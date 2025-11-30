"아주 희미하게 연결된 사람들 이야기를 하고 싶어요"

"이들이 혼자서 어떤 고립의 시간을 보내는지 관객이 알지 못하면 둘의 만남이 어떤 의미인지 전달하기 어려울 것으로 생각했어요. 그래서 대본 바깥에 있는 혼자의 시간들, 그 시간들이 연결돼 장면으로 들어온 것이 의미가 커요. 두 사람이 서로를 어떤 마음으로 바라보고 마주치는지 만들려고 했거든요."

굳이 의미를 부여하지 않아도 누구에게나 처음은 소중하고 중요하다. 기자가 첫 기사로 독자들에게 인사를 건네듯이 연출은 첫 작품을 통해 관객에게 출사표를 던진다. 진윤선 연출은 고민 끝에 첫 작품으로 <침묵과 소음>을 선택했다. 버려진 정원에서 만난 두 사람, 벤과 데이즈가 고립을 넘어 함께 한 발을 내디딘 이야기다. 진윤선 연출은 "우린 누구나 광야 같은 고립에 놓이는 순간을 마주한다. 나조차 나를 구할 수 없을 때 그 상황을 벗어나는 힘은 타인과의 희미한 연대에서 나온다"며 <침묵과 소음>을 선택한 이유를 밝혔다.그의 연극에서 '연대'는 중요한 메시지다. 진윤선 연출은 '작은 연대'를 지향한다. 선언과 적극적인 행동을 동반하지 않더라도 기척을 남기는 것만으로도 함께 할 수 있는 상황을 연극을 통해 내놓는다. 나와 너, 단둘이 있어도 발생하는 '작은 연대'는 그의 공연을 관람하는 관객에게도 전달된다. 진윤선 연출은 "극장에서 어떤 일이 일어나는지, 관객은 무엇을 목격하는지에 중점을 뒀다"고 설명했다. 이어 "비가 오면 어깨가 젖듯, 공연을 관람한 관객의 몸 혹은 마음에 어떤 스침의 기억이 있길 바란다"고 덧붙였다.<침묵과 소음>은 지난 14일부터 사흘간 서울 종로구에 있는 삼일로 창고극장에서 공연됐다. 진윤선 연출은 삼일로 창고극장의 지형을 적극적으로 활용했다. 관객들의 입퇴장로를 포함한 극장의 모든 부분은 무대였다. 더불어 관객이 한순간이라도 그 공간에 있다는 것을 느끼게 하려고 풍경 앰비언스를 통해 소리를 구현했다.장과 장 사이의 지문도 직접 창작했다. 대본의 장점으로 '비워짐'을 꼽으면서도 진윤선 연출이 장과 장 사이를 지문으로 채운 이유는 연대를 표현하려면 구조적으로 고립이 표현돼야 하기 때문이다. 그 때문에 관객들은 누구보다 가까이서 모든 일을 본 '목격자'로서 벤과 데이즈와의 사소한 스침을 경험할 수 있었다.