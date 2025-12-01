전쟁 참상 보여준 '한국판 밴드 오브 브라더스'

2004년 손예진, 정우성 주연의 멜로영화 <내 머리속의 지우개>를 연출했던 이재한 감독은 2010년 조금 뜬금없이 전쟁영화를 차기작으로 들고 나왔다. 한국전쟁 60주년을 기념해 선보인 영화 <포화속으로>였다. 보이그룹 빅뱅의 탑을 비롯해 권상우, 차승원, 김승우 등이 주연을 맡은 <포화 속으로>는 2010년 6월에 개봉해 전국 338만 관객을 동원하면서 흥행에 성공했다(영화관입장권 통합전산망 기준).
2010년에는 지상파 방송국에서도 한국전쟁을 배경으로 만든 드라마 두 편이 방송됐다. MBC에서는 <천국의 계단>을 만든 이장수 감독과 <개와 늑대의 시간>을 만든 김진민 감독이 공동 연출하고 소지섭과 김하늘, 윤계상, 최민수 등이 출연한 <로드 넘버 원>을 선보였다. 하지만 MBC 수목드라마로 방송된 <로드 넘버 원>은 <제빵왕 김탁구>라는 엄청난 강적을 만나 한 자리 수 시청률로 막을 내렸다.
KBS에서도 한국전쟁 60주년 기념으로 6·25 전쟁 배경의 드라마를 제작해 방송했다. 주로 대하사극이 편성되면서 중·장년층 시청자들에게 꾸준한 사랑을 받는 KBS 1TV의 주말 시간대를 할애했고 1990년대부터 KBS 대하사극을 이끌었던 두 기둥 최수종과 이덕화 배우가 나란히 주연을 맡았다. 6.25 전쟁에 참전한 부대원들의 이야기를 통해 전쟁의 참사를 잘 표현한 KBS의 주말 특별기획 드라마 <전우>였다.