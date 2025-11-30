윤시윤의 완벽한 연기 변신, '모범택시3'의 빌런 활용법

▲
SBS 금토드라마 '모범택시3'SBS
차병진은 도기를 납치해 협박했지만, 도기는 그의 제안을 수락하는 척하며 총 재고 36대를 확인하고 작전을 개시했다. 장대표가 병진의 인감이 찍힌 계약서를 내보이자, 도기는 "옛정을 생각해서 계약취소는 안 되지만 교환은 해드릴게"라며 미니카들을 내보였다. 분노한 병진은 도기와 몸싸움을 벌였지만 애시당초 적수가 되지 못한다.
정신을 잃었던 병진 무리가 눈을 떴을 때, 그들은 중고차 안에 갇혀 있었다. 도기는 보상을 제안했지만 병진이 차를 몰고 그대로 달아나기 시작했다. 하지만 차량은 좀처럼 말을 들지 않았다. 브레이크는 말을 듣지 않고 계속 엄청난 속도로 내달리는 것이었다.
도기는 휴대폰을 통해 "너희들이 타고 있는 그 차, 어딘가 익숙하지 않아? 너희들도 경험해봐야지. 도로 위 시한폭탄을 타고 있는 기분이 어떤 건지"라고 알린다. 통제 불능이 된 차량은 다름아닌 이들 조직이 판매했던 불량 중고차였다. 이렇게 김도기는 '눈에는 눈, 이에는 이' 똑같은 방식으로 범죄자들에게 앙갚음을 선사했다.
