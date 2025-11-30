'2라운드 첫 선발' 이다현, '최고 미들블로커'로 컴백

한국배구연맹

큰사진보기 ▲왼쪽 새끼 손가락 부상으로 고전하던 이다현은 29일 현대건설과의 선발 복귀전에서 8득점으로 좋은 활약을 선보였다. 한국배구연맹

이다현은 중앙여고 시절부터 미들블로커 유망주로 주목을 받다가 2019-2020 시즌 신인 드래프트에서 전체 2순위로 현대건설에 입단했다. 사실 1년 먼저 현대건설에 입단해 신인왕에 선정된 정지윤은 고교 시절 여러 포지션을 소화하다가 프로에서 미들블로커로 정착한 경우였다. 반면에 이다현은 어린 시절부터 꾸준히 미들블로커로 활약하면서 미들블로커로서의 기본기와 포지션 이해도가 높은 선수로 꼽혔다.



입단 후 두 시즌 동안 백업으로 활약하던 이다현은 정지윤이 아웃사이드히터로 변신한 2021-2022 시즌부터 양효진의 미들블로커 파트너가 됐다. 2021-2022 시즌 31경기에서 세트당 0.74개의 블로킹과 함께 246득점을 올리며 미들블로커 부문 베스트7에 선정된 이다현은 2022-2023 시즌에도 295득점을 기록했고 2023-2024 시즌에는 285득점을 올리며 현대건설의 3번째 챔프전 우승에 크게 기여했다.



이다현은 지난 시즌 블로킹(세트당 0.84개)과 속공(51.11%) 부문에서 1위에 오르며 자타공인 리그 최고의 미들블로커로 우뚝 섰고 FA자격을 얻어 흥국생명과 계약 기간 3년, 연봉 총액 5억5000만원에 계약했다. 이로써 '배구여제' 김연경이 은퇴한 흥국생명은 지난 시즌 블로킹 1,2위를 차지하며 나란히 미들블로커 부문 베스트7에 선정됐던 이다현과 피치를 보유한 최고의 높이를 자랑하는 팀으로 거듭났다.



하지만 이다현은 시즌 개막 후 6경기 만에 왼쪽 새끼 손가락을 다치며 4경기 연속 결장했다. 26일 기업은행전에서 3세트에 선발 출전해 5득점을 올렸지만 팀의 패배를 막진 못했다. 하지만 기업은행전을 통해 부상 회복을 확인한 이다현은 29일 현대건설전에서 22일 만에 선발 출전했다. 그리고 경기 내내 피치와 함께 흥국생명의 중앙을 든든하게 지킨 이다현은 알토란 같은 8득점을 올리며 흥국생명의 승리에 기여했다.



흥국생명은 29일 현재 5승6패로 7개 구단 중 5위에 머물러 있지만 승점 16점을 적립하면서 2위 현대건설(17점)과의 승점 차이는 단 1점에 불과하다. 비록 순위는 중·하위권이지만 승점으로는 중·상위권에 가까워 상승세를 타면 얼마든지 높은 순위로 올라갈 수 있다는 뜻이다. 그리고 더욱 치열해질 시즌 중반의 순위 경쟁에서 리그 최고의 미들블로커 이다현의 복귀와 활약은 분명 흥국생명에게 큰 힘이 될 것이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 왼쪽 새끼 손가락 부상으로 고전하던 이다현은 29일 현대건설과의 선발 복귀전에서 8득점으로 좋은 활약을 선보였다.이다현은 중앙여고 시절부터 미들블로커 유망주로 주목을 받다가 2019-2020 시즌 신인 드래프트에서 전체 2순위로 현대건설에 입단했다. 사실 1년 먼저 현대건설에 입단해 신인왕에 선정된 정지윤은 고교 시절 여러 포지션을 소화하다가 프로에서 미들블로커로 정착한 경우였다. 반면에 이다현은 어린 시절부터 꾸준히 미들블로커로 활약하면서 미들블로커로서의 기본기와 포지션 이해도가 높은 선수로 꼽혔다.입단 후 두 시즌 동안 백업으로 활약하던 이다현은 정지윤이 아웃사이드히터로 변신한 2021-2022 시즌부터 양효진의 미들블로커 파트너가 됐다. 2021-2022 시즌 31경기에서 세트당 0.74개의 블로킹과 함께 246득점을 올리며 미들블로커 부문 베스트7에 선정된 이다현은 2022-2023 시즌에도 295득점을 기록했고 2023-2024 시즌에는 285득점을 올리며 현대건설의 3번째 챔프전 우승에 크게 기여했다.이다현은 지난 시즌 블로킹(세트당 0.84개)과 속공(51.11%) 부문에서 1위에 오르며 자타공인 리그 최고의 미들블로커로 우뚝 섰고 FA자격을 얻어 흥국생명과 계약 기간 3년, 연봉 총액 5억5000만원에 계약했다. 이로써 '배구여제' 김연경이 은퇴한 흥국생명은 지난 시즌 블로킹 1,2위를 차지하며 나란히 미들블로커 부문 베스트7에 선정됐던 이다현과 피치를 보유한 최고의 높이를 자랑하는 팀으로 거듭났다.하지만 이다현은 시즌 개막 후 6경기 만에 왼쪽 새끼 손가락을 다치며 4경기 연속 결장했다. 26일 기업은행전에서 3세트에 선발 출전해 5득점을 올렸지만 팀의 패배를 막진 못했다. 하지만 기업은행전을 통해 부상 회복을 확인한 이다현은 29일 현대건설전에서 22일 만에 선발 출전했다. 그리고 경기 내내 피치와 함께 흥국생명의 중앙을 든든하게 지킨 이다현은 알토란 같은 8득점을 올리며 흥국생명의 승리에 기여했다.흥국생명은 29일 현재 5승6패로 7개 구단 중 5위에 머물러 있지만 승점 16점을 적립하면서 2위 현대건설(17점)과의 승점 차이는 단 1점에 불과하다. 비록 순위는 중·하위권이지만 승점으로는 중·상위권에 가까워 상승세를 타면 얼마든지 높은 순위로 올라갈 수 있다는 뜻이다. 그리고 더욱 치열해질 시즌 중반의 순위 경쟁에서 리그 최고의 미들블로커 이다현의 복귀와 활약은 분명 흥국생명에게 큰 힘이 될 것이다. 여자배구 V리그여자부 흥국생명핑크스파이더스 이다현 선발복귀전 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 1 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기

