만리장성 함락시킨 '스나이퍼' 이현중, 이래서 '어나더 클래스'

대한민국 농구가 원정에서 '만리장성'을 무너뜨렸다. 모두가 어려울 것이라던 예상을 보기좋게 뒤집으며 한국농구의 저력을 증명한 쾌거였다.
전희철 임시 감독이 이끄는 한국농구대표팀은 11월 28일 베이징 우커쑹 스포츠 아레나에서 열린 2027 FIBA 농구월드컵 아시아 예선 B조 원정 1차전에서 중국에 80-76으로 승리했다.
한국이 중국에게 성인대표팀간 맞대결에서 승리한 것은 지난 2022년 FIBA 아시아컵 조별리그 맞대결 이후 3년만이다. 특히 중국 원정에서 승전고를 울린 건 2018년 6월 선전에서 열린 2019 FIBA 농구 월드컵 예선 이후 무려 7년 만이었다.중국과 역대 전적은 16승 36패를 기록했다.
당초 전희철호는 FIBA 랭킹 27위의 중국(한국 56위)을 상대로 어려운 경기가 예상됐다. 대한민국 농구협회는 지난 8월 FIBA 아시아컵(8강) 이후 대표팀을 이끌어온 안준호 감독과 재계약하지 않았지만, 아직 후임 감독을 정하지 못했다. 농구월드컵 예선일정이 임박하면서 어쩔수없이 프로 현역 감독인 전희철 서울 SK 감독과 조상현 창원LG 감독을 임시 코칭스태프로 구성해야했다.
또한 대표팀은 여준석, 최준용, 송교창, 유기상 등 여러 주축 선수들이 부상과 개인사정으로 합류가 불발되며 전력누수가 심했다. 중국은 지난 아시아컵 준우승팀이자, 한국이 속한 B조에서 가장 강팀으로 평가받았다. 한국은 지난 아시아컵에서도 중국을 8강에서 만나 71-79로 패한 바 있다.
가뜩이나 전력상 열세인데, 정작 새로운 감독과 대표팀 선수들이 제대로 호흡을 맞출 시간은 불과 일주일도 되지 않았다. 대표팀은 출국 직전 프로팀인 안양 정관장과의 연습경기에서도 완패하며 불안감을 드리운 바 있다.
하지만 전희철호는 이 모든 불리함을 보기 좋게 실력으로 이겨냈다. 한국의 해답은 역시' 3점슛'이었다. 3개월전 아시아컵 패배 당시에는 24개의 3점슛을 시도항 단 3개를 적중시키는 데 그치며 성공률 12.5%로 매우 부진했던 한국은, 이날 경기에서는 무려 14개의 3점 슛을 45.2%(14/31)의 적중률로 성공시키며 중국을 무너뜨렸다.
중국도 한국의 3점포를 이미 경계했지만, 빠른 공수전환과 끊임없는 스크린플레이로 슈팅 공간을 만들어내는 한국의 역동적인 패턴에 알고도 당했다. 반면 중국의 외곽슛은 6개로 한국의 절반에도 미치지 못했고 성공률 23.1%에 그치며 부진했다.