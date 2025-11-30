"존엄하지 못한데 목숨만 유지되는 것"... 연명의료의 딜레마

▲추적60분
연명의료KBS
11월 28일 방송된 KBS1 <추적 60분>에서는 '마지막 선택, 우리는 어떻게 죽는가'편을 통하여 대한민국 연명의료의 현실과 존엄사를 둘러싼 논란을 조명했다.
제주도에 거주하던 박민준 씨(가명)는 최근 모친을 담낭암으로 잃었다. 의료진은 조심스럽게 민준 씨에게 담낭암 말기였던 어머니를 호스피스로 모실 것을 권유했지만, 희망을 포기하고 싶지않았던 민준 씨는 거부하고 치료를 계속하겠다는 의지를 밝혔다. 하지만 호스피스 이야기가 나온지 한달도 되지않아 병세는 빠르게 악화되었고, 결국 민준 씨의 모친은 유언조차 남기지 못하고 세상을 떠났다.
민준 씨는 자신의 고집 때문에 어머니가 인생을 마무리할 시간을 놓친 게 아닐까 후회하며 죄책감을 느끼고 있었다. 민준 씨는 "나무들도 사계절이 있고 사람들도 사계절이 있는데, 낙엽이 지는 걸 받아들이지 못하고 계속 영양제를 주입한 것 같다"라며 회한을 드러냈다.
'연명의료'는 임종을 앞둔 환자에게 치료 효과없이 생명만 연장하는 의학적 시술(심폐소생술, 혈액 투석, 항암제 투여, 인공호흡기 착용 등)을 의미한다. 성인들은 자신의 임종기때 연명의료를 받지않거나 중단하도록 '사전명연의료의향서'를 등록할 수 있다. 최근에는 사전연명의료의향서 작성자가 300만 명을 넘어섰다고 한다.
문제는 의향서를 작성했다고 해서 '내가 원하는 죽음'을 맞이할 수 있다는 보장은 없다는 것이다. 대한민국 의료현장에서 환자의 '자기결정권'은 과연 얼마나 보호받고 있을까.
실제 연명의료 중단 결정이 이루어지는 의료 현장에서 만난 환자와 가족, 의료진은 저마다의 입장에서 고뇌의 연속이었다. 치료에 대한 의지가 강한 환자와 가족들은 연명의료 중단을 치료를 포기하는 것으로 인식하고 절망하는 경우가 많았다.
반면 치료 과정에서 극심한 고통을 겪거나 긴 치료 과정에 지쳐서 결국 호스피스행을 선택한 이들도 있었다. 또한 의료진은 의료진대로 환자를 끝까지 치료하기 위하여 노력해야 한다는 사명감과, 환자 스스로의 삶을 존엄하게 마무리할 수 있게 하는 선택권 사이에서 조심스러울 수밖에 없었다.
박지은 대학병원 혈액종양내과 교수는 "환자들이 도리어 물어본다. '교수님 가족이면 어떻게 하겠나'라고"라는 고충을 토로하며 "남아있는 시간에 대해서 준비하고 마무리할 시간을 주기 위해서는 환자가 의사 선택을 하고 소통할 수 있을 때 미리 이런 부분을 논의하는 게 좋다고 생각한다. 너무 늦지 않게 그 부분을 잡는 게 저한테도 어렵다"고 밝혔다.
하지만 환자들이 연명치료를 받지 않겠다고 결정해도 대신 갈 수 있는 곳은 많지 않다. 2025년 기준 전국에 입원형 호스피스 기관은 약 103개소, 병상수는 1798개에 불과하다.
박중철 대학 암병원 완화의료센터 교수는 "수많은 암환자들이 대형병원으로 몰려들고 있지만, 그 안에서 치료를 중단한 말기 암 환자들이 이용할수 있는 호스피스 완화의료 시설을 갖추고 있는 병원은 거의 없다. 그러다보니까 환자들이 마음속에 굉장히 자존감의 추락이라든가 불안감을 느낀다"라는 현실을 설명했다.
많은 중환자들은 치료받던 병원에서 마지막까지 책임져주지 못한 채, 치료 중단이 되는 순간 내쫓기듯이 다른 병원으로 가야만 한다. 그 과정만 보더라도 사실은 우리가 굉장히 사회적으로 마지막 순간에 대해서 아무 것도 준비하지 않고 있다는 것을 방증한다. 박 교수는 "결국에는 사회적 자원을 투여하고 우리가 우선순위를 만들어야 하는데, 거기서 죽음의 문제가 굉장히 후순위로 있는 것"이라고 문제점을 진단했다.
현행법상 호스피스-완화의료 대상질환은, 말기 암환자 등 특정 환자들에게만 해당한다. 실제로는 말기 암환자 등 중환자들조차도 호스피스 병원에 자리가 나기만을 기다리다가 사망하는 경우도 비일비재하다.
연명의료결정법 제2조에 따르면 '임종과정에 있는 환자에 대해서만 연명의료를 중단할 수 있다'고 규정하고 있다. '임종과정'이란 회생의 가능성이 없고 치료에도 불구하고 증상이 악화되어 사망에 임박한 상태를 뜻한다.
그런데 임종과정을 판단하는 것부터 쉽지 않다.암같은 경우에는 임종과정의 판단이 상대적으로 용이한 편이다. 그러나 치매, 루게릭병, 파킨슨병, 뇌출혈 등 비암질환의 경우, 한번 발병하면 회복이 쉽지않지만 질병의 특성에 따라 증상이 악화되는 과정이나 환자의 남은 수명을 예측하기가 어렵다.
전문가들은 연명의료결정법의 엄격한 법규정 때문에 때문에 환자가 상태가 악화되어 극심한 통증에 시달리거나, 이성적인 판단을 하기 어려워질 때까지 결정이 늦어지는 경우가 많다고 이야기한다. 법으로 규정된 연명의료가 오히려 환자의 존엄을 보호하는게 아니라 오히려 환자의 자기결정권을 제약하는 모순이 발생하고 있는 것이다.