지난 시즌이 끝나고 FA자격을 얻은 이다현은 계약기간 3년, 총액 5억5000만원의 조건에 흥국생명으로 이적했다.작년 FA시장에서 이소영과 이주아(이상 기업은행), 강소휘(한국도로공사 하이패스) 등 6명의 선수가 대거 팀을 옮긴 것과 달리 올해 FA시장에서는 현대건설 소속의 2명만 팀을 옮겼고 나머지는 모두 원 소속팀에 잔류했다. 대신 소속팀과 원활한 협상이 이루어지지 못했거나 전성기가 지나 소속팀에서 입지가 좁아진 베테랑 선수들이 트레이드를 통해 대거 유니폼을 바꿔 입는 소소한 '선수이동'이 일어났다.2019-2020 시즌부터 2024-2025 시즌까지 현대건설에서 6시즌 동안 활약한 고예림은 현대건설이 챔프전 우승을 차지했던 2023-2024 시즌 무릎부상 후유증으로 15경기 출전에 그치며 입지가 좁아졌다. 지난 시즌이 끝난 후 FA자격을 얻어 페퍼저축은행 AI페퍼스로 이적한 고예림은 시즌 초반 어깨 부상으로 고전했지만 지난 18일 현대건설전부터 선발 라인업에 복귀해 공수에서 쏠쏠한 활약을 해주고 있다.최근 6번의 시즌 동안 수비 1위를 독식하며 리베로 부문 베스트7을 놓치지 않았던 '최리' 임명옥은 FA자격을 얻었음에도 도로공사와 총액 1억7000만원이라는 다소 아쉬운 금액에 계약했다. 결국 계약 과정에서 구단과 갈등이 있었던 임명옥은 지난 4월 현금 트레이드를 통해 기업은행으로 이적했다. 임명옥은 이번 시즌에도 수비 1위(세트당 7.5개)를 달리며 맹활약하고 있지만 소속팀 기업은행은 최하위로 떨어졌다.임명옥이 이적 후 최고의 활약을 선보이고 있음에도 소속팀의 부진으로 빛이 바래고 있는 반면에 또 한 명의 최고령 선수 황연주는 적은 출전에도 소속팀의 좋은 성적 때문에 웃음을 짓고 있다. 현대건설에서 15년 동안 활약하다가 지난 5월 무상 트레이드로 도로공사 유니폼을 입은 황연주가 그 주인공이다. 황연주는 레티치아 모마 바소코에 밀려 5경기에서 3득점에 그치고 있지만 소속팀 도로공사는 이번 시즌 11승1패로 독주하고 있다.기업은행의 창단 멤버이자 프랜차이즈스타 김희진은 이주아, 최정민 등 젊은 선수들에게 주전 자리를 내주고 팀에서 점점 입지가 줄어들던 지난 5월 지명권과 현금이 포함된 트레이드를 통해 현대건설로 이적했다. 이적 당시만 해도 전성기가 지난 김희진이 얼마나 좋은 활약을 해줄지 회의적인 시선이 많았지만 김희진은 지난 25일 정관장 레드스파크스전에서 7블로킹을 기록하는 등 기대 이상의 활약을 해주고 있다.