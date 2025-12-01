'민망한 잔류' 울산, 팬들은 야유... 정승현 '폭행 피해' 폭로까지

한국프로축구연맹

신태용 전 울산 감독울산은 최근 경질된 신태용 전 감독과 선수단 사이에서 심각한 갈등이 있었다는 사실이 드러나며 논란에 휩싸였다. 신태용 전 감독이 언론 인터뷰에서 선수들과의 갈등을 폭로하자, 울산의 베테랑 이청용은 경기 중 '골프 세리머니'로 신 감독을 저격하는 듯한 메시지를 던지며 맞대응하기도 했다.정승현은 이청용과 함께 신태용 전 감독과 불화를 빚었던 울산 선수 중 한 명으로 거론된 인물이다. 당시 정승현이 신태용 감독으로부터 뺨을 맞고, 귀에 호루라기를 부르는 가혹행위를 당했다는 소문이 축구 커뮤니티를 중심으로 퍼지기도 했다. 이에 신 전 감독은 선수들과 친해지기 위하여 장난을 치는 과정에서 거친 표현이 나왔다고 해명한 바 있다.하지만 정승현은 신태용 감독에 대한 질문을 받자, "다 맞는 이야기니까 그런 이야기가 나왔을 것"이라며 신태용 감독과 관련된 폭행 의혹부터 각종 루머들 상당수가 사실이라는 뉘앙스로 답했다. 정승현은 "성폭력이든 폭행이든 당한 사람 입장에서 그게 폭행이라고 생각하면 그렇게 되는 것"이라며 "나도 겪었을 때 정말 기분이 좋지 않았다. 다 이야기하긴 어렵지만 선수들이 정말 힘든 상황에 처해 있었다"고 주장했다.또한 정승현은 자신 이외에도 울산 선수들이 신 감독으로부터 '부당한 대우'를 받는다고 느낀 사례가 매우 많았다고 주장했다. 만일 자신이 경험한 해외리그의 사례를 들며 "중동리그에서 사령탑이 신 감독과 같은 행동을 했다면 바로 경질됐을 것"이라고 이야기하기도 했다.팬들의 반응은 엇갈리고 있다. 선수들이 말하는 폭행이나 위압적인 태도가 모두 사실로 밝혀진다면, 파장이 클 전망이다. 한편으론 신태용 감독이 울산 지휘봉을 잡은 기간과 별개로, 그 이전과 이후에도 울산은 계속 부진했다. 울산 선수단 부진에 대한 모든 책임을 전 감독 탓으로 돌리는 것 아니냐고 보는 시선들도 존재한다.울산 구단은 시즌이 종료된 후 신태용 감독과 관련된 의혹과 루머들에 대한 선수단의 공식 입장을 정리하여 밝히겠다는 입장이다. 거듭되는 울산 선수들의 폭로와 저격에, 침묵하던 신태용 감독이 새로운 반박 입장을 내놓을지도 관심사다. 우여곡절에 겨우 잔류에는 성공했지만, 울산은 시즌 후에도 한동안 각종 논란의 후폭풍에서 자유롭지 못할 전망이다.