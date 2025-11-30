'8위 유지' 우니온 베를린, 선발 출격 정우영 활약 고무적

홈에서 최하위에 극장 역전 패배를 허용한 우니온 베를린이지만, 시즌 두 번째 선발 출격 기회를 잡은 정우영의 활약은 고무적이었다.슈테판 바움가르트 감독이 이끄는 우니온 베를린은 29일 오후 11시 30분(한국시간) 독일 베를린에 자리한 슈타디온 안 데어 알텐 푀르스테라이에서 열린 '2025-26시즌 독일 분데스리가' 12라운드서 하이덴하임과 1-1 무승부를 기록했다. 이로써 베를린은 4승 4무 4패 승점 16점 8위에, 하이덴하임은 1승 3무 9패 승점 6점 최하위에 머물렀다.객관적인 전력상 8위에 자리하고 있는 베를린이 최하위 하이덴하임을 상대로 우위가 점쳐졌고, 실제로 경기 분위기는 그렇게 흘러갔다. 결국 계속해서 밀어붙이던 베를린은 전반 42분 안사의 패스를 받은, 라니 케디라가 강력한 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다. 일격을 허용한 하이덴하임은 교체 투입된 시머가 연이어 슈팅을 날렸으나 무위에 그쳤다.이후 계속해서 베를린의 골문을 두드린 하이덴하임은 후반 44분 트라오레의 땅볼 크로스를 시머가 오른발 슈팅으로 돌려놓으며 승부의 균형을 맞췄다. 기세를 이어 후반 49분에는 코너킥 상황서 쇠프너가 강력한 헤더 슈팅을 기록, 기적과 같은 역전 드라마를 작성했다. 이 득점 이후 주심은 곧바로 휘슬을 불었고, 경기는 하이덴하임의 승리로 귀결됐다.어느새 독일 무대로 넘어온 지 9년 차에 접어든 정우영이다. 프로축구 K리그1 인천 유나이티드 유스 출신으로 고등학교 졸업 직후 명문 바이에른 뮌헨의 러브콜을 받고, 차근차근 실력을 키운 그는 프라이부르크-슈투트가르트를 거쳐 지난 시즌에는 임대로 우니온 베를린의 유니폼을 입었다.시즌 내내 알토란 같은 활약으로 23경기에 나서 3골 2도움을 기록하며 주전 경쟁에서 우위를 점했지만, 심각한 부상으로 시즌 아웃을 경험해야만 했다. 27라운드 프라이부르크 원정 경기서 전반 8분 만에 부상을 호소했고, 정밀 검사 결과 발목 인대 손상이 확인되어 수술대에 오르는 악재를 맞았다. 임대 신분인 상황 속 아쉬운 상황을 맞았지만, 베를린은 신뢰를 보냈다.이번 경기에서 좌측 공격수로 출격한 정우영은 시종일관 활발한 모습으로 팀의 최전방을 이끌었다. 전반 2분부터 몸을 사리지 않는 플레이를 통해 볼을 커트했고, 이어 전반 28분에도 최전방에서 압박을 통해 소유권을 가져오는 모습이었다. 또 후반 8분에는 케디라와의 연계를 통해 순식간에 상대 좌측면을 허물기도 했으며, 후반 26분에도 예측 수비에 성공하며 박수를 받기도 했다.비록 공격 포인트를 올리지 못했으나 정우영은 빠르게 자신감을 찾은 모습이었다. 본인의 장점인 활동량을 통한 오프 더 볼 움직임은 확실하게 살아있었다. 다만 아직 체력이 올라오지 않은 탓인지 역습 상황에서 마무리가 살짝 아쉬운 부분은 보완해야 할 숙제로 남았다. 72분간 경기장을 누비면서 패스 성공률 89%, 수비적 행동 1회, 볼 회복 6회, 드리블 성공 2회, 경합 성공 2회를 기록했다.한편, 정우영의 우니온 베를린은 오는 4일 오전 4시 45분(한국시간) 홈에서 김민재의 바이에른 뮌헨과 포칼 16강 단판 승부를 펼친다.