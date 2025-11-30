'2라운드 첫 선발' 이다현, '최고 미들블로커'로 컴백

흥국생명이 적지에서 현대건설을 꺾고 1라운드 패배를 설욕했다.
요시하라 토모코 감독이 이끄는 흥국생명 핑크스파이더스는 29일 수원체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 2라운드 현대건설 힐스테이트와의 원정경기에서 세트스코어 3-0(29-27,25-23,27-25)으로 승리했다. 2연승으로 상승세를 타다가 지난 26일 최하위 IBK기업은행 알토스에게 0-3으로 패했던 흥국생명은 2위 현대건설에게 셧아웃 승리를 거두며 11월을 기분 좋게 마무리했다(5승6패).
흥국생명은 45.08%의 공격 점유율을 책임진 레베카 라셈이 49.09%의 성공률로 28득점을 기록하며 팀의 승리를 이끌었고 김다은이 12득점, 아닐리스 피치가 블로킹 2개를 포함해 8득점을 올리며 뒤를 이었다. 그리고 2라운드 시작을 앞두고 왼쪽 새끼손가락 부상을 당했던 이다현은 이날 22일 만에 선발 출전해 서브득점 1개와 블로킹 1개를 포함해 54.55%의 성공률로 8득점을 기록하며 친정팀을 울렸다.
베테랑 선수들의 이적이 많았던 비 시즌