발끈한 울산 팬들이 "사실상 잔류당한 거 아니냐", "다른 팀 덕분에 승강 플레이오프 안 간 것을 부끄러워해야 한다"고 항의하는 목소리가 쏟아지기도 했다.
여기에 정승현은 경기 후 믹스트존 인터뷰에서 '신태용 전 감독에게 폭행을 당했다'는 사실을 폭로하며 또다른 논란을 예고했다.