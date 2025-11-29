'4블로킹' 최유림, 무럭무럭 자라는 19세 유망주

GS칼텍스가 안방에서 정관장을 제물로 연패에서 탈출했다.
이영택 감독이 이끄는 GS칼텍스 KIXX는 28일 서울 장충체육관에서 열린 진에어 2025-2026 V리그 여자부 2라운드 정관장 레드스파크스와의 홈경기에서 세트스코어 3-0(25-22,25-22,25-23)으로 승리했다. 지난 6일 페퍼저축은행 AI페퍼스전부터 이어진 원정 5연전에서 2승3패로 승점 6점을 적립하는 데 그쳤던 GS칼텍스는 22일 만에 찾은 장충체육관에서 정관장을 꺾고 5할 승률을 회복했다(5승5패).
GS칼텍스는 55.14%의 공격 점유율을 책임진 지젤 실바가 서브득점 2개와 블로킹 1개를 곁들이며 42.37%의 성공률로 28득점을 올렸고 유서연이 8득점, 권민지가 6득점으로 힘을 보탰다. GS칼텍스는 여느 때처럼 실바에게 전적으로 공격을 맡겨 승리를 따냈지만 의외의 수확도 있었다. 190cm의 신장을 자랑하는 프로 2년 차 미들블로커 최유림이 블로킹 4개를 포함해 7득점을 올리며 중앙을 장악한 것이다.
희비 엇갈렸던 장신 미들블로커 유망주