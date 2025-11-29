'운명의 90분' 최종전 앞둔 K리그1, 피 말리는 경우의 수 총정리

어느새 최종전만 남은 K리그1. 최종전서 쓰일 피 말리는 경우의 수는 과연 무엇일까.오는 30일 오후에는 올해를 뜨겁게 달궜던 '하나은행 K리그1 2025'의 모든 정규 일정이 종료를 앞두고 있다. 오후 2시에는 파이널 B에 속한 광주FC·FC안양·울산HD·수원FC·제주SK·대구FC의 경기가 차례로 펼쳐지는 가운데 오후 4시 30분에는 파이널 A의 경기로 시즌의 피날레를 장식한다.최종전을 앞둔 K리그1이지만, 아직 우승 팀 말고 다른 부분이 확실하게 결정되지 않았다. 4년 만에 왕좌의 자리에 오른 전북 현대만이 활짝 웃고 있다. 이미 우승 세레머니를 진행한 이들은 마지막 경기서 FC서울을 상대로 '원클럽맨' 최철순의 마지막 작별 인사만을 앞두고 있다. 이처럼 여유로운 전북과는 달리, 다른 팀들은 마지막까지 피 말리는 경우의 수를 세고 있다.가장 먼저 파이널 A그룹에서는 2위 경쟁과 아시아 챔피언스리그 무대 진출 경우의 수가 최대 화두로 떠올랐다. 37라운드까지 진행된 현재 2위에는 대전하나시티즌이, 3위에는 김천 상무가 자리하고 있다. 승점 격차는 단 1점에 불과한 가운데 최종전서는 이들이 격돌하는 아주 흥미로운 그림이 나오게 된다.올해 황선홍 감독 지휘 아래 지난 시즌 강등권 추락의 굴욕을 딛고 상위권을 유지했던 이들은 구단 역사상 최고 성적을 노리고 있다. 만약 최종전서 무승부 이상의 성과를 거둘 시 이 목표는 확실하게 이뤄지게 된다. 이미 2026-27시즌 아시아 챔피언스리그 진출권(ACLT. ACLE 플레이오프)을 확보한 이들은 최종전서 유종의 미를 노리고 있다.김천 역시 구단 창단 후 최고 성적에 도전하게 된다. 지난해 승격 후 정정용 감독 지휘 아래 3위에 올라섰던 이들은 2년 연속 파이널 A 진출이라는 기록을 작성, 기세를 이어 리그 준우승이라는 성과에 도전장을 내밀었다. 흥미로운 2위 싸움이 이어지고 있는 상황 속 5위 서울과 6위 강원은 2026-27시즌 아시아 무대 진출권을 두고 최종전서 반드시 승리를 외치고 있다.현재 1위 전북이 다음 시즌 엘리트 무대 직행권을 획득한 가운데 대전이 엘리트 플레이이오프, 4위 포항이 챔피언스리그2(ACLT) 본선 진출권을 손에 넣었다. 하지만, 전북이 코리아컵 결승전서 우승을 차지하게 되면 상황은 바뀌게 된다. 코리아컵 우승자는 다음 시즌 엘리트 무대에 나설 수 있는 자격이 부여된다(리그 5위 이하일 경우엔 ACLT 직행권).내달 6일 전북이 광주를 상대로 우승을 기록하게 될 시, 챔피언스리그에 나서는 경우의 수는 변화한다. 전북·대전이 엘리트에 직행하며, 포항이 엘리트 플레이오프로 향한다. 자연스럽게 5위를 기록한 팀이 다음 시즌 챔피언스리그2에 나설 자격을 획득하게 된다. 그러므로 승점 동률을 이루고 있는 서울과 강원의 혹시 모를 상황에 대비해 최종전서 사활을 걸어야 한다.준우승·아시아 무대를 경쟁하는 A그룹과는 달리 파이널 B에서는 피 말리는 생존 싸움이 이어지고 있다. 현재 7위·8위를 기록하고 있는 광주(승점 51점)·안양(승점 48점)이 빠르게 K리그1 생존을 확정했지만, 그 밑에 자리한 팀들은 아직 생사가 갈리지 않았다. 가장 먼저 디펜딩 챔피언의 자존심이 무너진 9위 울산은 최종전서 반드시 승리를 따내야만 한다.승점 44점인 이들은 10위 수원FC와 격차는 단 2점이다. 직전 라운드서 광주를 상대로 승리를 기록하면 자동으로 잔류를 확정하는 것이나 2-0으로 패배하면서, 계획이 꼬이게 됐다. 최종 맞대결서 11위 제주SK를 상대하는 울산은 패배·무승부라는 성적표를 받고, 수원이 승점 3점을 추가할 시 승강 플레이오프로 추락하는 초유의 사태를 맞게 된다.울산과 수원이 승강 플레이오프 자리를 두고 사활을 걸고 있는 가운데 11위 제주와 최하위 대구는 다이렉트 강등을 놓고 치열한 한판을 준비하게 된다. 제주와 대구의 승점 차는 단 3점에 불과한 가운데 경우의 수는 단 하나다. 대구가 생존하기 위해서는 홈에서 잔류를 확정한 안양을 잡아야만 하며, 울산이 제주에 승리하기만을 바라야만 한다.이 경우의 수가 아니면, 대구는 K리그2 강등을 맞게 된다. 반면 제주는 다이렉트 강등을 피하려면 무승부 이상의 성과를 따내야만 한다. 물론 승강 플레이오프 추락은 피할 수 없지만, 최악의 상황을 방지하기 위해서는 반드시 승점을 확보해야만 하는 제주다.팀들의 경쟁도 흥미롭지만, 개인 득점왕을 향한 싸움도 주목할 만하다. 도움왕은 최종전서 이동경(12개)·김진수(8개)·안데르손(8개)이 경기에서 도움을 추가하지 않는다면, 무난하게 세징야(12개)가 차지하는 그림으로 흘러가는 상황이다. 동일한 도움 개수를 보유한 이동경이 갈비뼈 부상으로 출전이 쉽지 않은 가운데 경기 수가 더 적은 세징야가 탈 가능성이 높다.도움에 이어 득점왕 경쟁도 흥미롭다. 현재 수원FC 킬러 싸박이 17골로 단독 1위에 자리하고 있다. 그 뒤를 포항 이호재·전북 전진우(이상 15골), 대전 주민규· 안양 모따(14골)가 잇고 있다. 주민규와 모따는 출전 경기가 싸박보다 많기에, 최종전서 최소 4골 이상은 기록해야 뒤집을 확률이 나온다. 그만큼 가능성이 크지 않다는 것.결국 최종전에서 싸박이 추가 득점을 통해 사실상 쐐기를 박는지, 아니면 전진우·이호재가 역전에 성공하는지에 대한 여부가 주목된다.이제 남은 경기는 단 1경기다. 다양한 경우의 수가 있는 K리그1 최종전서 활짝 웃는 팀은 과연 누가 될까. 마지막 라운드에 귀추가 주목된다.