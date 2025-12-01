전쟁 참상 보여준 '한국판 밴드 오브 브라더스'

KBS 화면 캡처

큰사진보기 ▲작전 수행 도중 북한군에게 전사한 해병대원 최단영은 휴전 후 언니와 함께 무공훈장을 추서 받는다. KBS 화면 캡처

사실 이덕화 배우는 같은 시기 SBS에서 제작한 창사 20주년 대하드라마 <자이언트>에 출연하고 있었다. 하지만 이덕화 배우는 한국전쟁 60주년 드라마 <전우>에 높은 관심을 표명했고 같은 시기에 두 지상파의 대작드라마에 동시에 출연했다. 이 덕분에 2006년 <대조영>에서 원수지간으로 나왔던 최수종과 이덕화 배우는 4년 후 <전우>에서 일등중사(지금의 하사)와 사단장으로 재회해 드라마를 이끌었다.



이태란은 <전우>에서 전쟁 전 이현중의 애인이었지만 일제 때 배운 사회주의 사상으로 월북해 북한군의 보병대위가 된 이수경을 연기했다. 이수경은 뛰어난 사격술을 갖춘 저격수로 박일권(김뢰하 분)과 김준범(임원희 분), 백승진(박상욱 분) 등 이현중 분대의 주요 인물들을 사살했다. 그럼에도 사망 후 이수경의 시신을 관에 넣고 태극기로 덮어서 화장하는 장면이 나오면서 일부 시청자들의 비판을 받기도 했다.



2000년대 많은 드라마와 영화 속에서 선역과 악역을 다양하게 넘나들던 배우 김뢰하는 <전우>에서 이현중 분대의 부분대장 박일권 이등중사 역을 맡았다. 박일권은 분대 내에서 각종 힘든 일을 앞장서서 도맡는 책임감 있는 인물로 분대원들이 포로 수용소로 끌려 갔을 때 탈출작전을 감행하기 위해 거짓 전향을 하기도 했다. 하지만 결국 심한 전쟁 트라우마를 겪다가 이수경에게 저격을 당해 최후를 맞았다.



<아내가 돌아왔다>와 <천추태후>를 통해 주목 받기 시작하던 신예 이채영은 <전우>에서 개마고원 작전에 투입됐다 혼자 살아남은 해병대원 최단영 역을 맡았다. 최단영은 전쟁 전 여고를 다니다가 무공훈장을 받아 가문을 일으키기 위해 언니와 자원 입대했다. 최단영은 북한군 병참기지를 폭파하는 작전에 참가했다가 이수경의 총에 맞고 전사했지만 폭파작전을 성공시키며 마지막회에서 무공훈장을 추서 받았다. 드라마보는아재 전우 최수종 이덕화 한국전쟁60주년특집드라마 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 2 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

2000년대 이후 사극에 주로 출연했던 최수종은 <전우>를 통해 한국전쟁에 휘말린 이현중 일등중사를 연기했다.<전우>는 1975년과 1983년에 이미 두 번이나 KBS에서 제작 및 방영된 적이 있는 드라마다. 하지만 1975년작과 1983년작 모두 군사정권 시절에 제작된 드라마였기 때문에 '반공'의 색채가 강할 수밖에 없었고 제작 환경도 열악하던 시절이라 미국의 전쟁 드라마 장면을 모방하는 등 완성도가 썩 높지 않았다. 그런 점에서 2010년에 제작된 <전우>는 '격세지감'이 느껴질 만큼 드라마의 퀄리티가 매우 높아졌다.<전우>는 한국전쟁 발발 60주년을 6일 앞둔 2010년 6월 19일에 첫 방송을 시작했을 만큼 KBS에서 공을 들여 편성한 대작 드라마였다. 하지만 같은 시기 2010 남아공 월드컵이 열리면서 <전우>는 졸지에 SBS에서 독점 중계권을 따내며 사활을 걸었던 월드컵과 경쟁을 벌였다. <전우>는 최수종이 출연한 다른 사극들처럼 높은 시청률을 기록하진 못했지만 방영 기간 내내 꾸준히 15% 내외의 준수한 시청률을 유지했다.<전우>는 6·25 전쟁에 참여한 이현중(최수종 분) 부대 소속 부대원들이 평양 점령부터 북진, 중공군의 역습, 흥남 철수작전, 1·4 후퇴 등을 치르는 시점에서 겪는 전쟁의 참상을 다룬 드라마다. 많은 제작비와 큰 규모, 화려한 캐스팅을 자랑하며 제작 당시부터 '한국판 <밴드 오브 브라더스>'로 불리기도 했다. 물론 홍보 포스터가 <라이언 일병 구하기>와 유사하다는 지적도 있었지만 전쟁의 비극을 잘 담아내며 호평을 받았다.<전우>는 남한의 시선으로 만든 한국전쟁 드라마였고 1970년대 드라마를 리메이크했기 때문에 반공 드라마 또는 영웅 스토리로 흘러 갈 우려가 컸다. 하지만 <전우>는 등장인물들의 영웅담 대신 전쟁터에서 살아남기 위한 병사들의 몸부림과 그 속에서 쌓여가는 전우애를 집중 조명했다. 최수종과 이덕화를 주인공으로 내세웠지만 부대원 개개인의 서사를 자세히 보여준 점도 <전우>가 가진 미덕이었다.<전우>는 극적인 스토리와 스펙터클한 연출로 시청자들의 호평을 받았지만 한편으로는 적지 않은 설정 구멍과 고증 오류로 날카로운 눈을 가진 '밀리터리 덕후'들에게 지적을 받기도 했다. 한국전쟁 시기에 없었던 군사 장비들이 드라마 속에 등장했고 최수종과 이태란의 러브라인 역시 전쟁드라마와 어울리지 않았다는 평가. 여기에 인민군의 빗발치는 총알이 주인공 분대만 피해가는 장면도 적지 않았다.