전북 최철순, 끝까지 경기장에서 증명한 '본인의 가치'

은퇴식에서도 끝까지 최철순다운 모습을 보여줬다.거스 포옛 감독이 이끄는 전북 현대는 11월 30일 오후 4시 30분 전주월드컵경기장에서 열린 '하나은행 K리그1 2025' 최종전서 김기동 감독의 FC서울에 2-1 승리를 거뒀다. 이로써 전북은 23승 10무 5패 승점 79점 1위로, 서울은 12승 13무 13패 승점 49점 6위로 시즌을 마감했다.사실상 맥이 빠질 수 있는 시즌 마지막 '전설 더비'가 될 수 있었지만, 그렇지 않았다. 경기 시작 전 5위에 자리하고 있었던 서울은 챔피언스리그 진출 희망을 살리기 위해 승점 3점이 필요했고, 이미 우승을 확정한 전북은 '레전드' 최철순의 마지막 홈 경기였기에 승리 의욕이 불타올랐다.그렇게 시작된 경기는 예상대로 화끈하게 흘러갔다. 전북은 이동준·송민규·김태현·연제운이 연이어 슈팅을 날렸다. 서울도 반격에 나서며 김진수·둑스가 위협적인 공격 장면을 연출했으나 득점까지는 이어지지 않았다. 후반에도 분위기는 비슷했지만, 전북이 먼저 일격을 가했다. 후반 10분 티아고의 헤더를 받은 이동준이 오른발로 밀어 넣으며 선제골을 완성했다.서울도 곧바로 반격에 나섰고, 후반 14분 박수일이 강력한 오른발 슈팅으로 전북의 골문을 뚫어냈다. 이후 치고받는 흐름이 형성된 상황 속 결국 승자는 전북이었다. 후반 45분 황도윤·김진수가 페널티 박스 안에서 쇄도하던 김태현에 파울을 범했고, 김종혁 주심이 페널티킥을 선언했다. 키커로 나선 전진우가 깔끔하게 성공, 승부의 마침표를 찍는 데 성공했다.이처럼 서울을 상대로 승리를 챙긴 전북은 '원클럽맨' 최철순이 전주성에서 치르는 마지막 경기에 승점 3점이라는 선물을 해주며 마지막 작별 인사를 화려하게 장식했다. 1987년생인 최철순은 '전북 그 자체'로 평가받는 인물이다. 2006시즌을 앞두고 녹색 유니폼을 입었던 그는 해당해 3월 8일 감바 오사카와의 챔피언스리그 경기를 통해 팬들에 인사를 건넸다.최철순은 최강희 감독 지휘 아래 주전 풀백으로 중용 받으며 경기장을 누볐고, 구단 창단 첫 아시아 챔피언스리그 우승 트로피를 들어 올리면서 포효했다. 이듬해에도 꾸준하게 경기장을 누볐고, 2009년에는 27경기에 나서면서 전북에 첫 리그 우승을 도왔다. 이어 2011시즌에도 팀의 두 번째 리그 챔피언을 달성하는 데 공을 세우면서 점차 입지를 넓혀가기 시작했다.잠시 군대 공백기(2012~2013)를 가지면서 전주성을 잠시 떠났지만, 전역 후에는 더욱 향상된 실력을 발휘했다. 전역 후 2014시즌에는 주전으로 활약하며 리그 우승을 도왔고, 이듬해에도 2연패를 이룩하며 활짝 웃었다. 특히 2016시즌에는 김창수(은퇴)와 함께 우측면을 책임졌고, 팀의 숙원 사업이었던 챔피언스리그 우승컵을 획득하는 데 1등 공신으로 활약했다.이후에도 최철순은 팀의 정신적 지주로 자리하며 리그 5연패(2017·2018·2019·2020·2021)와 코리아컵 2회 우승(2020·2022)의 순간에도 함께 했다. 이처럼 전북에서 위대한 업적을 쌓았지만, 위기도 있었다. 세대교체 명분으로 2023시즌부터는 제대로 된 출전 기회도 보장받지 못했고, N팀(전 B팀)으로 내려가는 수모도 겪었다.하지만, 최철순은 이런 불편한 상황에 투정하지 않았다. 오히려 위기를 기회로 삼아 묵묵하게 훈련에 임했고, 찾아온 현실에 묵묵하게 앞으로 나아갈 뿐이었다. 그렇게 전북 유니폼을 입은 지 20년이라는 시간이 훌쩍 지났고, 올해 새롭게 부임한 포옛 감독은 그를 기용하며 확실한 레전드의 대우를 선보였다.리그에서는 9경기에 내보내며 적재적소에 활용했고, 최철순도 준비된 자세로 경기장 안에서 제 몫을 확실하게 해냈다. 포옛 감독도 이런 모습에 큰 경의를 표했고, 은퇴식 경기서 선발 출전이라는 '최고의 선물'을 내렸다. 주장 완장을 차고 경기장에 나선 최철순은 전성기 시절의 플레이는 아니지만, 본인의 최고 장점인 투지넘치는 모습으로 서울 공격을 막아냈다.전반 4분에는 둑스의 볼을 차단했고, 이어 전반 23분에는 깔끔한 태클을 통해 공격을 막아냈다. 이어 전반 34분에는 린가드의 크로스를 확실하게 방어하는 데 성공, 깔끔하게 전반전을 마쳤다. 후반에도 활약은 이어졌고, 선제골 기점 역할도 해냈다. 후반 10분 이영재에 볼을 넘겼고, 이후 올린 크로스가 이동준의 골로 이어지는 데 성공했다.이후에도 후반 24분에는 끝까지 볼을 따라가며 역습을 시도했고, 또 후반 26분에는 린가드 슈팅을 막아내면서 본인의 임무를 충실히 이행했다. 그렇게 시간이 흘러 후반 28분. 최철순은 최우진과의 교체를 통해 정들었던 전주성과의 이별을 고했다. 교체되는 순간 과거 동료였던 김진수를 비롯해 김기동 감독, 서울, 전북 팬들이 박수를 보내며 화려한 퇴장을 알렸다.경기 종료 후 방송사와의 인터뷰를 통해 최철순은 "20년 동안 전북이라는 팀에서 뛰어서 영광이었고, 더 좋은 팀으로 성장하기를 바란다"라며 "가족에게 고맙다. 가족은 저를 지켜주는 존재다"라고 고마움을 표하기도 했다. 끝으로 그는 "팬 여러분이 있기에 내가 존재했다. 뛸 수 있어서 행복했다. 사랑합니다. 팬분들"이라고 마지막 인사를 건넸다.전북은 팀에 헌신한 최철순에 구단은 등번호인 25번을 영구결번으로 지정하며 그동안의 공로를 치하했다.한편, 전북은 내달 6일(토) 서울월드컵경기장에서 열리는 코리아컵 결승전서 광주FC와 우승 트로피를 놓고 격돌하게 된다.