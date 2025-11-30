조인성·한효주·법륜스님, 판자촌 '연탄 행렬' 동참

이준길

"혹시… 조인성 씨 맞으세요?"

"카메라 왔어요, 다들 웃으세요!"

법륜스님은 “여러분 덕분에 이웃이 따뜻하게 지낼 수 있고, 나도 좋고 너도 좋은 일”이라고 봉사의 의미를 설명했다.연탄 배달을 시작하기 전, 국제구호단체 JTS 이사장 법륜 스님은 길벗 봉사자들에게 "이곳은 서울에 남은 마지막 달동네인데, 재개발로 주민이 많이 떠나 올해가 마지막 봉사가 될지도 모른다"고 말했다. 스님은 이어 "연탄을 나르면 땀도 나고 운동도 돼서 내가 좋고, 함께해서 더 좋다"며 "배우와 관객처럼 위아래가 아니라, 같은 자리에 서서 함께 땀 흘릴 때 진짜 친밀해진다"고 강조했다.곧 120명이 세 개의 팀으로 나뉘어서 릴레이로 연탄 나르는 일을 시작했다. 키가 커서 멀리서도 한눈에 들어오는 한 사람이 있었다. 연탄을 들고 있던 조인성 씨에게 조심스럽게 말을 건넸다.그는 장난스러운 웃음을 지으며 동료들에게 외쳤다.이 유쾌한 농담 한마디에 골목 분위기는 더 따뜻해졌다. 조인성씨는 길벗 모임과 JTS가 함께 진행하는 연탄 배달에 매년 빠짐없이 참여하는 단골 봉사자다.