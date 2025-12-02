타지마할 지은 이들의 손 자른 두 근위병 이야기

황제 샤 자한이 죽은 아내를 위해 만든 무덤 '타지마할'이 세상에 공개되는 날, '휴마윤'과 '바불'이라는 이름을 가진 두 근위병이 타지마할 앞을 지키고 있다. 근위병은 서로 이야기를 나누어서도 안 되고, 뒤돌아 타지마할을 먼저 보아서도 안 된다. 하지만 바불은 휴마윤에게 계속 말을 건네고, 규율과 명령을 중시하는 휴마윤은 바불을 지적하면서도 대화를 이어간다.
천상의 아름다움으로 여겨지는 타지마할을 두고 황제 샤 자한은 이런 아름다움이 다른 곳에서 재현되는 것을 막기 위해 잔인한 명령을 내린다. 타지마할을 짓는 데 공헌한 건축가, 인부, 석공 등 2만 명의 손을 모조리 자르라는 것. 타지마할을 지키고 서 있는 휴마윤과 바불이 바로 이 명령을 이행해야 한다.
미국의 극작가 라지브 조셉은 공사에 참여한 사람들의 손을 모조리 잘랐다는 타지마할의 설화(오늘날에는 허구의 이야기로 여겨진다)에 휴마윤과 바불이라는 두 근위병의 이야기를 덧대어 연극 <타지마할의 근위병>을 만들었다. 연극은 권력과 규율, 명령에 대한 복종, 양심, 아름다움 등 묵직한 질문을 던진다.
한국에서는 2017년 이후 8년 만에 재연으로 돌아왔다. 백상연극상, 동아연극상 등 유수의 상을 수상한 신유청이 연출을 맡았다. 휴마윤 역은 최재림·백석광, 바불 역은 이승주·박은석이 각각 맡는다. 공연은 내년 1월 4일까지 서울 강서구에 위치한 LG아트센터 서울 U+스테이지에서 진행된다.