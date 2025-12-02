타지마할 지은 이들의 손 자른 두 근위병 이야기

해븐프로덕션

연극 <타지마할의 근위병> 공연 사진휴마윤과 바불은 같은 임무를 수행하지만, 서로 전혀 다른 양 극단의 인물로 그려진다. 휴마윤은 규율과 명령에 순응하는 동시에 일종의 권력욕을 품고 있다. 타지마할 앞에서 새벽 근무를 서는 근위병에서 나아가 황제를 근거리에서 보좌하는 하렘의 친위대가 되는 것을 꿈꾼다. 황제의 명령을 착실히 수행하면서 기다리면 언젠가 하렘에 도달할 수 있으리라 믿는다.반면 바불은 자유롭고 때로는 위험한 상상력과 호기심을 가진 근위병이다. 명령에 대해 질문하거나 의심하지 말 것을 주문하는 휴마윤과 달리, 바불은 자신에게 주어진 임무에 대해 쉬지 않고 의문을 품는다. 왜 근위병끼리 말하면 안 되는지 의문을 품고 휴마윤에게 말을 건네는가 하면, 타지마할을 먼저 보지 말라는 명령을 어기고 뒤돌아 타지마할을 바라보기도 한다.타지마할을 건설하는 데 참여한 모든 이들의 손을 자르라는 명령을 받았을 때에도 같은 태도를 보인다. 휴마윤은 그저 명령이고 자신에게 주어진 임무일 뿐이라고 치부하는 반면, 바불은 끊임없이 불편해하며 명령에 의문을 제기한다. 잔인한 임무를 수행한 뒤에도 바불은 "끔찍한 일"이었다며 죄책감을 이야기하지만, 휴마윤은 "임무였을 뿐"이라며 되레 화를 낸다.이쯤에서 철학자 한나 아렌트(Hannah Arendt)의 '악의 평범성'을 다시 생각한다. 아렌트는 특별한 악인이 아니라 휴마윤과 같은 평범한 사람에게서 악이 잉태되는 과정을 추적했다. 규율과 명령에 복종하며 '시키는 대로 했을 뿐'이라고 늘어놓는 변명에서 악이 탄생한다. 생각하기의 무능, 말하기의 무능, 타인의 입장에서 판단하기의 무능이 결합한 결과다.그렇기에 아무리 항변한다 한들 책임에서 자유로울 수 없다. 악의 평범성은 아렌트가 추적했던 나치의 관료들에게서 발견되고, 인부 2만 명의 손을 자른 근위병에게서 발견되며, 내란에 가담했으면서도 명령에 따랐을 뿐이라는 변명으로 일관하는 무책임한 이들에게서도 발견된다. 12.3 내란이 발발한 지 1년이다. 연극이 시대와 맞물려 더 묵직하게 다가온다.