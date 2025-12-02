사막을 두고 벌어진 형제의 소동... 연극이 남기는 묵직한 질문들

퓰리처상을 수상한 미국의 극작가 샘 셰퍼드가 남긴 <트루웨스트>가 관객과 만나고 있다. 1980년 미국 오프-브로드웨이에서 초연한 이후 브로드웨이와 영국 웨스트엔드를 거치며 객석과 평단의 호평을 받아왔다. 한국에서는 2010년 정식 라이선스 공연이 이루어진 이후 본격적으로 무대에 오르기 시작했다.<트루웨스트>는 반듯한 성격의 시나리오 작가 '오스틴'과 자유분방하고 거친 성격의 '리', 두 형제가 오랜만에 재회하며 벌어지는 소동을 다룬다. 오스틴은 그동안 준비해온 시나리오를 본격적으로 제작하기 위해 '사울 키머'를 만나지만, 오스틴의 형 리는 자신에게 진짜 서부극이 있다며 사울을 유혹한다.그렇게 벌어지는 형제의 소동은 블랙코미디의 형식을 빌려 전개된다. 동시에 연극은 사실주의적인 면모를 지니면서도 부조리극의 성격을 공유하는 독특한 균형을 이룬다. 혹자는 <트루웨스트>를 두고 '사실주의적 부조리극'이라고 명명하기도 한다.<트루웨스트>는 무대와 매체를 오가며 활약하고 있는 배우 오만석이 각별한 애정을 가지고 있는 작품이기도 하다. 국내 초연 당시 리를 연기한 오만석은 배우는 물론 2015년부터는 연출까지 겸하며 <트루웨스트>를 만들어왔다. 오만석은 이번 공연에서도 연출을 맡음과 동시에 리 역할로는 2016년 이후 9년 만에 다시 무대에 오른다.이번 공연에서는 오만석과 함께 김도윤·김다흰이 리를 연기한다. 주로 영화와 드라마 장르에서 활동해온 김도윤은 <트루웨스트>를 통해 16년 만에 무대에 복귀했다. 오스틴 역에는 최재웅·김이담·김현진, 사울 키머 역에는 이승원·김태범이 각각 분한다. 공연은 12월 14일까지 서울 종로구 예스24아트원 2관에서 진행된다.